«Ввиду деструктивной деятельности»: МИД Беларуси настаивает на сокращении дипперсонала в посольствах Литвы и Польши. Они не согласны

Анатолий Глаз. Фото: МИД

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что ведомство потребовало у посольств Польши и Литвы в Беларуси сократить количество дипломатов, работающих в нашей стране.

- Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси, - цитирует представителя МИД tut.by.

Анатолий Глаз уточнил, что в литовском посольстве должно остаться 14 дипломатов вместо 25, а в польском - 18 вместо 50. Также он отметил, что послы РБ в Литве и Польше отзываются в Минск для консультаций. А послам Литвы и Польши в Беларуси, соответственно, предложено последовать этому примеру.

Литва и Польша не собираются отзывать дипломатов

В ответ на заявление белорусского МИД министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что пока не рассматривает отзыв посла и других дипломатов. Он обратил внимание, что Беларусь сформулировала свою позицию как предложение, а не требование.

- Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала. Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим, и множество проблем в этом, и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы, - цитирует главу ведомства Delfi.

Линас Линкявичюс. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Линас Линкявичюс отметил, что для отзыва дипломатов есть определенные процедуры:

- Обычно отправляется нота, где все четко излагается. Мы пока ничего не получили, - заявил глава литовского МИД.

Аналогичное заявление сделала и Польша. Глава польского МИД Збигнев Рау подчеркнул, что он убежден в необходимости сохранения дипканалов.

Предложения Беларуси по сокращению дипперсонала обязательны к исполнению

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз прокомментировал нежелание Литвы сокращать дипломатический состав своего посольства.

- Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД, - цитирует представителя ведомства БелТА.

Анатолий Глаз напомнил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет государству достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях.

- И они при необходимости будут нами применены, - заявил пресс-секретарь. Также он отметил, что комментарий белорусского МИД в полной мере относится и к позиции Польши.

Анатолий Глаз. Фото: БелТА

Боррель: «Это идет вразрез с логикой диалога»

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что требование белорусского МИДа безосновательно и достойно сожаления.

- Это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске, - говорится в заявлении.

Также Боррель отметил, что попытки властей Беларуси атаковать определенные страны - члены ЕС «не приведут к ослаблению единства Евросоюза»:

- Что было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства - члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всесторонний национальный диалог, - заявил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель Фото: AFP/Scanpix/LETA

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