В октябре в Турцию, на Новый год - на Занзибар: куда можно выехать на отдых из Беларуси в 2020 году

Куда можно слетать белорусу в октябре? Фото: Оксана БРОВАЧ

Увы, на карантинные меры для белорусов по-прежнему закрыта Европа. Польша великодушно стала впускать белорусов, но необходимость самоизоляции делает практически невозможными туристические поездки. Хотя для нас все еще открыты некоторые страны, но туристический сезон во многих скоро заканчивается, так что остается последний шанс. А планировать поездки на 2021 год пока невозможно - ситуация меняется буквально ежедневно. Потому «Комсомолка» узнала у аналитика туристической отрасли и редактора сайта Toursoyuz.by Лилии КОБЗИК, куда могут отправиться отдыхать белорусские туристы прямо сейчас.

Варианты прямых рейсов:

Египет

Это круглогодичное направление для белорусского рынка. Программ достаточно много (актуальные цепочки рассчитаны до конца марта), цены у операторов весьма привлекательны, и, заметим, октябрь - ноябрь - прекрасный сезон для комфортного отдыха на берегах Красного моря. Консолидатор «АэроБелСервис» летает из Минска в Хургаду (по средам и субботам) и Шарм-эль-Шейх (по вторникам и субботам). На этих программах работают операторы - «АэроБелСервис», «ИНТЕРСИТИ», «РОСТИНГ», Coral Travel, ANEX Tour, TUI. Туроператор TEZ TOUR также имеет программы из белорусской столицы на оба египетских курорта - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Из Минска в Шарм-эль-Шейх TEZ TOUR осуществляет в среднем 4 - 5 рейсов в неделю, в Хургаду - в среднем 4 - 6. Также оператор летает в Хургаду из областных городов - Бреста, Витебска и Могилева - цепочки продолжительностью 10/11 ночей.

Еще один туроператор - Join UP - также предлагает программы и в Шарм-эль-Шейх, и в Хургаду. Из Минска оператор летает на оба курорта - цепочки продолжительностью 10/11 ночей. Из Гомеля с Join UP можно отправиться в Шарм-эль-Шейх - 10/11 ночей.

Напоминаем, что для посещения Египта белорусским туристам требуется ПЦР-тест: благодаря усилиям туроператоров его сдают централизованно, по записи - система уже отлажена, так что бояться тестирования не стоит.

Турция

Турецкий сезон закончится уже в первой половине ноября - следовательно, тем, кто любит местный олл инклюзив, стоит поторопиться. Консолидатор «АэроБелСервис» предлагает Анталию из Минска - до 8 ноября, а Бодрум - до 6 октября. Турецкая программа CORAL TRAVEL: Анталия из Минска - до 8 ноября.

Турецкая программа TEZ TOUR: Минск - Анталия ежедневно, последний заезд - 1 ноября.

Албания

По планам сезон продлится как никогда долго - до 25 октября. Консолидатором рейса является компания «Аэротрэвел». Вылеты в октябре - 7, 11, 14,18, 21, 25. Бронирование на чартерах есть у туроператоров «Аэротрэвел», «ИНТЕРСИТИ», «РОСТИНГ», «Тайм Вояж», Join UP, «Эпифора».

Черногория

Первоначально планировалось, что эта программа, как и албанская, продлится до 25 октября, но, увы - неожиданное распоряжение Минздрава о введении самоизоляции по возвращении внесло коррективы, и цепочку решили завершить 14 октября. Расписание полетов: 4, 7, 11 и 14 октября.

Консолидатор рейса - компания «Аэротрэвел». Свои брони на чартерах есть у туроператоров: «Аэротрэвел», «ИНТЕРСИТИ», «РОСТИНГ», «Тайм Вояж», «Вояжтур», TUI, «Трейд Вояж», «Смолянка», «АэроБелСервис», Join UP, TPG.

