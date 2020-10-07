Депутат Андрей Савиных заболел коронавирусом: «Лечусь дома, читаю книгу об экономике»

Сейчас Андрей Савиных на больничном дома. Фото: соцсети / Андрей Савиных

Депутат Андрей Савиных сообщил у себя на страничке в Фейсбуке, что у него диагностировали коронавирус. Сейчас он на больничном дома.

«Я соблюдал разумные меры безопасности - дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно. По работе вне пределов Палаты представителей мне приходилось контактировать с большим количеством людей. Поэтому даже с учетом мер предосторожности это был вопрос времени», - написал Андрей Савиных.

«Комсомолка» позвонила Андрею Владимировичу пожелать выздоровления и узнать, как он себя чувствует.

- Самочувствие нормальное. Думаю, что все будет хорошо. Болезнь проходит в относительно легкой форме. Так что надеюсь, через какое-то время вернусь в строй. Моя супруга тоже заболела. Лечимся с ней дома.

- Как узнали, что у вас коронавирус?

- Я собирался ехать в командировку в Москву и сделал обязательный для поездки тест ПЦР. Узнав, что у меня положительный результат, я поехал в кабинет для экстренных больных в лечкомиссии (Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента. - Ред.). Фактически тест на коронавирус был сделан за сутки до того, как проявились первые симптомы. Можно сказать, счастливое совпадение. Симптомы проявились в достаточно легкой форме - я не потерял обоняния, вкус еды тоже чувствую. Повышенная температура продержалась несколько дней. Конечно, недооценивать болезнь нельзя. Нужно посмотреть, не будет ли осложнений. Я выполняю все указания врача - принимаю антивирусный комплекс и антибиотики.

- Делали вам рентген-снимок, чтобы исключить пневмонию?

- Нет, но думаю, что пневмонии у меня нет. Я в хорошей физической форме, на здоровье не жалуюсь. Я регулярно занимаюсь спортом, йогой, за день прохожу не менее 6 - 7 километров.

- Рабочие вопросы решаете на больничном?

- Не решаю, мои заместители продолжают обеспечивать работу международной деятельности парламента. На больничном я читаю книги, смотрю со стороны на процессы, которые у нас в стране происходят. Ну вот еще отвечаю журналистам.

- На фото, которое вы опубликовали в Фейсбуке, вы держите в руках книгу. Что читаете?

- «Институциональную экономику». Эту науку иногда даже называют новой философией современного мира. Советую почитать.

- Ваши коллеги не болеют коронавирусом?

- Пока коллеги-депутаты все здоровы. В Овальном зале Дома правительства мы с февраля этого года сидим по одному (в зале столы для депутатов рассчитаны на двоих человек. - Авт.). И депутаты соблюдают меры предосторожности - дезинфицируют руки, держат дистанцию. Надеюсь, что от меня болезнь дальше не распространилась.

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