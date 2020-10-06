«Это жестоко и несправедливо»: лучшую спортсменку Беларуси-2019 уволили за прогул, когда она отвезла отца в больницу

В сборной считают наказание Александры Романовской чрезмерно жестким и собираются его оспорить. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лучшую спортсменку 2019 года в Беларуси, двукратную золотую медалистку всемирной универсиады и чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую уволили за прогул. Об этом 6 октября сообщил главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко. Напомним, известная спортсменка не раз высказывалась против насилия, подписала письмо-обращение к белорусским властям, состоит в неофициальном Свободном объединения спортсменов Беларуси.

- Сегодня было собрание команды и нас просто поставили в известность, что Сашу увольняют 16 октября - то есть предупредили за две недели до увольнения, - рассказал «Комсомолке» Николай Козеко.

По словам тренера, прогулом посчитали то, что спортсменка отпросилась с работы, чтобы отвезти отца в больницу.

- В один из дней она повезла отца, у которого случился инсульт, в больницу. Кроме нее, никто это сделать не мог. Возможно, она не знала процедуру, как правильно нужно отпроситься и просто позвонила предупредить, что ее не будет. Потом пришло новое руководство, проверило документы и уволило ее за прогул, - рассказал «Комсомолке» Николай Козеко.

Национальная сборная по фристайлу подчинена министерству спорта, которое делегировало руководство командой в Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу. Директор РЦОП и подписал приказ на увольнение. Тем не менее, еще две недели спортсменка будет работать, до 16 октября.

В сборной намерены оспорить ее увольнение.

- Мы обратимся с просьбой, чтобы все-таки разобрались и приняли правильное решение. Она недостойна такой жесткой позиции в данной ситуации. Вся команда считает, что так поступать нельзя - это жестоко и несправедливо. Сейчас Саша продолжает тренироваться. Она девочка умная и понимает: будут ломать и мстить всеми возможными способами. А то, что это месть – даже говорить не стоит, - считает тренер.

Напомним, страсти в белорусском спорте, как и во всем обществе, вскипели после выборов президента, точнее, после жесткого разгона мирных демонстрантов.

Среди выступивших против насилия были топовые белорусские спортсмены, в том числе фристайлисты (Александра Романовская, Анна Гуськова, Дмитрий Дащинский) и главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко. После этого был уволен предыдущий директор РЦОП по фристайлу Вадим Кривошеев, а Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и потребовали от него компенсации.

СПРАВКА "КП"

По белорусскому законодательству, прогул – это отсутствие на рабочем месте более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Наниматель по своему усмотрению может наказать работника замечанием, выговором или самой строгой мерой - увольнением.

В Трудовом кодексе говорится, что при выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.