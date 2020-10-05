Белорусское телевидение переименовало Украину, Польшу и Литву в «бывшие республики»

Скрин программы новостей

Информационная война между Беларусью и странами-соседками - Польшей, Литвой и Украиной - набирает обороты. После того, как министерства иностранных дел этих стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом, свои ходы сделали белорусское телевидение и телеграм-канал, близкий к пресс-службе белорусского президента.

В выпусках новостей госканалов Беларуси появились занимательные титры. В сюжете о Польше страну подписали «бывшей Польской Народной Республикой», Литва вдруг стала «бывшей Советской Литовской Республикой», а Украина - «бывшей УССР».

Скрин программы новостей

Скрин программы новостей

Почему вдруг страны переименовали, в чем тут суть и что должны обозначить или показать эти названия, остается неясным, на телеканалах не комментировали этот факт.

Появилось предположение, что таким образом белорусское ТВ мстит соседям за титры, которыми подписывают Александра Лукашенко европейские телеканалы. К примеру, один литовский телеканал принял решение подписывать его как «нелегитимный президент Беларуси».

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба решил поступить проще, и 30 сентября заявил, что впредь обращаться к Александру Лукашенко будут только по имени и фамилии, опуская должность. Но формулировки «незаконно избранный» или «нелегитимный», Киев по отношению к Лукашенко использовать не будет.

- Просто Александр Лукашенко... Это прекрасная формулировка для медиа и Facebook, - заявил Дмитрий Кулеба.

Его заявление не осталось без ответа. Telegram-канал «Пул Первого», который, по неофициальной информации его ведет пресс-служба Лукашенко. - Ред.) послал Кулебу и весь Киев вместе с ним в Борщи.

«Пул Первого» предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», - поерничали авторы канала.

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