Прогноз на октябрь-2020: после аномального тепла нас ждет похолодание и грозы

Начало октября было теплым. Фото: Ирина КАЛИНИНА

Начало октября выдалось таким теплым, что в Бресте можно было даже загорать: в воскресенье, 4 октября, здесь было 24,4 градуса. Эта цифра стала рекордом дня за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий максимум был отмечен в этот день больше чем полвека назад - в 1966 году столбик термометра поднимался до 24 градусов. А вот абсолютный рекорд месяца - 26,4 градуса - пока не побит. Но, может, октябрь еще устроит нам сюрпризы?

- Среднесуточная температура в Беларуси 4 октября была выше средних многолетних значений на 6 - 10 градусов, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Отклонения действительно солидные, для начала октября это довольно тепло. Поскольку ночные температуры тоже были высокие, за счет этого сформировалась такая аномалия.

Но теперь пора утепляться. По прогнозам синоптиков, на неделе 6-11 октября похолодает, и температура воздуха приблизится к климатической норме.

- В четверг, 8 октября, во многих районах Беларуси пройдут дожди различной интенсивности, есть вероятность гроз. Максимальная температура воздуха +12…+18 градусов. В пятницу, 9 октября, кратковременные дожди прогнозируются по восточной части Беларуси. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, температура воздуха ночью от +5 градусов по юго-западу до +13 по востоку. Днем столбик термометра поднимется до +10…+16.

В выходные сильных дождей не ожидается. Температура воздуха понизится, и особенно ощутимо это будет ночью. Минимальная температура в ночные часы +2…+9 градусов, днем +12…+18 тепла. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Почти каждый день в лесах теряется 5-7 человек

Грибной сезон продолжается, и в МЧС напоминают о мерах предосторожности:

- Практически каждый день в грибной сезон к нам поступает более 5-7 сообщений о потерявшихся людях, которые ушли в лес за грибами и не смогли самостоятельно вернуться, - рассказали в МЧС. - Чаще всего это люди пожилого возраста. Мы рекомендуем сообщать своим родным и близким о том, в какой именно лес вы идете и когда собираетесь прийти домой, чтобы они понимали, когда нужно бить тревогу. Собираясь в лес, надевайте максимально яркую одежду – тогда вас легче будет найти. Людям, у которых есть хронические заболевания, надо взять с собой лекарства, поскольку в случае стресса они могут обостриться. Возьмите с собой минимальный запас воды, а также что-нибудь сладкое, если нет против медицинских противопоказаний, так как поступление углеводов может чуть-чуть улучшить настроение и придать сил. Пусть у вас будет с собой заряженный мобильный телефон. Скачайте заранее офлайн-карты, чтобы без интернета вы могли найти дорогу домой.

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