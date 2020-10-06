До 17 октября театр имени Горького в Минске отменил все спектакли

Сцена из спектакля «Горе от ума», который не будет сыгран 14 октября. В этом спектакле принимает участие практически вся труппа театра им. Горького. Фото: rustheatre.by.

С 6 по 17 октября театр им. Горького отменил все спектакли на своей Малой сцене и на сцене ДК профсоюзов, где актеры играют в последнее время, пока на их родной сцене идет ремонт. За комментариями мы обратились к заместителю директора театра им. Горького Анастасии Ширай.

- У двух сотрудников театра диагностирован коронавирус, - сказала Анастасия Ширай. – Они чувствуют себя хорошо, заболевание проходит у них бессимптомно, они на самоизоляции. Остальные сотрудники театра на данный момент чувствуют себя хорошо, но есть и такие, которые решили подстраховаться и сдать тест на коронавирус в коммерческих медцентрах. Мы оптимистично настроены и надеемся, что все обойдется, и все будет хорошо со здоровьем актеров, администрации, технического персонала.

Билеты на отмененные спектакли можно вернуть в кассу театра по адресу ул. Володарского, 5.

По всем вопросам просьба обращаться по телефонам: (017) 270-99-66, (017) 270-66-70.