Продлят ли контракт на работе по совместительству?

Я в декрете, дочке 1,5 года. Знаю, что с декретницами контракт продлить обязаны, но относится ли это к работе по совместительству? По основному месту работы контракт со мной продлили, а на подработке контракт заканчивается в декабре. Обязаны ли его тоже продлить?

Наталья.

Обязаны.

Контракт с женщиной, которая находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, продлевается на срок не менее чем до окончания этого отпуска (п. 1 ч. 3 статьи 261-5 Трудового кодекса). И здесь не имеет значения, основное это место работы или по совместительству. Ведь гарантии и компенсации совместителям предоставляются в полном объеме. Исключение - работники, совмещающие работу с учебой. Они сохраняют гарантии только по основному месту работы (статья 349 Трудового кодекса).

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