Сколько дней отпуска можно взять в Беларуси перед декретом? Отвечает специалист

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Я брала половину отпуска за период c ноября 2019-го по ноябрь 2020-го. Мне в декрет уходить 5 января 2021 года. Я могу взять полный отпуск перед декретом или только половину оставшуюся?

Яна.

Вы можете взять даже полтора отпуска.

Во-первых, у вас есть оставшийся отпуск за период работы с ноября 2019 по ноябрь 2020 года. Его лучше использовать до ноября, но перенос части отпуска на следующий рабочий год допускается в исключительных случаях (ч. 2 статьи 170 Трудового кодекса).

Во-вторых, с ноября у вас начнется следующий рабочий год и появится право на новый отпуск. Вы можете взять его перед тем, как уйти в декрет, при этом не важно, что к этому времени пройдет только два месяца нового рабочего года.

Итак, к декрету у вас будет полтора отпуска, если вы не используете до ноября первую часть. И наниматель не имеет права вас не отпустить, так как он обязан по вашему желанию предоставить вам трудовой отпуск перед декретом или после него (п. 5 абз. 3 ч. 4 статьи 168 Трудового кодекса).

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