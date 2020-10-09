В Жировичском монастыре освятили камень на месте строительства 58-метровой колокольни.

На камне, который освятил митрополит Вениамин, написано, что будущая колокольня – дар обители от России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Масштабные празднования юбилеев иконы и монастыря с участием президентов Беларуси и России, а также патриарха Кирилла должны были пройти в мае. Но из-за пандемии мероприятие отменили. А в октябре, пусть и не в планируемом масштабе, праздник все же решили устроить, рассредоточив богослужения, семинары и научные конференции по разным датам.

Свято-Успенский Жировичский монастырь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

7 октября в Жировичский Успенский ставропигальный мужской монастырь прибыли митрополит Вениамин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, министр культуры Юрий Бондарь и посол России Дмитрий Мезенцев.

После молебна в Успенском соборе при участии гостей были освящены временная звонница с колоколами, памятник в честь Серафима Жировичского и заложен камень на месте строительства 58-метровой колокольни-памятника.

«Кто ж откажется от российского размаха»

Напомним, что в апреле этого года в интервью «Комсомолке» посол России Дмитрий Мезенцев уже рассказывал о планах возведения 58-метровой колокольни:

В Жировичский Успенский ставропигальный мужской монастырь прибыли председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, министр культуры Юрий Бондарь и посол России Дмитрий Мезенцев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Проект осуществляется благодаря отклику и масштабной поддержке руководства Банка ВТБ (Беларусь) при заинтересованном внимании со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева, руководителей Воронежской и Новгородской областей Гусева и Никитина.

12 колоколов были отлиты на Воронежском колокольном заводе. На самом большом колоколе весом 4200 кг в бронзе слова: «Попечением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Из 12 колоколов, которые сейчас размещаются во временной звоннице, самый большой весит больше 4 тонн. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я имел честь информировать патриарха Московского и всея Руси Кирилла о тех согласованиях, которые мы завершили с Министерством культуры и Гродненским облисполкомом, что колокольня будет 58 метров, - сказал Дмитрий Мезенцев 7 октября.

Пока строительство не началось, колокола разместили во временной звоннице. После освящения ее, а также камня на месте будущей колокольни митрополит Вениамин сказал:

- Мы по-белорусски, скромно и аккуратно, хотели построить небольшую колокольню, но российский размах таков, что кто ж от него откажется.

12 колоколов были отлиты на Воронежском колокольном заводе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Архимандрит погиб в лагере НКВД

В монастыре был освящен и памятник - двухметровая бронзовая скульптура - в честь архимандрита Серафима Жировичского. В обители преподобного мученика почитают особо.

- Он в тяжкие года нашей истории во время Великой Отечественной войны возрождал наши храмы, монастыри и много потрудился во благо Отечества, - сказал митрополит Вениамин.

Известно, что архимандрит Серафим (Шахмуть) в августе 1941 года занимался организацией церковноприходской жизни на оккупированных землях. В частности, он служил в минской Спасо-Преображенской церкви бывшего женского монастыря, а затем направился в Восточную Беларусь.

У входа в Успенский собор установили памятник архимандриту Серафиму. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он не только совершал богослужения, но и собирал сведения о гонениях на церковь в советское время. Вернувшись в Минск, архимандрит служил в Свято-Духовой церкви (ныне Кафедральный собор).

После освобождения Беларуси архимандрит Серафим был арестован в Гродно. Его осудили на пять лет и отправили в лагерь Горьковской области. Оттуда он уже не вернулся.

По официальной версии, священник скончался от сердечной недостаточности. Однако инокиня Георгия передала рассказа архимандрита Игнатия о мученической смерти Серафима.

Благодарственный молебен в Успенском соборе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом написано в одном из изданий Жировичского монастыря. В частности, там говорится: «Архимандрит Серафим, невзирая ни на что, продолжал свою проповедническую миссию и в лагере, чем усиливал ненависть к нему лагерных властей. Его вывели на место казни, привязали за ноги веревками к двум грузовым машинам, которые разъехались в разные стороны, разорвав тело мученика».

