Тайнопись Дали и обновленный «Щелкунчик»: куда сходить в Минске 10-11 октября

Выбирайте, как провести свободное время. Фото: unsplash.com

КИНО

В кинотеатрах «Беларусь», «Пионер», «Центральный» с 8 октября идет приключенческая драма «Китобой» (приз Green Drop Award Венецианского кинофестиваля и премия за режиссуру на «Кинотавре»). С 15 октября - комедия «Удалить историю», получившая специальный приз Берлинского кинофестиваля «Серебряный Медведь». В кинотеатре «Центральный» и «Ракета» по 14 октября также идет отреставрированная версия культового научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию». Билеты: 5 - 10 руб.

До 25 октября в небольшом зале Музея истории белорусского кино ждут поклонников Алена Делона. Персональная ретроспектива к 85-летию знаменитого французского актера «Эталон мужской красоты» - это знаковые ленты с его участием. 10 октября в 15.00 - драма «Рокко и его братья», 11 октября в 15.00 - историческая драма «Леопард». Билеты: 2,5 - 3 руб.

- В одном из залов кинотеатра «Беларусь» до 21 октября зрители с особенностями зрения и слуха смогут посмотреть новую российскую спортивную драму «Стрельцов» с тифлокомментированием. Специальная беспроводная система Dolby Fidelio (имеет функции усиления звука для слабослышащих и слабовидящих людей, которые могут подключить к системе собственные наушники – Ред.). Аудиосистема обеспечивает слабовидящих людей описательным рассказом сюжета, а громкость звукового сопровождения может быть настроена самим зрителем. При бронировании оборудования по тел. (017) 373-41-82, а также у администратора кинотеатра «Беларусь» стоимость билета в кино не повышается.

ПРОЕКТЫ ЗА ГОРОДОМ

В Музее народной архитектуры и быта в Строчицах 10 октября с 13.00 до 16.00 пройдет ежегодный фестиваль звонарей «Строчыцкія званы». Билеты: 5 - 12 руб., для дошкольников - бесплатно.

В Музее белорусского народного искусства в Раубичах со среды по воскресенье с 10.00 до 17.00 проводятся мастер-классы по соломоплетению, плетению поясов и браслетов, изготовлению традиционных кукол - «крупяничек», «мотанок», «десятиручек», «неразлучников», «травниц». Обязательно предварительно запишитесь по тел.: (029) 135-32-41, (017) 507-44-69. Каждую субботу в 12.00 формируется сборная группа. Цена - 6 руб.

В музейном комплексе «Дудутки» 10 октября с 12.00 до 17.00 - интерактивный проект «Викинги». Раннее средневековье (IX - XII вв.). В программе - показательные выступления реконструкторов, постановочные поединки, музыка и танцы той эпохи, выставка ремесленников, мастер-классы. Билеты: 7 - 14 руб., дошкольники - бесплатно.

ВЫСТАВКИ

В Национальном центре современных искусств (пр. Независимости, 47) до 6 декабря работает выставка кукол «Ангелы души моей» из коллекции Ларисы Межевич. Куклы легендарные, отмеченные многими престижными зарубежными наградами, стоимость некоторых экземпляров доходит до нескольких тысяч долларов. Можно полюбоваться на Белоснежку, Красную Шапочку, Золушку, Спящую красавицу, Алису, а также Принцессу-лягушку, изготовленную в единственном экземпляре специально для Ларисы Межевич, в память о которой ее супруг Владимир и организовал эту выставку. Время работы - понедельник - пятница с 12.00 до 20.00. Билеты: 2 - 5 руб. По тел. (017) 399-09-79 можно записаться на экскурсию.

В Художественной галерее Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15) с 10 октября работает новый выставочный проект «Сальвадор Дали. Тайнопись». В нем представлены 61 графическое произведение мастера - оригинальные цветные графические произведения из частных собраний и галерей Европы и Америки. Посмотреть выставку можно со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Стоимость билетов: 8 - 12 руб., бесплатно - для дошкольников и инвалидов I и II групп.

В Национальном художественном музее 11 октября - последний день работы выставки «Раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя искать!» (иллюстрации к книгам для детей и подростков). Здесь можно увидеть, как оформил книгу Андерсена «Новое платье короля» в 1984 году выдающийся белорусский художник Арлен Кашкуревич. Всего в экспозиции свыше 100 произведений 20 мастеров. Билеты: детский - 4 руб., взрослый - 8 руб.

СПЕКТАКЛИ

До 24 октября в Минске идут спектакли форума «ТЕАРТ». Правда, из-за пандемии и закрытых границ международная программа будет показана в записи на большом экране в Культурном хабе «ОК16» (ул. Октябрьская, 16). 10 октября в 12.00 - спектакль «2007: Макбет» польского театра «ТР-Варшава», 11 октября в 15.00 - «Лир» Константина Богомолова от питерского театра «Приют Комедианта» (кстати, мужские роли в этой постановке играют женщины и наоборот), а в 19.00 - «Сверлийцы» от «Электротеатра Станиславского». Билеты: 15 руб. Программу Belarus Open - лучшие показы от белорусских театров - покажут на сценических площадках вживую с 17 октября.

На сцену Большого театра Беларуси после семилетнего перерыва в новой авторской версии возвращается сказочный балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Солировать будут Людмила Уланцева, Артем Баньковский, Ирина Еромкина, Людмила Хитрова, Егор Азаркевич. Валентин Елизарьев не раз признавался, что с упоением работал над этим балетом, а первый акт спектакля вообще увидел… во сне. И зрители всегда любили эту постановку. Премьерные показы ждем 13, 14, 23 октября. Билеты: 8,5 - 65 руб.

КОНЦЕРТЫ

В рамках музыкального проекта #МалітвыБеларусі в Красном костеле 10 октября в 13.30 пройдет концерт Stabat Mater - посвящение женщине-матери. Можно будет услышать музыку итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези, солирует Екатерина Михновец в сопровождении ансамбля «Партита» и МuzzicDom Orchestra. Билеты: 5 руб. детский, 10 - взрослый.

В Малом зале Белгосфилармонии 15 октября в 19.00 концерт «Музыка для клавесина», приуроченный к 335-летию со дня рождения И.-С. Баха. Билеты: 10 - 12 руб.

ПЕРЕНОСЫ

Гагарина, Киркоров и Монатик приедут только в следующем году

Концерты звезд, давно заявленные на нынешнюю осень, увы, не состоятся. Как рассказали «Комсомолке» в концертном агентстве Allstars, шоу MONATIK в «Минск-Арене», запланированное на 24 октября, переносится на 10 апреля будущего года. Будет перенесен на будущую осень и концерт Полины Гагариной, который должен был состояться в Минске 16 октября. Ноябрьский тур Филиппа Киркорова по Беларуси тоже будет перенесен, организаторы пока не определились с датами.

ОТМЕНА

Русский театр им. Горького снял до 17 октября все спектакли

Спектакли отменены и на Малой сцене, и на сцене ДК профсоюзов, где в этом году идут постановки Русского театра, пока в самом театре идет ремонт.

- У двух сотрудников театра диагностирован коронавирус, - пояснила замдиректора театра Анастасия Ширай. - Они чувствуют себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно, они на самоизоляции по домам. Мы оптимистично настроены и надеемся, что со здоровьем других сотрудников театра и актеров все будет хорошо. Но спектакли в целях безопасности пока отменены. Билеты можно сдать в кассе театра по адресу: ул. Володарского, 5. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (017) 270-99-66, (017) 270-66-70.