Тунис

Полеты в Тунис стартовали практически в конце лета, но зато и заканчиваются программы позже обычного. Последний рейс на материк - с 16 по 24 октября, на Джербу - с 1 по 8 ноября. Собственно, Тунисом и заканчиваются прямые полеты на отдых за границу из Беларуси, дальше - только варианты с пересадками.

Украина

В настоящий момент белорусы могут планировать приятные экскурсионные маршруты в Украину (с 28 сентября вновь полностью открылась для иностранцев). После посещения Украины, напомним, нам предстоит две недели самоизоляции в Беларуси. Кроме того, на территории Украины действует зонирование - каждый город, в зависимости от ситуации с коронавирусом, помечен цветом - желтый, зеленый, оранжевый и красный. В красном городе туристу делать совершенно нечего - кафе и даже транспорт не работают.

Надоело смотреть на заставку компьютера с пальмами? Их вполне можно увидеть в живую даже сейчас. Фото: pixabay.com.

Варианты с пересадками:

Мальдивы

Добраться до Мальдивских островов из Минска можно с тестами на ПЦР и с помощью авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Туроператор «Вояжтур» предлагает вылеты на Мальдивские острова с 29 октября еженедельно по четвергам. Из неприятного - отдых роскошный, но не из дешевых, а по прилете в Беларусь вас отправят на 14 дней на самоизоляцию.

Доминикана

С сентября у туристов не требуют тесты, однако лететь придется с пересадками - с авиакомпанией «Белавиа» до Парижа и оттуда до конечной цели авиакомпанией Air France. С учетом пересадки в ЕС нужно иметь шенгенскую визу. Как и после Мальдив, по прилете вам понадобится самоизоляция в Беларуси. Турагентства объяснили это так: наш Минздрав не успевает актуализировать список стран, после которых нужна самоизоляция.

Танзания

Если Мальдивы не по карману, можно махнуть на Занзибар. На родине Фредди Меркьюри (кстати, можно остановиться в его доме, там сейчас отель) такой же белый песок и пальмы, только в полтора раза дешевле. И, в отличие от Мальдив, по прилете не нужна самоизоляция. Перелет в Танзанию будет осуществляться с дозаправкой в Луксоре, туристы при этом не будут выходить из самолета, весь полет займет 10 часов. Виза - по прилете (стоит 60 долларов), тест не требуется. Есть и другой способ попасть на этот чудесный африканский остров. К примеру, «Вояжтур» предлагает Занзибар с вылетом из Минска на Turkish Airlines с 1 ноября. Есть блоки на новогодние даты.

Объединенные Арабские Эмираты

В этот непростой период открылся для туристов популярный Дубай, но, к сожалению, попасть в Эмираты, как в прежние годы, прямым чартерным рейсом «Белавиа» либо рейсом Etihad Airways из Минска в Абу-Даби не получится - этим перелетом пока могут воспользоваться только граждане ОАЭ. Белорусам доступны два пути - через Москву (пока с рейсами совсем туго, но в октябре - ноябре, возможно, добавят), либо (более реально) через Киев (туроператоры предлагают доставку одним билетом Минск - Киев - Дубай, так что мучиться на границах не обязательно). Добавим, что для посещения Эмиратов нужны тест (причем один по прилете и еще один - по вылету) и виза. Также планируется, что с ноября SkyUp будет летать в Эмираты 5 раз в неделю.

Оказывается, шенгенскую визу простому белорусу получить можно даже сейчас. Правда, это будет недешево. Фото: Оксана БРОВАЧ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ?

Турция, Египет и Тунис - 1000 долларов

Албания и Черногория - 700 - 800 евро с проживанием на вилле, отели - дороже

Занзибар - 2000 долларов

ОАЭ - перелет от 1000 долларов в обе стороны на двоих, а дальше - в зависимости от размера кошелька, готовых туров нет

Доминикана - от 2,5 тысячи долларов

Мальдивы - от 3,4 тысячи долларов

*Средние цены на двоих за 7 дней отдыха с проживанием у разных операторов.

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