«Львица поправилась на 14 кило! Сейчас худеет»: посмотрели, как Белгосцирк открывает новый сезон

В середине октября цирк открывает сезон Фото: Павел МАРТИНЧИК

В конце марта Белорусский государственный цирк досрочно завершил сезон: билеты на последние несколько представлений, которые администрация отменила, публика вынуждена была сдать. Причина - коронавирус. Тогда общая численность заболевших приближалась к 100, а суточный прирост заболевших составлял около пяти человек. На днях Минздрав официально заявил о начале второй волны коронавируса в Беларуси, количество новых случаев COVID-19 в сутки превысило 400, но для настоящего циркового искусства и, вероятно, для публики, которая истосковалась по нему, это вполне преодолимая преграда. Тем более, если, как обещает руководство цирка, будут приняты определенные меры безопасности.

Яркие костюмы - неотъемлемая часть шоу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перед тем как позвать в зал зрителя, на генеральный прогон программы позвали журналистов. Как рассказал до начала мероприятия художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, лейтмотив нового представления - попытка перенести публику в мир древних преданий, легенд и мифов Беларуси.

- Программа называется «Цирковой калейдоскоп». Обычно есть идея, под которую создаются номера, но в этот раз было иначе: под номера, которые есть, мы придумывали и искали идею. Предмет вдохновения - белорусский фольклор. Не надо воспринимать это буквально, белорусская мифология - то, чем вдохновлялись артисты и главный режиссер, но все-таки главное - чистое цирковое искусство, - отметил худрук.

Трюки в воздухе впечатляют... Фото: Павел МАРТИНЧИК

Надо сказать, что «Цирковой калейдоскоп» понравится любителям классического традиционного цирка: представление начинается эффектным «Воздушным полетом», и он впечатляет.

...порой от них захватывает дух Фото: Павел МАРТИНЧИК

Есть и дрессированные собачки, и медведи, которые катаются на самокате и гироскутере. Есть и уникальный номер - обезьянка-жонглер на ослике. Да-да, она в самом деле не только ездит верхом (еще и кормит ослика морковкой), но и жонглирует мячами и обручами.

Уникальный номер - жонглирование человека и обезьяны Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это единственный номер в мире, в котором обезьяна стала партнером человека по жонглированию. Мы на протяжении полугода готовились, занимались минимум два часа в день. Жонгляжа с обезьяной вообще не было в истории цирка, - отметил чуть позже дрессировщик Айдын Исрафилов.

Есть в программе, как и обещали организаторы, национальный колорит: гимнастка Валерия Шопик работает номер «Воздушные полотна» под песню Shuma «На моры вутка купалася». Мощнейшие биты пронзают пространство и во время эффектного номера «Белорусские наездники на лошадях» - артисты работают под трек в стиле folktronika отечественного коллектива PAWA.

Эффектный номер «Белорусские наездники на лошадях» -один из символов отечественного цирка Фото: Павел МАРТИНЧИК

Надо сказать, что у этого номера, который является одним из символов белорусского цирка, - новый руководитель, продолжатель цирковой династии Лазаровых Руслан.

У номера - новый руководитель: продолжатель цирковой династии Лазаровых Руслан Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Было не просто войти в роль руководителя номера, когда столько лет был действующим артистом и скакал на лошади. Это только кажется, что руководитель стоит в центре манежа и наблюдает, на самом деле это колоссальная ответственность и собранность. Но номер не просто сохранен, но и развивается, мы привлекли новых артистов, в том числе и девушку-наездницу, - отметил Руслан Лазаров.

Но гвоздь «Циркового калейдоскопа» - однозначно клоунский дуэт Наталии Суворовой и Даниила Минкевича. Их сквозные номера - яркая часть действа на манеже. К слову, Даниилу, всего 19 лет, но с труппой Белгосцирка он уже успел с успехом съездить на зарубежные гастроли, например, в Израиль.

Даниилу Минкевичу всего 19, а за плечами уже семь программ Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это моя седьмая программа. В этом году на основе своей трюковой и репризной базы мы с главным режиссером Аллой Николаевой-Алиевой конструировали наши номера и подгоняли их под тематику всего шоу. Самое необычное для меня в нем то, что мы с моей партнершей Наталией Суворовой работаем в клоунском тандеме Для меня это впервые, до этого я всегда работал соло-клоуном. Но мне кажется, наш дуэт вполне получился, публика должна оценить, - рассказал нам за кулисами Даниил Минкевич.

Медведи катались на самокате и гироскутере Фото: Павел МАРТИНЧИК

В классическом цирковом искусстве без дрессированных хищников - никуда. В новой цирковой программе они тоже есть: пять огромных ухоженных белых тигров иногда рычат и огрызаются, но по большей части послушны заслуженному артисту России серебряному призеру фестиваля в Монте-Карло Сергею Нестерову. Правда, иногда тигры начинают ругаться и рычать и нападать друг на друга - но это тоже, хоть и не срежиссированная, но обязательная часть программы с огромными кошками.

