Артисты дрались с режиссером, надевали вышиванки и хмурили лоб, как «Песняры»: как прошел кастинг фильма о Мулявине

Минская школьница Маша Мулименко никогда раньше в киношном кастинге не участвовала. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большой павильон разместился в цеху предприятия, здесь минимум реквизита, зеленый задник, камера. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Сразу оговоримся: главные роли в этой картине - Владимира Мулявина, его жены Лидии Кармальской, Леонида Борткевича, Петра Машерова, матери Володи - сыграют не белорусские актеры. Кто именно - решится в середине октября после кастинга в Москве. А вот все остальные персонажи будут за нашими мастерами экрана и сцены.

В Минск на кастинг приехал режиссер фильма «За полчаса до весны» Кирилл Папакуль. Он для Беларуси - свой. Рос в Минске, учился на психолога, играл в знаменитой команде КВН БГУ - дважды чемпионе Высшей лиге клуба, потом уехал в Москву, где много и успешно снимал сериалы и большое кино. Кирилл человек музыкальный: сам играет на гитаре в рок-группе «АПОТОМ», его сын - профессиональный скрипач. Сам же Папакуль ко всему режиссер популярного телепроекта «Квартирник у Маргулиса».

Кирилл Папакуль является режиссером популярного телепроекта «Квартирник у Маргулиса». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кирилл на такого классического режиссера, сидящего в кресле и наблюдающего за процессом, не похож ни разу. В кепке, в спортивных штанах, кроссовках, с закатанными рукавами тонкого свитера. В таком прикиде он скорее выглядит в команде играющим тренером.

Для кастинга на роль детского приятеля Мулявина пришлось подраться с режиссером

На кастинг с режиссером пригласили подростков, которые могут сыграть в фильме роли юного Володи Мулявина, его антипода Генки, а также дочки Мулявина Марины. Чтобы расшевелить ребят и создать на площадке непринужденную остановку, режиссер и в мяч с ними поиграл, и в потолок его запустил, и на балалайке сбацал, дав и юным талантам показать умения. Мало того: Кирилл даже предложил мальчишкам немного подраться.

Маша Мулименко играет несколько ролей в Музыкальном театре. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Четверо подростков, одна девочка и трое ребят, очень по-разному смотрелись в кадре. Было заметно, кто уже был в этой шкуре, а кто впервые. Среди тех, кто впервые, - 14-летняя Маша Мулименко, которая пробовалась на роль любимой дочки Мулявина.

- Мы с мамой случайно увидели в интернете, что проходит кастинг, отбор детей на роли в фильме, - говорит Маша. - Отправили мои фотографии, и меня пригласили попробоваться, дали распечатку с несколькими сценами. Я готовилась, почитала про Мулявина. До этого я никогда на кинокастинг не ходила, но небольшой опыт у меня есть - я играю в двух постановках в Музыкальном театре.

Маша пробуется на роль Марины - дочки Владимира Мулявина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А были среди юных претендентов на роли и те, кто хлеб кинематографический уже вкусил. Например, Максим Войтех, который пробовался на роль юного Володи Мулявина.

- Я снимался в эпизоде в новом сериале «Угрюм-река», танцами занимаюсь уже давно, - делится парень. - В кино сниматься в первую очередь интересно, хотя и тяжело, но это уже потом. Я на съемочной площадке усталости не замечаю, мне любопытно за всем наблюдать, что режиссер актерам взрослым говорит, как они стараются сыграть сцену. С уроков на съемки меня отпускают без проблем.

Режиссер Кирилл Папакуль репетирует с Максимом Войтехом, который может сыграть в фильме «За полчаса до весны» юного Володю Мулявина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Десятиклассник Никита Малышев три года занимался в киношколе Александры Бутор и уже успел сняться в эпизодах в сериале «Чернобыль», «Ангел хранитель».

- Мне со студентами легко сниматься, они прикольные, а вот со взрослыми актерами - ответственно. Всегда боюсь, как бы не облажаться.

Без опыта съемок, но уже с опытом кастингов, пришел 13-летний Мирослав Повхлеб, который охарактеризовал себя «далеко не отличник и почти хулиган» и на вопрос режиссера: «Какой мультфильм у него любимый?», - не задумываясь ответил: «Ну, погоди!». А еще подкупил тем, что играет на гитаре. И Никита и Мирослав пробовались на одну роль - Генки, антипода юного Володи Мулявина. Они в сцене должны были подраться с Володей, чью роль на кастинге взял на себя режиссер Кирилл. Дрались очень реалистично, но все остались целы.

