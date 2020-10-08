Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно, которые уже были арестованы на 10 суток, снова будут судить

Денис Дудинский и Денис Кохно в первые минуты освобождения. Встречала их Катерина Раецкая. Фото: личный архив

Суд должен был состояться еще в четверг, 8 октября. Но оба ведущих на него не явились – оказалось, что Денис Дудинский просто не заглядывал в почтовый ящик и не видел повестки. А Дмитрий Кохно не помнит, получал ли ее.

- Думаю, нужно как-то объяснить общественности, почему мы "пересидели" на Окрестина, - сказал Денис. - Напомню, что судили нас на 10 суток ареста, а держали на двое суток больше. Но это только предположение. Мне нужно явиться 12 октября в 9.30 утра в Заводской суд. Сообщение об этом на этот раз пришло мне и в вайбер, и в смс и на почту.

Дмитрий Кохно не комментирует ситуацию, но надеется, что свое уже отсидел. Жена Дмитрия Надежда беременна и очень скоро должна родить, супруги в ожидании дочки.

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