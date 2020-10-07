Артисты в сцепке и все же бело-красно-белый флаг над сценой: посмотрите, какими будут новые «Тутэйшыя» в Купаловском

Новый спектакль Николая Пинигина - вторая версия купаловских "Тутэйшых" за 30 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новые премьеры Купаловского театра – это всегда событие. Теперь можно добавить: независимо от того, где театр находится, в родных стенах, в ином помещении или вовсе без него, ведь театр – это люди. Последнее, не раз повторяемое во время конфликта, который развернулся в августе в Купаловском, доказали «Тутэйшыя», которых ждали вдвойне: каким станет новая версия культового для нескольких поколений зрителей спектакля?

Точно мы узнаем это позже, а пока несколько впечатлений с открытой репетиции.

Микиту Зносака сыграл Павел Харланчук. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прежде всего: Николай Пинигин, кажется, не стал изобретать велосипед. Новая версия «Тутэйшых» Янки Купалы - это не попытка найти некий новый язык или выдать на-гора решение невероятной сверхзадачи. Худрук купаловцев нашел баланс между тем, чтобы вернуть на сцену важный для современной Беларуси текст (Пинигин называл его в интервью «Комсомолке» лучшей пьесой Купалы) и сохранить лучшее от прежнего спектакля. Чем было это лучшее? Наверное неизгладимым впечатлением. А еще тем маркером, который словно определял даже культурный уровень: смотрел ты «Тутэйшых» или нет?

Янку Здольника играет в новой версии спектакля Михаил Зуй. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У постановки Пинигина сегодня такое звучание, словно текст местами если не написан теперь, то уж точно дописан чуть ли не во время репетиций. Ведь в деталях щедро рассыпаны аллюзии и намеки на нынешние события. Например, купаловские Западный и Восточный ученый успешно превратились в корреспондентов из Польши и России с соответствующей риторикой - Александр Казелло и Андрей Дробыш, что называется, сняли один в один типажи с микрофонами.

Священника сыграл Александр Зеленко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У невероятно исполненного Павлом Харланчуком Микиты Зносака тоже хватает фраз, напоминающих персонажей сегодняшнего дня. Ну, правда: «Мы цвёрда стаялі на варце святога расійскага самаўладзтва і баранілі тутэйшую рускую народнасць ад «інародчаскага засілля». Во яно што, меджду протчым!» Еще Зносак-Харланчук, решив прочесть стихотворения, снимает перед этим ботинки и становиться на стул в носках. В какой-то момент (благо, нашелся мегафон) собравшимся напоминают о том, что массовое мероприятие несанкционировано. А после условного занавеса актеры становятся в сцепку – таков поклон в нынешних условиях Купаловского.

Павел Харланчук впечатлял игрой на нерве и перевоплощениями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В новых «Тутэйшых» будут совершенно другие акценты. А еще проявилось то, что раньше не слышалось, не считывалось. Например, один из финальных монологов мамы Микиты Зосака Ганули: «А ўсё віна ў тым, што мой Мікітка вучыўся, але, мабыць, не давучыўся, і выйшла з яго ні богу свечка ні чорту качарга». Так это же, кажется, о нас, о нескольких поколениях, которые почти за сто лет с момента написания пьесы Купалы так и не научились быть белорусами. Во всяком случае, в контексте постановки купаловцев эта фраза в устах заслуженной артистки Беларуси Алены Сидоровой (она, кстати, играла в «Тутэйшых»-1990 Насту Пабягунскую) звучит именно так.

Сразу несколько ролей было у Дмитрия Есеневича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В готовящемся к премьере спектакле по-новому раскрываются многие артисты. От постановки к постановке все больше впечатляет Дмитрий Есеневич (из последних - «Радзіва Прудок», «Кароль Лір»). В «Тутэйшых» особенная органика его образов находит удачную реализацию в трагикомедии. Янка Здольник - это уже не просто белорусскоязычный учитель, которого хорошо принимала и понимала интеллигенция начала 1990-х. Благодаря игре Михаила Зуя появляется понятная многим нашим современникам «зацятасць» от спорщиков до последнего в бесконечных интернет-баталиях. Вдобавок Михаил прекрасно ироничен донельзя! Хороша и Диана Каминская, которая деталями доводит образ Насты Пабягунскай то ли до гротеска, то ли до горькой правды.

Валентина Гарцуева сыграла роль Аленки, как и ее мама Зоя Белохвостик 30 лет назад. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И, опять же, Микита Зносак от Павла Харланчука. Признаться, было опасение, а как играть после прежнего исполнителя этой роли Виктора Манаева, который, казалось бы, вместе с Николаем Пинигиным создал едва ли не герметичную трактовку образа. Но Павел уже с первых появлений на сцене ломает этот стереотип. Даже узнавая какие-то ходы из прежнего спектакля, у Харланчука видишь уже не трагикомедию, в которой оказался Зносак Манаева. Павел создает образ из за счет ярких красок, причем широкими мазками. В итоге, его Микита ощущается тем, кто не только попадает в сложные ситуации по своему недомыслию. Нет, он сам доводит их до абсурда своей слепой верой. В результате, весь спектакль у Харланчука идет игра на максимуме.

