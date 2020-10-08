Рок-музыкант Александр Помидоров о сутках на Окрестина: Мы сидели в камере, которую как образцовую показали на ТВ

Александр Помидоров собирается презентовать новый альбом своего проекта «Пьяные Гости» в клубе «Граффити» 9 октября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Помидоров приехал на интервью на велосипеде – это в принципе круглый год его любимый способ передвижения по городу. В кафе, куда мы зашли, его узнали, порадовались, что рок-музыкант снова на свободе и от денег за заказанный кофе отказались.

- Саша, отличалось ли увиденное изнутри от представления о сутках?

- А у меня и до этого хватало опыта нахождения в помещениях камерного типа, правда, не так долго. В детстве мы грабили автоматы с газировкой. А в 1984 году на памятнике Дзержинскому я написал «AC/DC», и милиционер, приведший меня в опорный пункт на улице Кирова, гордо сообщил, мол, «фашистские знаки рисовал». Хоть мальчик я из интеллигентной семьи, но приводы в детскую комнату милиции были. Еще в 1996-м меня забирали на митинге, и мы стояли на растяжке в Партизанском райотделе. И в 1998-м. А как-то ночью в 2002-м разоружил милиционера при исполнении…

В первые минуты с Лесли после освобождения. Фото: личный архив

Как омоновцы носили задержанную на руках

- Что происходило в районе улицы Ангарской, где вас задержали?

- Была встреча жильцов домов-дворов по Илимской-Ангарской, куда собралось человек 200 - 300 - изначально шла речь максимум о шестидесяти. Мы с Лесли (лидер группы Gods Tower Владислав Новожилов. - Авт.), который там живет, приехали. Я поиграл на гитаре, попел песни с людьми. Потом душевно выставили термосы с чаем, кексики, печенье - все домашнее. Никакого алкоголя и не было. И тут, под чай, появились силовики.

Было темно, мы с Лесли почти ушли из лесопарка, и вдруг слышу: «Этого, здорового, с флагом на рюкзаке бери!». Это про Лесли. А мы вместе идем. Через секунду по поводу меня: «И этого патлатого, с гитарой». «Идем вперед, не оглядываться, не разговаривать!» - скомандовал один из силовиков и защемил плечо. Я в ответ: «Я артист, музыкант, журналист, со мной инструмент, если что с ним случится - поломаю всех». Он хватку ослабил. «Заходим быстро в автозак», - потом говорит. Лесли в ответ: «Ты меня видишь? У меня аппаратура, я хожу с трудом, так что не торопи». Меня потом так же загоняет. Я ему: «Чего уже тут звереть? Докурю и поднимусь, не волнуйся». Так и вышло.

Внутри маленько «дерзил»: не позволял класть гитару в чехле на пол - но омоновец заверил, что он проследит, чтобы с инструментом ничего не случилось. В общем, «обошлось». Народ, кстати, не особенно их боится. В РУВД привезли задержанную врача-педиатра, которая ни с кем не стала разговаривать, ничего не стала подписывать - считала, что незаконно задержана. Просто легла прямо там, и ее были вынуждены носить на руках из одного помещения в другое. Когда нас вместе привезли на Окрестина, она и из автозака отказалась выходить, и ее выносили. Для силовиков это просто слом шаблона. В итоге ей дали 13 суток…

- Ты говорил, я знаю, что вы сидели в той самой камере, которую показывал в своем печально известном сюжете на СТВ. Якобы на Окрестина едва ли не курортные условия.

- Да, заводят нас в камеру, переобуваемся в тапочки…

- ???

- Да, там тапочки, с номерами. Как на особом режиме, или у смертников. Я вижу 4-х местную камеру и говорю – парни, мы с вами не в ЦИП, мы с вами в ИВС. Я сразу же узнал эту камеру, которую показывал в своем сюжете Азаренок-младший. Комфортно ли было? Ну, шконки деревянные, матрасы удобные – мне во всяком случае, было нормально. Оказалось, там есть даже горячая вода, «параша» закрывается. Утром нам выдали два двухлитровых баллона питьевой воды, 4 зубные щетки, два тюбика зубной пасты, 4 рулона хорошей двухслойной туалетной бумаги, упаковку влажных салфеток. Потом принесли книги. Кормежка, насколько можно её так назвать, вполне нормальная: наутро овсянка или овсянка с перловкой. На обед суп с капустой, картошкой и перловкой, на второе - каша и хлебная котлетка. В общем, первый диетический стол, все без соли, сплошные углеводы. Поскольку двигаешься в камере совсем мало, этого более чем достаточно – в итоге за 8 суток на Окрестина и в Жодино я даже поправился. Чай на Окрестина только один раз, утром, в обед кисель или компот, вечером – вода. В Жодино котлет уже не было. Но были макароны с тушёнкой и курицей, и чай вечером. Так себе курорт.

Шуточный коллаж - а оказался пророческим. Фото: личный архив

«У нас даже появилась шутка: «ошибка 23.34»

- Относились к вам лояльно?

