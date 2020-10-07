Бесплатные мастер-классы специалистов IT-компаний для школьников и студентов

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В рамках реализации проекта «Формирование образовательной цифровой среды для привлечения и сопровождения перспективных иностранных студентов для обучения в российских организациях высшего образования» обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза. Аналитика. Сопровождение» по заказу Россотрудничества будут проведены практические занятия (практикумы) для иностранных абитуриентов (школьников и выпускников школ):

- 09 ноября 2020 года будет проведен мастер-класс (обучение) в проектных группах (обучение через проекты) по направлению развития навыков проектирования и разработки IT-решений среди школьников и обучающихся с привлечением экспертов ведущих IT-компаний;

- 10 ноября 2020 года будет организовано выполнение заданий по созданию приложения дополненной реальности, проектированию 3D-моделей, программирование мобильного робота и другим направлениям.

Участие в мероприятиях - бесплатное.

Целью обучения является работа с цифровой образовательной средой и оказание помощи в профессиональной ориентации абитуриентам, заинтересованным в обучении по IT-специальностям, востребованным в цифровой экономике.

Школьникам предлагается изучить курсы на темы: «3D-моделирование», «Компьютерная и инженерная графика», «Графический дизайн», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Реверсивный инжиниринг», «Мультимедийные технологии», «Программирование С#», «Основы электроники и робототехники».

Место проведения: филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет» в Республике Беларусь.

Адрес: Республика Беларусь, город Минск, улица Народная, дом 21.

Участие в практикуме - это отличная возможность попасть в поле зрения ведущих IT-компаний, обеспечив себе перспективу.