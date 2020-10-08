Послы Польши и Литвы покинули Беларусь по требованию МИД. Еще 6 глав посольств поступят так из солидарности

Фото: Facebook Представительства ЕС в Беларуси

Дипломатический конфликт между Беларусью и странами-соседками разгорелся в начале октября. Белорусский МИД 2 октября потребовал у посольств Литвы и Польши в Минске сократить количество дипломатов, работающих в нашей стране. А также настоятельно попросил отозвать послов в Вильнюс и Варшаву для консультаций. По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, такое решение принято «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран».

Сначала Литва и Польша отказались выполнять требование, а высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что оно «идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске». Однако 5 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что все-таки отзывает посла из Беларуси для консультаций.

- Наша цель - максимально сохранить дипломатические контакты. Такое известие мы отправили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временный вызов послa на консультации послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на посольском уровне, - объяснил глава ведомства.

Также он отметил, что договориться с Минском по поводу несокращения персонала посольства не удалось. Но если Беларусь продолжит требовать, будут приняты адекватные зеркальные меры.

Следом за Литвой об отзыве посла заявила и Польша. Напомним, по требованию МИД Беларуси в польском посольстве должно остаться 18 дипломатов вместо 50. До 9 октября 32 сотрудника должны покинуть Беларусь.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач у себя в Твиттере написал, что Польша найдет способ ответить белорусским властям: «Требование значительного сокращения польского дипломатического персонала в Беларуси не останется без адекватной реакции с польской стороны. Польша найдет сферы и способы отреагировать на этот недружественный жест в надлежащее время и в соответствующей форме».

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. Фото: twitter.com/marcin_przydacz

6 октября Минск покинул посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер. Немецкое агентство dpa со ссылкой на германский МИД сообщило, что, отозвав посла в Берлин, правительство ФРГ проявляет солидарность с Польшей и Литвой. По аналогичной причине своего посла отозвали Латвия, Эстония, Словакия, Чехия и Болгария.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Визовые центры Литвы и Польши перестали принимать документы

О том, что посольство и визовые центры Литвы в Беларуси приостановили прием документов на визы, стало известно 8 октября. На сайте посольства уточняется, что приостановка приема документов временная.

Получить шенген стало проблематично и в визовых центрах Польши. С 9 октября визовые центры в Бресте, Пинске и Барановичах прекращают принимать документы до 12 октября включительно. В Минске и Гомеле 8 и 9 октября еще работают в штатном режиме, а дальше - неопределенность. Генконсульство в Гродно отменило прием клиентов по всем вопросам, кроме срочных. Об этом сообщает Onliner.by.

Уже 6 стран отозвали для консультаций своих послов в Беларуси в знак солидарности с Литвой и Польшей Фото: Оксана БРОВАЧ

СПРАВКА «КП»

Отзыв посла для консультаций - это процедура, которая используется в качестве дипломатического и политического способа решения вопросов между странами, - объясняет эксперт в сфере международного права, кандидат юридических наук, доцент Екатерина Дейкало. - Консультации никак не влияют на юридический статус дипломата. Государство пребывания (в нашем случае Беларусь) может лишь просить или рекомендовать какой-либо стране сократить штат посольства или отозвать посла для консультаций. Но не имеет права требовать этого. Решать, отзывать ли своего посла для консультаций и сколько эти консультации будут длиться, - это суверенное право иностранного государства.

Единственный правомерный способ принудительно прекратить пребывание иностранных дипломатов на территории государства (в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношений 1961 г.) - объявить их персоной нон грата. В таком случае устанавливается срок (обычно 24 или 36 часов) для того, чтобы дипломат покинул страну. Объяснять причины своего решения государство не обязано.

Иногда персоной нон грата объявляют дипломатов, нарушающих законодательство государства пребывания, иногда - по политическим причинам. Но в последнем случае нужно понимать, что, объявляя кого-то персоной нон грата, страна может тут же получить зеркальные меры в отношении такого же количества своих дипломатов.

Фото: unsplash.com

КСТАТИ

В августе МИД Украины впервые в истории отозвал посла из Беларуси для консультаций. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил это тем, что белорусские власти выдали вагнеровцев России, несмотря на основания передать их Украине. А также из-за неоднозначных намеков Александра Лукашенко о том, что Украина может иметь отношение к протестам в Беларуси.

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