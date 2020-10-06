В Беларусь завезли французскую и голландскую вакцины от гриппа, цена - до 35 рублей

Вакцинация от гриппа, начатая в середине сентября, продолжается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вакцинация от гриппа, которая началась в середине сентября, продолжается. И если еще на прошлой неделе нам предлагали привиться только российской вакциной «Гриппол Плюс», то сейчас мы дождались поставок импортных «ВаксигриппТетра» (Франция) и «Инфлювак» (Голландия).

Вакцины на выбор предлагают как в частных медцентрах, так и в государственных поликлиниках. Где-то есть все три вакцины, где-то две - надо звонить и уточнять. Ситуация может меняться.

Например, на сайте одного из медцентров поверх прейскуранта, где указана и голландская, и французская вакцины, написано: «Вакцина «Ваксигрип Тетра» уже закончилась».

Многих, кто не первый год прививался французской вакциной, интересует именно этот вариант. К тому же она содержит четыре штамма вируса гриппа. На всякий случай звоню поинтересоваться - вдруг новую партию завезут.

- Нет, пока не планируем новых поставок, - отвечают в медцентре.

Но это, к счастью, не единственное место в Минске, где можно привиться от гриппа за деньги и бесплатно.

На безвозмездной основе прививают вакциной «Гриппол Плюс» в территориальных поликлиниках, но не всех (см. СПРАВКА «КП»). И та же вакцина используется для платных прививок, если вы принципиально выбираете ее и обращаетесь в поликлинику не по месту жительства. Она же, кстати, самая доступная по стоимости - в одной из поликлиник Минска ее предлагают за 10,45 руб. Цены на вакцинацию французской и голландской вакцинами выше.

В государственных медучреждениях на платной основе предлагают в основном «Инфлювак». Цена - от 17 руб. В разных медцентрах прививка этой же вакциной может стоить 18 и 25 рублей. Для детей и взрослых цена одинакова. Вакцину «Ваксигрипп Тетра» в государственных поликлиниках и больницах найти пока не удалось. В нескольких медцентрах она есть, цена - 32 - 35 руб.

СПРАВКА «КП»

Кого бесплатно прививают от гриппа вакциной «Гриппол Плюс»:

- детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет;

- детей старше 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями;

- школьников;

- лиц с иммуносупрессией;

- людей старше 65 лет;

- беременных;

- медработников;

- детей и взрослых, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

- работников государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения (МЧС, милиция и т. д.).

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