- Физического воздействия к нам не применялось. Хотя морально и в Минске, и в Жодино давили, но это особенности работы. У надзирателей свой мир, и им по-своему тяжело: они не понимают, кого к ним привозят. Это не бытовые насильники, не дебоширы, не нарушители общественного порядка в общепринятом смысле. К ним привозят нормальных, абсолютно трезвых людей…

Есть охранники, которые пытаются тебя запугать стандартным способом, типа «будешь выпендриваться, я тебе руку сломаю». А в ответ человек с улыбкой протягивает надзирателю обе руки и говорит: «давай сразу две». Там очень четко работает старая схема «не верь, не бойся, не проси». Все уже случилось, поэтому относись адекватно к происходящему и оставайся человеком, самим собой.

Из тех, с кем мы там провели время, не боялся никто, хотя некоторые заходили уже и по третьему разу по одной и той же статье. У нас даже появилась шутка «ошибка 23.34» (номер статьи, по которой чаще всего наказывают участников митингов). Еще очень важно, как ты себя сразу поставишь. Не надо ничего просить - надо требовать. У них есть свои правила и распорядок - и они должны их выполнять. Надзиратели разные - есть те, кто остается разумными людьми.

- Твой друг галерист Дима Попов, который тоже сидел в тюрьме в Жодино и вышел раньше, говорил, что слышал твой голос за дверью - вы играли в шарады.

- Мы разгадывали кроссворды, играли в «Есть контакт», в шашки, шахматы, читали, решали психологические тесты. Общения было даже много, и я после выхода хотел хоть полдня посидеть в одиночестве. Там очень важно понимать, что с твоим задержанием жизнь не кончается, а рядом с тобой люди, которые ничего не боятся.

Нас было на Окрестина четверо в камере, там мы и сидели с Лесли и еще парнями из Заводского РУВД. Мы все время старались держаться вместе, даже когда на Окрестина раза три переводили из камеры в камеру. Потом нас разделили, и в Жодино было уже 10 человек в камере №19, как мы ее назвали, «Хата высокой культуры и быта». Я был старше всех, а самому младшему, студенту иняза, было 23 года.

Александр Помидоров последние четверть века то и дело оказывался в "черных списках" музыкантов, которых не крутили на радио и телевидении. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

У девочек из соседней камеры узнавали время

- Ты рассказывал, что всегда знал время. Каким образом?

- За 30 с лишним лет работы на радио и в прямом эфире выработалось чувство времени. Ну и в соседней камере №36 у девушек были часы. Они нам так и не признались, как их пронесли. Перестуком мы выясняли, который час. А потом догадались, что можем переговариваться через окна камеры. Так что большое спасибо девочкам! Мы, кстати, когда была возможность, просили, чтобы их отвели на прогулку вместо нас.

- Говорят, нет особого смысла в этих прогулках в колодце, где небом в решетку.

- Не скажи. Когда сидишь в тюрьме, подышать свежим воздухом – и то приятно.

- Тебя работники ИВС на Окрестина вообще узнавали?

- Пару раз. В райотделе мы с Лесли сразу сказали, что артисты. И пока в РУВД ожидали, один из тех, кто нас сторожил (потом он был «свидетелем» на моем и Лесли скайп-«суде»), погуглил видео, чтобы посмотреть мои выступления. Ну и гитара же была со мной. Кстати, когда мне возвращали, я заметил: на ней явно кто-то пытался поиграть - она была расстроена. Но это довольно сложно без практики - играть на 12-струнной гитаре. В целом инструмент остался в полном порядке, за что я даже благодарен.

Ну и в Жодино, пока в коридоре перед приемкой стояли руки за спину-смотреть вперед-не разговаривать, я ж головой кручу - где подельники, кто рядом. Сзади подходит охранник, руку на плечо кладет, и шепчет на ухо: «Перед собой в стену смотреть надо, товарищ Помидоров. Тут вам не Эрмитаж». Я говорю: «Ой, как приятно, что узнали. Автограф не надо?».

- Ощущали ли вы поддержку по ту сторону стен?

- Да, и это тоже очень важно. Еще в райотделе милиции девчонки, задержанные на Сурганова, нам сказали, что под стенами стоят люди, которые нас поддерживают. Приезжали коллеги с радио, это было здорово и очень приятно. Потом, когда уже на Окрестина приходят первые передачи, на душе становится легче. Значит, родные и друзья знают, где ты. Мне ведь не дали сделать звонок, чтобы сообщить родным о задержании - отобрали телефон. Первая передача пришла от Лены Куллинкович - вдовы Сани Куллинковича из «Нейро Дюбеля»: она представилась моей женой. Так что мы шутим: теперь я должен на ней жениться (смеется).

Первую посылку Александру Помидорову принесла вдова Саши Куллинковича из "Нейро Дюбеля" Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ДОСЬЕ «КП»

Александр ПОМИДОРОВ (настоящая фамилия КРИВОШЕЕВ) - белорусский радиодиджей, актер, рок-музыкант. Обладает брутальным харизматичным голосом - его не спутаешь ни с каким другим. Из интеллигентной семьи, в которой любовь к музыке прививали с детства. Знает историю Минска так, что может водить экскурсии. Он умудрялся дважды попадать в пресловутые черные списки, когда его музыку не крутили на госрадио и ТВ.

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