В «матче века» сборная Беларуси уступила Грузии

Матч сборных Грузии и Беларуси. Фото: abff.by

В ноябре 2018 года сборная Беларуси в своей группе Лиги наций заняла первое место. Кроме морального удовлетворения наша команда получила возможность побороться за путевку на чемпионат Европы через плей-офф. Беларуси, чтобы попасть на Евро-2020, надо обыграть Грузию, а потом – победителя матча Северная Македония – Косово (эти сборные первенствовали в своих группах Лиги наций).

Матч в Грузии должен был состояться еще в марте этого года. Но несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19. Равно как была перенесена на год и финальная стадия чемпионата Европы.

В итоге матч Грузия – Беларусь состоялся 8 октября в Тбилиси. Правда, без зрителей (это требование местных властей – пока нельзя проводить массовые мероприятия с группами более двухсот человек).

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В Грузии эту игру называли матчем века – обе команды в своей суверенной истории ни разу не попадали в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. И, учитывая регламент нового сезона Лиги наций и структуру квалификационного турнира к чемпионату мира, шанс отобраться на топ-турнир по такой короткой дорожке может представиться не скоро.

Стартовый состав сборной Беларуси несколько удивил: место в воротах занял не Александр Гутор, у которого за плечами много матчей на международном уровне, а Егор Хаткевич, ранее игравший за сборную только в товарищеских матчах.

Уже к 7-й минуте хозяйства повели в счёте: Окриашвили реализовал пенальти. Белорусы создать что-либо вразумительное в атаке не смогли.

В конце второго тайма сборная Беларуси активизировалась, оказала давление на ворота соперника, но не сумела реализовать редкие голевые возможности. В итоге 1:0 - победа Грузии. Им дальше играть в плей-офф чемпионата Европы. Белорусам остается ждать ближайшие матчи Лиги наций, устремляя взгляд прекрасное и далекое.

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