В 1999 году Синод канонизировал архимандрита Серафима, а в 2000 он был причислен к лику святых.

При участии гостей были освящены временная звонница с колоколами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЛЕГЕНДА

Икону короновал папа римский

Ежегодно поклониться иконе Божией Матери приезжают тысячи верующих. Это единственная в мире нерукотворная каменная икона и самый маленький образ Богородицы - 5,6 на 4,4 см.

А история ее началась в 1470 году, когда дети-пастушки увидели среди ветвей дикой груши необычно яркий свет, как оказалось, от маленькой иконы. Они отнесли ее хозяину усадьбы - Александру Солтану. Тот спрятал ее в ларец, а когда вечером того же дня решил показать икону гостям, то, к своему удивлению, обнаружил ее исчезновение. Спустя несколько дней дети снова увидели икону на той же груше. Впечатленный, Солтан дал обет построить на этом месте храм. Вскоре была возведена деревянная церковь. Весть о чудотворной иконе разлетелась по окрестностям, и к храму устремились паломники.

Икона Божией матери миниатюрная – 5,6 на 4,4 см. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 1520 году (первое летописное упоминание о монастыре) церковь сгорела в пожаре и икона пропала.

По преданию, спустя некоторое время дети, игравшие недалеко от пепелища, увидели на огромном камне явление самой Божией Матери, державшей в руках утерянный образ. Они побежали за взрослыми рассказать о чуде. Когда те пришли к камню, Пресвятой Девы уже не было, зато на камне лежала чудотворная икона. Это считается вторым явлениям Жировичской иконы Божией Матери. Сейчас на этом месте стоит Явленская церковь, построенная в ХVII веке.

С тех пор икона покидала белорусскую землю только один раз. Во время Первой мировой войны ее вывезли в Москву, а хранилась святыня в Храме Василия Блаженного.

Ежегодно поклониться иконе Божией Матери приезжают тысячи верующих. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На месте первого явления иконы возвышается Успенский собор, а его алтарь находится там, где росла та самая груша.

Иконе поклонялись верующие разных конфессий, а в ХVII веке канцелярия папы римского приняла решение короновать образ. На нее надели папские короны. Их, при финансировании Радзивиллов, изготовили в Риме, а освятил папа Бенедикт ХIII. Это было уникальное явление в жизни Великого княжества Литовского. Жировичская Богоматерь входит в число 100 самых почитаемых икон мира.

Церковь собрала тысячи свидетельств верующих, которые рассказывают о чудесном исцелении, даруемом иконой. Записи эти начинаются с ХVI века. Первое - о воскрешении умершей. Историю об этом можно прочитать на сайте монастыря в разделе «Чудеса»:

В Жировичском монастыре освятили камень на месте строительства 58-метровой колокольни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Девица Ирина Войнянка, единственная дочь благородных и богатых родителей, в цвете лет была одержима смертельным недугом. Призванные врачи не оказали помощи. Больная обратилась в полном убеждении веры со слезною молитвою к Божией Матери Жировицкой. И вот умирающая видит во сне Богородицу, приказывающую ей отправиться в Жировицы. Между тем к страданиям несчастной прибавились новые: у нее отнялись руки и ноги. По ее просьбе родители повезли умирающую дочь в Жировицы, но по дороге она скончалась. Безутешные родители привезли в Жировицы тело дочери для погребения. Когда над трехдневным трупом начали совершать чин погребения, умершая внезапно поднялась из гроба, поспешила к чудотворной иконе и, став пред ней на колени, стала изливать свое сердце в благодарной молитве. Потом вслух всем она рассказала, что Матерь Божия подошла к ее гробу, коснулась ног, рук и головы и приказала оставшиеся дни жизни посвятить в сане инокини Богу…».