Международный олимпийский комитет грозит оставить Беларусь без флага на Олимпийских играх в Токио

Елена Левченко отбывает сейчас 15 суток ареста за участие в мирных протестах. Фото: Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Известные белорусские спортсмены обратились с открытым письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием приостановить финансирование членства Беларуси в организации. Атлеты обратили внимание на 22 случая давления и увольнений заслуженных спортсменов и спортивных чиновников в Беларуси.

Подписанты также отметили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси не обращает внимания на факты насилия, пыток, угроз и дискриминации, в том числе в отношении атлетов - например, баскетболистки Елены Левченко, осужденной на 15 суток за участие в мирных акциях протеста против итогов президентских выборов.

Письмо, подготовленное Свободным объединением спортсменов, подписали капитан женской сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина, чемпион Европы по плаванию Евгений Цуркин, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и еще более 15 человек.

Обращение не осталось незамеченным. Исполком МОК заявил, что будет расследовать соблюдение Олимпийской хартии НОК Беларуси.

- Мы очень обеспокоены информацией, которую получаем, - констатировал президент МОК Томас Бах. - Недискриминация - самая важная ценность олимпийского движения. Вот почему мы так серьезно относимся к этим сигналам. Исполнительный совет постановил усилить наше расследование. Мы намерены однозначно определить, выполнены ли Нацкомитетом Беларуси его обязательства в соответствии с Олимпийской хартией.

МОК направил письмо президенту НОК Беларуси Александру Лукашенко, чтобы подтвердить, что белорусские спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио, которая пройдет летом 2021 года, и зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Как сообщается на сайте olimpic.org, белорусский НОК заверил, что «процесс отбора спортсменов будет основываться строго на выступлениях и результатах спортсменов на крупных спортивных мероприятиях».

Что касается ситуации с баскетболисткой Еленой Левченко, то на сайте МОК опубликован ответ НОК Беларуси, в котором написано, что спортсменка не является членом национальной сборной с начала 2018 года и приговорена к 15 суткам тюремного заключения в соответствии с национальным законодательством страны.

Беларусь предупредили, что ей могут грозить санкции, в том числе запрет на флаг страны на перенесенных Олимпийских играх 2020 года в Токио в следующем году, если расследование обнаружит, что НОК нарушает Олимпийскую хартию.

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