«Надеемся, все завершится благополучно для нас». Суд приостановил рассмотрение иска о лишения Tut.by статуса СМИ

Производство по этому делу приостановили Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С утра в четверг, 8 октября в Экономическом суде Минска собрались десятки журналистов разных изданий: они пришли на процесс по иску Мининформа к Tut.by о лишении портала статуса СМИ. Сейчас этот статус для Tut.by приостановлен на 3 месяца, до 30 декабря 2020 года. Если портал лишат этого статуса окончательно, они смогут продолжать работать, но как интернет-ресурс без статуса СМИ.

На процесс пришли десятки журналистов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы всегда верим в то, что все будет хорошо в итоге»

8 октября в суде – предварительное заседание. Процесс ведет судья Иван Моисейчик. Представили министерства информации в суд не приехали, попросили рассматривать дело в их отсутствие.

Интересы Tut.by защищает адвокат Сергей Зикрацкий и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина - они сидят в первом ряду большого зала. Чуть дальше - главный редактор портала Марина Золотова. Позже Марина скажет, что, несмотря на сложности, она надеется, что ситуация решится благополучно для портала.

Представили министерства информации в суд не приехали, попросили рассматривать дело в их отсутствие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В иске Министерства сказано, что они направили в адрес Tut.by четыре предупреждения, и считают, что это законное и обоснованное основание для прекращения выпуска сетевого издания. Ответчик с этими требованиями не согласен.

Интересы Tut.by защищает адвокат Сергей Зикрацкий и генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале процесса адвокат Сергей Зикрацкий заявил ходатайство, в котором попросил приостановить производство. Дело в том, что «ТУТ БАЙ МЕДИА» подал заявление в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда о том, чтобы признать три предупреждения, которые вынесло Министерство информации, недействительными. Процесс по этому заявлению назначен на 26 октября. Что это значит? Если суд признает эти предупреждения недействительными, то у Министерства информации не будет оснований подавать иск и лишать Tut.by статуса СМИ.

Марина Золотова надеется на то, что все закончится благополучно для портала Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья принял решение удовлетворить это ходатайство и приостановить производство. Представители портала снова придут в суд, на этот раз Верховный, 26 октября.

- Мы всегда верим в то, что все будет хорошо в итоге. Что касается сегодняшнего заседания – на такой итог мы и рассчитывали, - рассказала после процесса Марина Золотова. - Что касается того, что будет в дальнейшем, просто будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы ситуация решилась в благополучную для нас сторону.

В экономическом суде 8 октября состоялось предварительное заседание Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Она поблагодарила всех, кто поддерживает сейчас работников Tut.by.

- Это позитивная вещь, которая физически сил прибавляет. Люди, кроме того, что звонят и пишут бесконечно, они еще и публично выражают свою солидарность Tut.by, рисуют баннеры в нашу поддержку или поют песни. Во время последней акции протеста толпа, проходя мимо нашего офиса, скандировала «Tut.by - молодцы!». Это очень приятно.

Генеральный директор Людмила Чекина подчеркнула, что они не согласны с предупреждениями Министерства информации – по ее мнению, материалы, которые вышли на портале, не причинили никакого вреда государственным и общественным интересам. Людмила Чекина считает, что закрытие Tut.by, лишение его статуса СМИ будет вредить государственным интересам.

Людмила Чекина подчеркнула, что они не согласны с предупреждениями Министерства информации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Те же самые государственные органы не будут иметь возможность получать полную, достоверную картину дня. Я не говорю о том, что только Tut.by является поставщиком объективной информации, но наш портал – это один из существенных кирпичиков, источников, который позволяет видеть картину не только с одной стороны. Нашей редакционной политикой предусмотрено предоставление слова всем сторонам конфликта – как правило, так и делается, если стороны не отказываются от комментария.

В иске Министерства сказано, что они направили в адрес Tut.by четыре предупреждения, и считают, что это законное и обоснованное основание для прекращения выпуска сетевого издания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генеральный директор надеется, что решение, которое в результате вынесет суд, будет принято исходя из интересов общества, а не в угоду сиюминутным политическим ситуациям.

Напомним, по приказу министра информации с 1 октября Tut.by лишился статуса СМИ, который позволял журналистам присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях и передавать оттуда информацию. Сейчас портал продолжает работать – журналисты Tut.by по-прежнему могут собирать, получать и передавать информацию.

Адвокат заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до того момента, пока свое решение не вынесет Верховный суд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как СМИ Tut.by зарегистрировался в январе 2019, до этого 19 лет они работали как интернет-ресурс.

Первое предупреждение от Министерства информации портал получил 7 августа, затем было еще 3 предупреждения от ведомства.