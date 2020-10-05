Как найти партизанскую тропу и где можно погостить в жилище древних славян: интересные места Брестской области

Обзорная экскурсия по известным музейным комплексам Брестской области Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

После VII Форума регионов Беларуси и России журналисты российских СМИ отправились в тур в Брестскую область, чтобы подробнее узнать о сотрудничестве музеев наших стран, а также о сохранении исторической памяти народов. Тур организовали Постоянный комитет Союзного государства и Национальным пресс-центр РБ.

Мы составили им компанию и узнали, какие новинки появились в хорошо известных музеях, а также не перестающих каждый раз удивлять Беловежской пуще и Брестской крепости.

Дети партизанского отряда писали черникой

Мемориальными партизанскими стоянками времен Великой Отечественной войны белоруса не удивишь, но эта особенная.

Дорога из Минска в урочище Хованщина, что Ивацевичском районе, до тех пор кажется комфортной и быстрой, пока автобус не минует деревню Корочин. Дальше только по проселочной. Километр за километром, дорога уже и уже, деревья бьют ветками по крыше, света все меньше… Проехали по лесу десять километров, а мемориал все не показывается. Зато прекрасно понимаешь, в каких непроходимых местах скрывались партизаны.

В Споровских болотах в 1943 - 1944 годах располагался Брестский областной штаб партизанского движения, а еще до этого с осени 1941-го здесь воевал отряд под командованием Алексея Черткова.

Наконец-таки мы доехали, но когда подошли памятному знаку, оказалось, что на место штаба нужно пройти скрытыми от посторонних глаз партизанскими тропами.

- Чтобы попасть в лагерь, надо пройти 150 метров по мостику, - рассказывает нам облаченная в плащ-палатку связная, представившаяся бабой Раей. - А во время войны на месте мостика была кладка, покрытая водой, и найти ее могли только проводники.

После посещении музейных комплексах Брестской области туристы прекрасно понимают, в каких непроходимых местах скрывались партизаны. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Баба Рая знает все. Ну а как иначе, если она еще и директор Ивацевичского краеведческого музея Раиса Горбач.

А в самом лагере нас встречают реконструкторы исторического клуба «Западный рубеж» из Березы. Чуть позже будет бой, и наши, конечно же, перебьют фашистов и полицаев. Пока же связная знакомит нас с лагерем.

В «Хованщине» воссоздали землянки и избы, в которых находился штаб, лазарет, школа, редакция газеты «Заря»…

Когда в 70-х создавали здесь филиал музея, все делали под руководством помнивших все детали партизан - они каждый год, начиная с 1945-го, собирались здесь вспомнить боевые годы. И до сих пор в конце мая в Хованщину приезжают их внуки и правнуки.

Парты лесной школы стоят под открытым небом. Перьевые ручки во время войны делали здесь же, а писали чернилами из черники. Для самых маленьких придумали песчаную доску, где буквы можно выводить простой палочкой. Ну, с песком-то мы справились, а вот с перьевой ручкой…

- Ух, у меня с трудом получается, - говорит коллега Александр. - Мне вот тут советуют сделать правильный наклон, смачивать перо постоянно… В общем, сейчас молодежь не справится.

Совладать с жерновами, перемалывающими зерно в муку, получилось куда лучше. Все это окунает в атмосферу тяжелой и героической жизни партизан и их семей.

Посещать Хованщину нам посоветовали либо в дни реконструкций, либо заказав в Ивацевичском музее квест «Один день в партизанском отряде». Предлагают на выбор три варианты продолжительностью 2 часа 30 минут. Здесь научат не только зерно молоть, но и пилить дрова, печь лепешки с крапивой, наматывать портянку… Песни военной поры под баян тоже в обязательной программе.

На партизанской кухне угощают салом, квашеной капустой, бочковыми огурцами и чаем на шести травах, а взрослых - и напитками покрепче.

ЦЕНА БИЛЕТА

Полный билет с экскурсионным обслуживанием стоит 6 рублей, льготный - 3 рубля.

Cледующая наша остановка - Брестской крепости.

В крепости проведут раскопки воронки, в которой могут находиться останки красноармейцев

Мы возлагаем цветы у Вечного огня и читаем фамилии бойцов, выбитые на плитах некрополя. Старший сержант Акакий Шеварднадзе?!

- Да, это брат экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, - объясняет нам директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк.

Под плитами мемориала перезахоронены останки более 1000 человек. Из этой тысячи известны имена только 277 человек. Периодически во время строительных работ или благодаря раскопкам поисковиков удается находить останки, а иногда и устанавливать имена солдат той героической обороны. Так было в 2011-м, когда благодаря немецкой фотографии удалось определить место воронки от снаряда мортиры «Карл», куда были свалены тела красноармейцев. Перезахоронили 58 человек. Из обнаруженных 11 медальонов установили три фамилии.

Поиски будут продолжены и в следующем году. Тем более что есть конкретное место.

- По многим воронкам была проведена работа, закладывали шурфы, но не везде находили останки, - говорит Елена Митюкова, заведующая научно-экспозиционным отделом. - Есть предположение, что в ста метрах от места, где нашли останки 58 бойцов в 2011 году, есть еще одна воронка-захоронение. В следующем году 52-й поисковый батальон Минобороны проведет там раскопки.

Макет двухтонной бомбы, с помощью которой бомбардировали Восточный форт. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Летом этого года в мемориале открылась очередная экспозиция - Восточный форт. Это часть проекта Союзного государства, который насчитывает 16 мероприятий. На три года (2018 - 2020) выделено 320 миллионов российских рублей.

