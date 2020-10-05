Мужчин-учителей и руководителей школ в Беларуси всего 13,5%

Среди белорусских учителей не так много мужчин Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В этом году Белстат насчитал в Беларуси 3020 учреждений общего среднего образования, в том числе 1 суворовское училище, 7 гимназий-колледжей искусств, 8 кадетских училищ и 11 средних школ-училищ олимпийского резерва.

Всего в школах в Беларуси трудятся 111,2 тысячи учителей. Большинство из них - более 77 тысяч - работают в городских школах, без малого 34 тысячи - на селе. На одного учителя приходится по 9 учеников. Это в среднем, в городе этот показатель составляет 11 учеников, а в сельских школах - всего 5. Больше 68% учителей имеют педстаж больше 15 лет, а почти 79% педагогов - высшую и первую квалификационную категорию.

Статистики констатируют: молодых специалистов в системе образования совсем мало - всего 4,3%.

До гендерного баланса в школах тоже далеко: 86,5% учителей и руководителей - женщины. Если посмотреть на статистику А если взять, например, только филологов, то доля мужчин среди них - вообще меньше 3%. Больше всего учителей-мужчин среди преподавателей физкультуры (63%), преподают мужчины также допризывную и медподготовку (59%), труд (43%) и физику (34%).

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