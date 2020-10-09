2-летняя Марьяна сражается с нейробластомой: «Мы шутили, что дочка накушалась – а врачи нашли опухоль»

В прошлом году у Марьяны нашли злокачественную опухоль. Фото предоставлено фондом "Шанс".

Марьяна - младший ребенок в семье. Ровно в годик, в свой день рождения, малышка оказалась в детском онкоцентре.

- Дочка внезапно заболела. Ее стали лечить, обследовать. А на УЗИ брюшной полости врач увидел у Марьяши опухоль. Я услышала: "У вас подозрение на онкологию" - и не могла в это поверить. Говорила: "Не может быть! Давайте переделаем УЗИ. Так не бывает!", - с дрожью в голосе говорит Лариса, мама Марьяши. - У меня спросили: давно такой большой живот у Марьяны? А дочка ведь растет, хорошо кушает. Мы еще в семье смеялись: "О, Марьяша накушалась - пузо выпучила"...

Девочке диагностировали нейробластому 4-й стадии - злокачественную опухоль симпатической нервной системы.

Марьяна прошла через шесть блоков химиотерапии, операцию по удалению опухоли, трансплантацию стволовых клеток, MIBG-обследование в Москве.

- У дочки была огромная опухоль - 10 сантиметров в диаметре, больше теннисного мячика. Как оказалось, у дочки пошли метастазы в печень, были поражены и почки.

Сейчас Марьяна проходит лучевую терапию в детском онкоцентре.

- Самое страшное было, когда мои старшие дети - дочка и сын - начали задавать вопросы: "Что с Марькой? Она ведь поправится?" А старшая дочь спросила: "Она будет жить?" А ты не знаешь, что им ответить, только слезы ручьем. Я спрашивала врачей: "Это лечится?" Мне ответили, что это онкология, но медицина не стоит на месте.

К счастью, после лечения состояние Марьяны улучшилось. Однако нейробластома - коварная опухоль, и она опасна тем, что может вернуться. Во избежание рецидива Марьяне врачами рекомендован курс иммунотерапии анти-GD2 антителами. Еще недавно получить такое лечение можно было только за границей. Сегодня же стало возможным проведение иммунотерапии в Беларуси - в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Однако необходимо закупить очень дорогостоящий препарат. На 7 октября было собрано 17% нужной суммы.

"Надо хвататься за любой шанс, чтобы жить", - писала мама Марьяны в письме, адресованном в фонд "Шанс", куда семья обратилась за помощью.

- Марьяна очень активная девочка. Приезжает домой из онкоцентра - и старших детей построит, - говорит Лариса. - Никогда не скажешь, что у этих детей онкология. Они только лысенькие. Но вот на лучевой терапии у дочки стали расти волосы… Когда мне приходиться вспоминать весь год лечения, слезы катятся ручьем, как будто это была вчера. Но я надеюсь, нет, я верю и знаю: моя малышка поправится, вырастет и не будет помнить, что ей пришлось пережить весь этот ужас. Лишь мы, родные и близкие, будем знать, как было тяжело всем, особенно мне, маме. Ведь я буду всегда переживать, бояться и жить в страхе, что может снова что-то произойти. Но мы сильные девочки. Все у нас будет хорошо!

РЕКВИЗИТЫ:

Марьяна является подопечным фонда «Шанс». Помочь Марьяне можно, совершив пожертвование на благотворительный счет фонда. Например:

- перечислив пожертвование в любом банке (или интернет-банкинге) через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд «Шанс» → Пожертвование Марьяне Козка.

- позвонив с городского телефона на номер 8-902-101-08-08, вы пожертвуете сумму 3 рубля (помощь пойдет и еще одному подопечному фонда – Назару Бобеха).

О других способах оказания помощи Марьяне вы можете узнать на сайте фонда «Шанс» - chance.by

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