Деньги выделены на ремонт казарм, капитальный ремонт и консервацию руин 333-го стрелкового полка, руин Белого дворца, инженерного управления, руин Холмских ворот, северо-западной части Цитадели, Восточного форта, 5-го форта и другие работы.

Восточный форт Кобринского укрепления - это особая страница истории обороны крепости. Именно здесь сражался гарнизон под командованием легендарного майора Петра Гаврилова - последнего защитника крепости, взятого в плен только 23 июля 1941-го. В одном из залов можно услышать аудиорассказ майора Гаврилова о трагических днях.

Несдававшийся Восточный форт бомбардировали двухтонными бомбами и выжигали огнеметами.

- При реставрации сбивали старую штукатурку и нашли оплавленный кирпич - немцы применяли огнеметы для преодоления сопротивления, - продолжает Григорий Бысюк. - 1000 градусов температура, струя огня 20 метров, шансов выжить не было. Многие сгорели заживо.

Из тысяч защитников крепости на сегодняшний день живы только двое, и оба сражались в Восточном форту.

15-летний воспитанник музвзвода Владимир Казьмин был пленен в тот самый страшный день бомбардировок 29 июня.

- Владимир Пахомович Казьмин живет в городе Шахты Ростовской области. В августе ему исполнилось 95 лет. Он активно поддерживает связь с музеем, - рассказывает нам Елена Митюкова. - После пленения он был в концлагере в Польше. Бежал, но был пойман, а затем отправлен на принудительные работы в Германию. Домой вернулся только в 1945-м. Еще один воспитанник музвзвода Петр Павлович Котельников сейчас живет в Москве. К сожалению, 3 сентября умер 100-летний Ришат Исмагилов, который жил в Башкортостане.

Кроме нескольких рот красноармейцев в Восточном форту находились и 12 семей военнослужащих.

На одной из немецких фотографий, представленных в экспозиции, видны женщины и дети, захваченные 29 июня. На представленном снимке спиной к фотографу стоит, прижимаясь к маме, девочка в белом платочке. Исследователи предполагают, что это Мария Прохоренко. После пленения женщин и детей немцы отпустили. Мария сейчас живет в Минске.

История обороны крепости продолжает писаться. Появляются новые фотографии, документы, исследования. Сотрудники говорят, что порой каждый день в музей из разных частей мира поступают запросы о поисках защитников крепости. В следующем году мемориал отметит 50-летний юбилей.

Здесь предлагают продегустировать самогонку. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

В пуще можно оказаться в доме древнего человека

В Беловежской пуще жизнь течет по плану. В музее народного быта с энтузиазмом рассказывают свою версию происхождения выражения «На кой ляд», предлагают продегустировать самогонку, а на закуску выносят горящее сало; в вольерах по-прежнему по царски ходят зубры и олени; в поместье Деда Мороза старик еще не облачился в шубу и пребывает в расслабленном летнем настроении; экскурсанты обнимают гигантский 600-летний дуб и загадывают желания…

Здесь можно обнять гигантский 600-летний дуб и загадать желания. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Пока мы с коллегами с детской непосредственностью радуемся всему, заведующая музеем природы Людмила Гречаник откровенно отвечает на вопрос, куда бы в первую очередь пошла она, чтобы увидеть ту самую заповедную даль.

- На экскурсию «Заповедная дубрава». На тропе протяженностью 2,5 км вам покажут такой лес, будто это декорации к фильму о первобытных временах. Поваленные и поросшие мхом деревья, скальные дубы и тишина… А вот самый интересный объект в пуще - Археологический музей. Первую очередь сдали в прошлом году, вторую - в марте этого, а осенью - откроется третья часть.

Решено - идем в археологическую часть пущи.

На открытом пространстве, сравнимом с небольшой деревушкой, видим крепостную стену и сторожевую башню, а за ней - домики, шалаши, языческое капище, столбы, на которых висят черепа животных…

- Здесь на площади 18 гектаров археологи нашли десятки стоянок. Благодаря этому родилась идея создать Археологический музей под открытым небом, - рассказывает научный сотрудник Руслан Книга. - После ухода ледника,12 тысяч лет назад, сюда начали проникать различные племена. Исследованы стоянки и городища каменного, бронзового и железного веков, поселения древних готов и ранних славян вплоть до IХ века нашей эры. Сейчас здесь построено 30 домов. Каждое здание по сути памятник, они строились исходя из исторических изысканий археологов. Некоторые дома построены на основе найденных остатков древних жилищ. Попадая из одного дома в другой, вы можете составить представление, как древние люди готовили, как совершенствовались орудия труда, как разводили огонь, ловили рыбу.

Некоторые дома построены на основе найденных остатков древних жилищ. Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Заходим в самый большой дом, который относится к периоду VIII века до н. э. - V века н. э. Четыре комнаты разделены коридором на четыре части. Здесь жили две семьи. В каждом помещении очаг, в котором лежат обгоревшие головешки и стоят горшки. Берем в руки и оцениваем железные топоры, мечи, гарпуны, копья… Они созданы по всем канонам древнего человека.

На стене весит шкура бобра - это деньги того времени. Шкура волка ценилась меньше, и ее пускали на одежду. На стенах висят корзины для ловли раков и рыбы, в углу стоит ткацкий станок.

Выходим из дома, словно побывав в железном веке.

ЦЕНА БИЛЕТОВ

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще (с посещением Музея народного быта и старинных технологий) – 10,5 руб (детский – 7)

Входной билет в музей природы – 5 рублей (4)

Входной билет в вольеры – 4 рубля (3)

Экскурсия по поместью белорусского деда Мороза – 9 рублей (7,5)

Археологический музей - 8 рублей (4).