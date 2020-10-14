На территории Беларуси, кроме самих белорусов, постоянно проживают представители 27 национальностей. Таковы данные переписи населения - 2019. И если в целом население страны за 20 лет серьезно сократилось, то, собственно, белорусов в процентном соотношении по сравнению с другими национальностями стало больше. А вот русских и поляков стало меньше.На национальный состав населения областей Беларуси, что вполне объяснимо, влияют страны-соседки. Так, в Витебской области 12% русских, а в Гродненской - почти 22% поляков.ТУРКМЕН СТАЛО БОЛЬШЕ, ЧУВАШЕЙ - МЕНЬШЕПочти в 24 раза (!) выросло число живущих в республике китайцев. Больше чем в 5 раз увеличилось количество туркмен. Меньше всего в Беларуси турок, но и их число за два десятилетия выросло больше чем в 4 раза.Если говорить о тех национальностях, представителей которых стало в разы меньше, то это мордва, чуваши и башкиры. В два раза сократилось в Беларуси число евреев. Интересно, что только 1045 евреев живут в деревнях, остальные 12 660 человек - городские жители, и половина из них живет в Минске.КИТАЙЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ГОРОД, НЕМЦЫ - ДЕРЕВНЮБольшинство жителей Беларуси живет в городах. Город селу предпочитают представители всех национальностей: к примеру, только 37 китайцев, 24 турка и 52 афганца живут в сельской местности. Аналогичная история с арабами: всего их в республике 1037, и 986 человек их них - городские жители.А вот треть живущих в Беларуси латышей и молдаван и почти половина белорусских немцев живут в сельской местности.Понятно, что одним из самых привлекательных городов является Минск. Например, 80% всех китайцев живут в столице. А из 306 афганцев-горожан минчанами являются 246.КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЕВРЕЙ - С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМИнтересна статистика уровня образования представителей пяти самых многочисленных в Беларуси национальностей. Самые образованные - евреи: 410 человек из тысячи имеют высшее и послевузовское образование. На втором месте «образовательного» рейтинга русские - 370 человек из каждой тысячи, на третьем - украинцы (282 человека из тысячи). А вот белорусов и поляков с дипломом о высшем образовании меньше всего - на каждую тысячу всего 258 и 217 человек соответственно.В РАЗВОДЕ - КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙВ стране 7 819 801 человек старше пятнадцати лет. Из них 842 712 человек (10,7%), отвечая на вопрос о своем семейном положении, сказали, что разведены. Чаще других в Беларуси разводятся русские - 12,8%, среди белорусов таких 9,8%, равное количество (8,9%) среди поляков и украинцев. Самые крепкие браки, согласно итогам переписи, у армян и цыган: среди них разведенных 7,8% и 7,4% соответственно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИтоги переписи белорусов: За 20 лет - минус 632 тысячи человек, а население сильно постарело. Почти каждому третьему белорусу - более 55 лет, а после 70 на десять девчонок, по статистике, трое ребят (здесь - подробности)