Режиссер Кирилл Папакуль устроил на кастинге настоящий «бой» с начинающим актером Мирославом Повхлебом, который, может быть, сыграет роль Генки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исполнитель роли Прантиша Вырвича всегда рад белорусским проектам

После подростков пришло время актеров-профессионалов, которые пробовались на роли солистов ансамбля «Песняры». С ними режиссер сначала вел разговоры за жизнь, обсуждал истории взаимоотношений в коллективе песняров, какие-то факты биографий музыкантов.

Актер Александр Гиренок, который, возможно, сыграет роль Леонида Тышко (кстати, именно того, кто и придумал название «Песняры»), играет на гитаре, контрабасе, фортепиано. Как заметил режиссер, Александр лоб морщит и брови хмурит, как Тышко. У того в «Песнярах» даже была кличка «Хмурый».

Белорусский актер Александр Гиренок пробуется на роль музыканта Леонида Тышко, у которого в «Песнярах» было прозвище Хмурый. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антон Жуков - актер Театра-студии киноактера - отработал кастинг быстро и профессионально. У меня, дилетанта, наблюдавшего такой процесс со стороны впервые, почему-то возникла мысль, что его-то точно утвердят. А пробовался Антон на роль старшего брата Владимира Мулявина Валерия - человека с трагической судьбой. Как будет на самом деле - посмотрим.

Возможно, роль Анатолия Кашепарова сыграет известный по фильму «Авантюры Прантиша Вырвича» Гоша Петренко. Актер пришел на кастинг в белой льняной вышиванке с красным узором по вороту.

- Я эту рубашку надеваю при любой возможности, а тут сам Бог велел. «Песняры» всегда были на сцене в стилизованных национальных костюмах, - поделился актер. - Меня очень заинтересовал этот проект, до него я снимался в «Авантюрах», и поэтому любая белорусская тема меня очень цепляет. В такой проект мне всегда хочется поскорее влиться.

Гоша Петренко, сыгравший недавно в «Авантюрах Прантиша Вырвича», хотел бы сыграть роль легенды «Песняров» Анатолия Кашепарова.

На кастинге Гоше выпала сцена встречи с Владимиром Мулявиным в американской пиццерии, где он, Кашепаров, был хозяином. Сцена пронзительная, непростая.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

УЛИЧНУЮ ЛОКАЦИЮ 50-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА НАШЛИ В БОРИСОВЕ

- Проект священный, проект центральный, проект на «до» и «после», проект национальный, - так охарактеризовал новый сериал «За полчаса до весны» режиссер Кирилл Папакуль.

Город 50-х годов прошлого столетия, время юности Владимира Мулявина, будут снимать в Борисове. Фото: предоставлено организаторами

А вот продюсер «Первой КиноВидеоКомпании» Виктор Лабкович на мой вопрос: «Как подбираются актеры на роли?» - рассказал:

- В нашем музыкальном сериале восемь серий, много действий, и мне кажется, что сыграют в нем почти все белорусские актеры. Конечно, главных персонажей 10 - 12, они проходят через все серии, но второстепенных - очень много.

Что касается подбора актеров, то, например, с детьми всегда сложно - и работать, и искать на роль. Для этого фильма уже более 100 детей и подростков поучаствовали в кастингах. Все они записывали так называемые визитки, которые мы отправляли режиссеру, и он уже отбирал, с кем из них проводить репетиции.

Большой павильон разместился в цеху одного из крупных предприятий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что же до актеров-профессионалов, то наш фильм основан на реальных событиях. Поэтому важно сходство с персонажами. На роль Владислава Мисевича у нас, например, пробуются два актера, которые на него очень похожи. С обоими репетирует режиссер. Кого выберет - посмотрим.

В Беларуси, и в Минске в частности, кинематографисты часто снимают так называемую уличную локацию. А вот создатели сериала «За полчаса до весны» антураж улиц, домов, дворов 50-х годов прошлого века нашли в Борисове. А сцены выступлений и репетиций «Песняров» будут снимать в павильонах «Беларусьфильма». Вообще, не менее 80% материала планируем снимать в Беларуси.

Фильм, говорит продюсер, позиционируется, скорее, не как драма, а как музыкальный байопик (фильм, основанный на реальных событиях. - Ред.). Мы покажем, как создавались шлягеры «Песняров», в том числе и «Вологда». Звучать в фильме будут не старые записи легендарного ансамбля. Думаю, их песни перепоют «Белорусские песняры». Кто будет петь партии Мулявина - пока тоже открытый вопрос.

Для этого фильма уже более 100 детей и подростков поучаствовали в кастингах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

В октябре 2020 года исполнилось ровно 50 лет с тех пор, как «Песняры» проснулись знаменитыми. 13 октября 1970 года они получили диплом Всесоюзного конкурса артистов эстрады - разделили II место (первое не вручалось) с певцом Львом Лещенко и грузинским ансамблем «Диэло».

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