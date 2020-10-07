В МВД рассказали, как выбирали абонентов для смс-рассылки про «нарушителей»

В Минске каждые выходные проходят акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 октября белорусы получили смс-сообщения от МВД о том, что они «установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий», а их действия зафиксировано фото-видеозаписью.

У людей возникло много вопросов. Например, с какой целью рассылались такие смс? Как милиция идентифицировала протестующих? Будут ли такие сообщения приходить еще?

Пользователи соцсетей стали обсуждать, что такие смс получили даже те, кто не был на акциях протеста. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, "Комсомолка" обратилась за комментарием в МВД.

- Получение подобного смс-сообщения - это предупреждение для граждан о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях. Список абонентов, которым направили смс, был сформирован с использованием технических возможностей правоохранителей по идентификации личности, - говорит пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Поэтому не исключено, что такие смс-сообщения могли поступать тем, кто не причастен к несанкционированным массовым мероприятиям. В этом случае мы приносим извинения. Но в большинстве своем это исключительно относилось к тем, кто установлен как участник массового мероприятия. И для этих людей сообщение от МВД является предупреждением. Наша цель - предупредить, а не сразу составлять на человека административный протокол.

- Будут еще приходить белорусам смс от МВД?

- В МВД не исключают, что рассылка будет продолжена. Все зависит от складывающейся оперативной обстановки. Смс-сообщения - это превентивная мера. Люди должны быть информированы. Не все читают Телеграм-каналы и знают санкцию статьи 23.34 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". (Минимальное наказание - предупреждение, штраф, максимальное - административный арест - Ред.).

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