Тигры соскучились по публике Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Нестеров особо подчеркнул, что в цирк не попадают хищники, взятые из живой природы. На манеж выходят только животные, которые выращены в питомниках или выступают на арене уже как минимум в трех поколениях.

- Со мной в номерах работают уже внуки тех тигров, с которыми я выступал много лет назад, - сказал дрессировщик.

Яркий номер программы - выступление белорусских богатырей братьев Богдана и Дмитрия Казаковых. В 2015 году они были внесены в книгу рекордов стран СНГ, Балтии и России «Диво», как артисты, установившие высшее мировое достижение в цирковом искусстве - исполнили трюк «Мост Самсона» с живым весом 4 человека (почти 300 килограмм) продолжительностью 8 секунд. Похожий номер стал частью номера братьев и в «Цирковом калейдоскопе» в сезоне 2020 года.

Яркий номер программы - выступление белорусских богатырей братьев Богдана и Дмитрия Казаковых. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После прогона шоу - а артисты уложись ровно в полтора часа - дирекция и участники программ рассказали о том, как цирк пережил вынужденный простой из-за пандемии и как будет организована его работа этой осенью.

- Мы не работали с апреля, но у государства мы пока ни одной копейки не просили. При этом у нас большое количество животных, их надо кормить вне зависимости от того, выступают они или нет. Прямо скажу, рацион в период простоя мы не уменьшили ни на грамм: тиграм, как и прежде, докладывают мяса в полном объеме, - пошутил директор цирка Владимир Шабан. - Спасибо зрителю, за прошлую новогоднюю программу мы сделали достаточную подушку финансовой безопасности, что нам и помогло пережить месяцы простоя. И тигры, и лошади, и медведи - все были накормлены. Артисты тоже с пониманием отнеслись к этим трудностям, мы платили минимальную зарплату, но некоторые артисты нашли возможности подработки на стороне, мы, разумеется, не препятствовали.

Непросто пережили вынужденный простой и хищники.

- Животные потеряли форму, пришлось чуть-чуть посадить на диету, тигры и львы двигались каждый день, выходили на манеж не репетировать, а порезвиться. Но это была не та нагрузка, к которой они привыкли: нет репетиции, нет настоящего гудящего манежа. У меня львица с весны поправилась на 14 килограмм, сейчас посадили ее на диету - уже скинула примерно 5-6 кило,- рассказал дрессировщик Сергей Нестеров.

Сейчас рацион животных изменился.

- В период простоя мы покупали свежих бройлеров, снимали кожу, чтобы мясо было диетическим. Но даже это не спасло тигров от набора лишнего веса, - смеется дрессировщик хищников. - Сейчас каждому тигру на день закупаем 8 килограммов говядины самого высшего сорта, животные приходят в форму.

Многие собаки, участвующие в номере, были подобраны дрессировщицей на улице Фото: Павел МАРТИНЧИК

Говоря о текущей ситуации и перспективах Владимир Шабан подчеркнул: сделано все возможное, чтобы просмотр новой цирковой программы был не только запоминающимся и зрелищным, но и безопасным.

- Представление - в одно действие, продолжительность программы - 90 минут. Сделано все, чтобы публика как можно меньше контактировала между собой, поэтому и нет антракта. Кроме того, в зале у нас высококачественная система вентиляции и кондиционирования воздуха, а в фойе на видных местах установлены антисептики для рук. Закуплены дистанционные термометры - при входе каждому будем замерять температуру. Пришел зритель в маске, посмотрел представление, получил удовольствие - это наша цель. Мы позаботимся о безопасности зрителей: работать будем без буфета и без гардероба. Заботимся и об артистах - во время репетиции после каждого номера - пауза для проветривания. Раньше этого не было. Маски будут продаваться в фойе, купить их сможет каждый.

- Будет ли какая-то специальная рассадка в зале?

- Ограничений по рассадке в зале, вероятно, не будет: этого, объективно говоря, требует финансово-экономическое состояние цирка. Зритель нас, уверен, ждет. К слову, Новый год тоже никто не отменял, уже есть отдельные планы по новогодней программе, нам уже поступают коллективные заявки на нее, выкупают целые залы, это, разумеется, артистам очень приятно.

К слову, в руководстве Белгосцирка думают и о гастролях в России: по словам директора, есть заинтересованность со стороны российских прокатчкиков, а сами гастроли могут состояться уже в феврале.

Мощь и сила белорусских мужчин, да и женщин, впечатляет Фото: Павел МАРТИНЧИК

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