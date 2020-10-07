В России вернули за решетку священника, которого осудили за сутенерство в Беларуси

Священник из России, которого осудили в Беларуси за вербовку женщин в секс-бизнес, вернулся за решетку. Фото: социальные сети.

В Ленинградской области суд поставил точку в длинной и запутанной эпопее священника-сутенера. Николая Киреева, православного батюшку из России, задержали в Беларуси, в Витебске, 3 августа 2017 года. Священника сняли с автобуса, который отправлялся в Санкт-Петербург, а вместе с ним - двух женщин. По версии правоохранительных органов, священник уговорил их поехать в Россию, чтобы там заниматься проституцией. В то время, когда Киреева задержали, он официально находился в отпуске. Супруга отца Николая думала, что он отправился в паломничество по святым местам.

В то, что священник делал бизнес на проститутках, многие не верили. Прихожане храма в поселке имени Морозова, где служил отец Николай, молились, чтобы недоразумение разрешилось и священника им вернули - уж больно душевный и хороший батюшка. Настоятель храма расценивал эту историю не как недоразумение, а как «чудовищную провокацию». Отрицала возможность совершения такого преступления священником и РПЦ. Так, протодиакон Андрей Кураев в беседе с российскими журналистами сказал, что может поверить, что священник пользовался услугами проституток, но то, что он вербовал женщин в бордели, - «полная ерунда».

Киреева судили в Витебске. Девушки, которых он собирался вывезти в Россию, свидетельствовали в суде под вымышленными именами, а в зал суда проходили, прикрыв лица. Появилась и неожиданная свидетельница - женщина, которая отбывала срок в колонии за то, что вербовала в Беларуси проституток. Увидев по телевизору сюжет о задержании Киреева, она узнала человека, с которым вместе работала в секс-бизнесе. Женщина рассказала, что именно Киреев завербовал нескольких девушек в Гомеле и отправил ее в этот город, чтобы привезти их в Россию.

В Витебске священника приговорили к 5,5 года лишения свободы. В 2019 году его отправили отбывать наказание в Россию. После экстрадиции Киреева… освободили из-под стражи. Российский суд отменил решение белорусского «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации».

Освободившись и немного подлечившись, Киреев рассказал журналистам свою версию случившегося. Мол, отправляясь в отпуск, он подошел к банкомату, чтобы снять деньги, и почувствовал себя плохо. Очнулся уже в Витебске, в странном состоянии, на руке обнаружил следы от уколов. Отдохнув в гостинице, взял билет на автобус, чтобы поехать в Санкт-Петербург, а около автобуса на него налетели какие-то люди и задержали. Причастность к секс-бизнесу Киреев отрицал.

Прокуратура Ленинградской области обжаловала это решение суда. 30 сентября приговор суда Железнодорожного района Витебска был признан Всеволожским городским судом Ленобласти. Николай Киреев вернулся за решетку - его заключили под стражу и отправили отбывать остаток наказания. Отсидеть священнику-сутенеру осталось 1 год, 11 месяцев и 21 день. Он проведет это время в исправительной колонии общего режима.

В информации прокуратуры Ленобласти речь идет уже не о двух, а о четырех потерпевших женщинах, которых Киреев завербовал для работы в секс-бизнесе.

- Вина К. в совершении по предварительному сговору с другим лицом вовлечения четырех жительниц Республики Беларусь в занятие проституцией на территории Российской Федерации (пп. Б, В ч. 2 ст. 240 УК РФ) установлена, - говорится в сообщении прокуратуры Ленобласти.