В готовящемся к премьере спектакле по-новому раскрываются многие артисты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пожалуй, благодаря новой постановке Николая Пинигина зритель найдет себя в калейдоскопе образов белорусов, созданным Янкой Купалой. Только теперь прочувствовать все можно точнее и острее даже, чем прежде. Ведь спектакль, созданный на волне национального возрождения 30 лет назад, и постановка нынешняя, опять-таки с похожим бэкграундом, сильно отличаются. Прежде всего, тем, что Пинигин в новой постановке не столько просвещает (стратегии, которой он придерживается в своем художественном руководстве) - он смело надрезает застарелые ментальные раны белорусов. В том числе и тем, что порой оставляет сцены из тех самых "Тутэйшых", кажется, практически в оригинальном решении в "Тутэйшых" новых. И выходит, что резонируют они так, как это нужно сегодня, словно очищая нас самих. Порой - от нас же самих.

Диана Каминская и Дмитрий Есеневич - Наста Пабягунская и немецкий офицер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впрочем, кто знает, может, такие надрезы и такая дезинфекция ран - это самый дельный сегодня способ перебороть свои давние проблемы и решиться на нелегкое дело – стать белорусами и быть собой. Мы уже на пути. И, наверное, это уже не "между протчым".

Каждый зритель найдет себя в калейдоскопе образов белорусов, созданным Янкой Купалой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

...А скальпель из купаловской стали сегодня острый, как никогда...

P.S. Кстати, в новых «Тутэйшых» тоже поднимается бело-красно-белый флаг, как и в версии 1990 года (см. ИСТОРИЯ ВОПРОСА). Как – лучше узнать на скорой премьере.

P.P.S. Когда зрители открытой репетиции расходились, прозвучала фраза от одного из пришедших на показ: «Теперь разбирать декорации – рабочих сцены ведь нет…» Но, думается, это пока – дело наживное.

Театр готовит не состоявшуюся в сентябре на родной сцене первую премьеру 101-го сезона. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

У пьесы «Тутэйшыя», написанной Купалой в 1922-м после нескольких лет бесконечных оккупаций, терзавших Беларусь, была сложная судьба. После премьеры в 1926-м на сцене Белорусского гостеатра, предтечи Купаловского, цензура сняла ее с показа – с точки зрения власть предержащих, слишком много опасных параллелей с любой властью вызывали персонажи классика.

Алена Сидорова играла и в первой версии спектакля - теперь у нее роль Ганули Зносчыхи, матери Микиты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Затем стали изымать и уничтожать книги, где пьеса публиковалась. А затем на полвека с лишним о «Тутэйшых» в Беларуси нельзя было даже упоминать. Первую попытку поставить пьесу после долгого перерыва на сцене Могилевского драмтеатра в 1982-м сделал режиссер Валерий Маслюк, но и эта версия продержалась всего пару показов. Наконец, на волне перестройки текст пьесы публикуют, а в 1990-м ее ставит на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы режиссер Николай Пинигин.

Скоро зрителей ждет премьера спектакля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эта постановка была культовой – настоящим прорывом в белорусском театре. А исполнитель главной роли Виктор Манаев, теперь – народный артист страны, снискал огромную славу. Но со временем ее стали показывать все реже, периодически отменяя спектакли. Находились различные причины, чтобы объяснить это, но публика была уверена: дело в бело-красно-белом флаге, который поднимался в финале спектакля. Так или иначе, «Тутэйшыя» были на сцене 20 лет, пока их не снял с репертуара сам постановщик Николай Пинигин, ставший худруком театра. Сам он не раз говорил, что время этого спектакля ушло.

Некоторые сцены, которые в 1990-х проходили на ура, сегодня сделаны, кажется, умышленно иронично. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Однако с приходом в 2019-м году на пост гендиректора театра Павла Латушко, бывшего министра культуры и экс-посла Беларуси в Польше, а также Франции и Испании, о возможности возвращения «Тутэйшых» заговорили снова. И накануне 2020-го художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин рассказывал «Комсомолке», что нашел ход, при котором культовая пьеса Янки Купалы (и не менее легендарный спектакль) могла бы вернуться на главную драматическую сцену страны. Идею Николай Николаевич, тогда конечно, не открыл. А вскоре началась подготовка премьеры.

Поклон купаловцев в нынешних условиях стал другим. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, сначала «Тутэйшыя» вместо последней премьеры юбилейного 100-го сезона перешли в сентябрьскую афишу театра из-за коронавируса. А дальше часть коллектива купаловцев написала заявления на увольнения, не согласившись с тем, что гендиректора Павла Латушко досрочно отправили в отставку за его политические высказывания. Кроме того артисты выражали несогласие с итогами выборов президента 9 августа и насилием силовиков во время и после акций протестов 9-12 августа. Заявления решившим уйти спустя пару недель подписали, а театр, где в труппе осталось порядка 15 актеров из примерно 60, отправили на простой.

Так что там слышно о белорусском "пракурорстве"? Ответ - в пьесе Купалы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тем не менее, работа над «Тутэйшымі» продолжилась. А cкоро зрителей ждет премьера спектакля.