Учительница из Минска: «Героем-первопроходцем себя не чувствую. Просто испытания новой вакцины - это важно»

Испытания новой вакцины начались в Беларуси 1 октября. Фото: Раиса ЮДИНА

Кто решается на такой смелый шаг как испытание на себе новой вакцины? И много ли таких людей? В исследовательском центре на базе 14-й центральной районной поликлиники Минска, где проходит 3-й этап исследований российской вакцины от коронавируса, конкурс среди добровольцев - более пяти человек на место. Привиться здесь смогут только 20 человек. Первой испытала на себе новую вакцину сотрудница кафедры стоматологии медуниверситета, работающая в этой же поликлинике. Следующий доброволец - педагог, симпатичная улыбчивая Вероника. Мы знакомимся с ней за несколько минут до исторического события. Впрочем, сама она относится к нему без пафоса.

14-я - поликлиника - один из исследовательских центров по испытанию российской вакцины в Беларуси. Фото: Раиса ЮДИНА

«У меня тоже были сомнения. Но не страх. Думаю, врачи меня спасут, если что»

- Героем-первопроходцем я точно себя не чувствую, - говорит Вероника. – Учителя всегда что-то делают в первый раз. В этом году мы начали информационные технологии внедрять для дистанционного обучения, когда дети находились на самоизоляции - и справились с этим достойно. Я просто считаю, что испытания вакцины от коронавируса - это важно. Кто-то же сделал когда-то первую прививку от оспы, кто-то - от столбняка. Если бы не этот кто-то, то от оспы умирало бы гораздо больше людей, чем от ковида, гриппа и тому подобного.

- Близкие вас не отговаривали?

- Нет. И муж, и дочка одобрили. Подруги сказали: «На тебе проверим, а потом сами будем делать». Нет никого среди моих знакомых и друзей, кто сказал бы: «Зачем тебе это нужно?».

- Вас не смутили скептические отзывы об этой вакцине?

- Мнения всегда разные. Но, не попробовав, не узнаешь. Я много читала об этой вакцине, изучала. У меня тоже были сомнения. Но не страх. Думаю, врачи меня спасут, если что.

У каждой вакцины - свой номер. И пока никто не знает, в какой ампуле препарат "СпутникV", а в какой - плацебо. Фото: Раиса ЮДИНА

Вероника говорит об этом с улыбкой. Но как раз в этот момент она подписывает обязательное для каждого участника исследований соглашение, включающее в том числе и обязательства про страхованию со стороны спонсора испытаний (это российская компания «Ифарма»). Сумма страховки не разглашается. Но известно, что при возникновении побочных эффектов участнику исследований будет обеспечена бесплатная диагностика, а при необходимости и лечение.

Подготовка к испытаниям включает тест на наркотики и анализ на антитела к коронавирусу

- У нас исследования стартовали 1 октября, два человека уже были вакцинированы, и никаких нежелательных явлений ни у кого из них не наблюдается, - рассказал Захар Кулаковский, главный клинический исследователь центра на базе 14-й поликлиники, заместитель главврача по организационно-методической работе. - Перед тем как пригласить человека из списка на вакцинацию (а записались более 100 человек), я беседую с ними, уточняю данные, знакомлю с условиями участия в исследовании. После того как пациент подписывает согласие, он проходит тесты на наркотики, на беременность (для женщин детородного возраста), на алкоголь. Потом сдает анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис. У него также берут мазок на ковид и кровь на наличие антител к коронавирусу (тех, кто перенес ковид, в добровольцы не возьмут – РЕД.).

Захар Кулаковский, главный клинический исследователь центра на базе 14-й поликлиники, контролирует вакцинацию каждого участника испытаний. Фото: Раиса ЮДИНА

- А лично вы не хотели бы испытать на себе новую вакцину?

- Нет. Я как заинтересованное лицо не имею на это права, и мои близкие родственники тоже.

А вот еще одно табу на период исследований. Участникам испытаний вакцины от коронавируса нельзя в течение месяца делать прививку от гриппа.

- Вакцинироваться от гриппа можно будет до декабря, - успокаивает Захар Сергеевич.

- Я в ноябре еще успею сделать прививку от гриппа , - говорит Вероника. – Я делаю ее ежегодно с 2012 года. Только в 2014-м не привилась. И так страшно как в тот год я никогда не болела: температура практически под 40 была, неделю просто не могла встать. После этого решила постоянно прививаться от гриппа. Я считаю, что прививка помогает.

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с дистанцией в 21 день. Фото: Раиса ЮДИНА

Вакцина хранится и не замерзает при -26 градусах

Все документальные формальности закончены, и мы вместе с Вероникой отправляемся на первый этаж, к месту хранения вакцины. Препарат помещен в морозильную камеру холодильника, поскольку температурная среда для него должна быть не выше минус 18 градусов. Здесь вакцина хранится при температуре 22-26 градусов ниже нуля, но не замерзает. Из коробочки извлекается одна маленькая ампула, вторая такая же отправляется в морозилку еще на 21 день - через такой промежуток вводится второй компонент вакцины.

Специальные приборы измеряют температуру хранения вакцины в морозилке каждую минуту. Фото: Раиса ЮДИНА

В процедурном кабинете все готово для испытания, которое в принципе ничем не отличается от обычной вакцинации: препарат быстро набирают в шприц, дезинфицируют место укола – чуть ниже плеча, инъекция, обработка.

Вакцинация проходит в обычных условиях поликлиники. Фото: Раиса ЮДИНА

- Ничего особенного - все как при любой прививке, - делится впечатлениями Вероника. - Никаких ощущений, ничего не жжет. У меня никогда не было побочных реакций после прививок. И сейчас все нормально.

Ощущения у пациентки - как при обычной прививке. Фото: Раиса ЮДИНА

Еще полчаса после вакцинации она будет под наблюдением в поликлинике, куда за все время испытаний придет в плановом порядке еще не раз.

- Через день после прививки проводится либо осмотр пациента, либо мы созваниваемся, чтобы проверить его самочувствие, - объясняет Захар Сергеевич. - На 21-й день – забор крови и второй этап вакцинации. Затем будет осмотр на 42-й день и еще один анализ крови на титр антител. Анализы отправляются в РНПЦ трансфузиологии. Потом мы встречаемся с пациентом на 90-й, 120-й, 150-й и 180-й день. Во время последнего визита берем контрольный анализ крови - и на этом исследования с нашей стороны заканчиваются. То есть, итоги будут подведены через полгода.

После прививки каждый участник испытаний будет наблюдаться в поликлинике в течение полугода. Фото: Раиса ЮДИНА

- Антитела к коронавирусу должны появиться у всех, кто будет привит вакциной, а не плацебо?

- Да. Теоретически у всех.

- А есть вероятность, что в Беларуси эту вакцину смогут испытать на себе больше людей? А то в России 40 тысяч человек участвуют в испытании, а у нас только 100.

- Возможно. И не исключено, что позже мы еще будем испытывать и другие вакцины.