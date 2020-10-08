Запретить пользоваться интернетом и жестче наказывать за пьяную езду: какие изменения предлагают внести в УК Беларуси

Пересмотреть отдельные нормы в административном и уголовном кодексах накануне поручил Александр Лукашенко. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Об изменениях в Уголовный кодекс заговорили еще в начале 2020 года - к этому времени уже активно шла работа над обновлением в КоАП. Пересмотреть отдельные нормы в Административном и Уголовном кодексах накануне поручил Александр Лукашенко.

До 8 лет лишения свободы за смертельные аварии с пьяным водителем за рулем

Проект нового КоАП выносили на общественное обсуждение, белорусы присылали свои предложения: многие просили увеличить штрафы для шумных соседей, жестче наказывать пьяных за рулем. А 30 июня новый КоАП депутаты приняли в первом чтении.

Возможности внести свои предложения по изменениям в УК у белорусов пока не было. Проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» появился на Национальном правовом портале. 2 октября его приняли в первом чтении.

В изменениях, которые предлагали включить в обновленный КоАП, много внимания уделили водителям: законодатели предлагали увеличить штрафы за пьяную езду и превышение скорости.

Ужесточить ответственность для водителей предлагают и по уголовным статьям: если эти изменения будут приняты, то водителям, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения попали в ДТП, и в этой аварии погиб человек, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сейчас максимум, который можно получить за такое преступление, - 7 лет лишения свободы.

Предлагают законодатели жестче наказывать и за пьяную езду: забирать права не на 5 лет, как предусматривает действующий кодекс, а на 8.

Наказывать коррупционеров штрафами и не освобождать досрочно

Несколько корректировок в УК связаны с коррупционными преступлениями. Например, по отдельным составам: за взятку, посредничество во взяточничестве и незаконное вознаграждение в дополнение к основному наказанию, а это ограничение или лишение свободы, вводят и штраф.

Осужденных за коррупцию должностных лиц, которые работали в госструктурах, предлагается не освобождать условно-досрочно и не заменять им часть срока более мягким наказанием.

В действующем кодексе досрочное освобождение не предусмотрено для всех осужденных за коррупцию, независимо от их места работы.

Законодатели уточняют, кого имеют в виду под должностными лицами: президент, депутаты, члены Совета Республики, силовики, которые занимают должности в СК, Вооруженных силах, милиции, МЧС, органах финансовых расследований КГК и другие.

ИЗ УК предлагают исключить статью за оскорбление, обосновывая это тем, что для эффективной защиты в таких случаях будет достаточно и административной ответственности.

Еще одно новшество - появится мера пресечения в виде запрета определенных действий. Человек не будет находиться под стражей, но его могут лишить возможности, к примеру, приходить в дом, где он живет вместе с потерпевшим, пользоваться общими вещами. Запрет могут наложить на общение с определенными людьми, управление транспортом, если преступление связано с нарушением ПДД. Подозреваемому или обвиняемому могут запретить находиться в определенных местах, приходить на мероприятия и участвовать в них. Запрет могут наложить даже на пользование телефоном и интернетом. На звонки в скорую, милицию или аварийные службы этот запрет распространяться не будет.

Такую меру пресечения предлагают использовать вместо домашнего ареста или залога, которые не всегда были эффективны.

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