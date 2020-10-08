«Уже лучше, но cначала чувствовал себя ужасно»: Александр Солодуха лечится от коронавируса

Александр Солодуха переживает, чтобы не заразил коронавирусом своих родных и особенно дочь Вареньку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Солодуха на домашнем карантине лечится от коронавируса. Правда, о том, что он заразился той самой болезнью, артист выяснил не сразу. Да и не уверен наверняка, где мог ее подхватить.

- И откуда вы все узнаете? Мне журналисты уже телефон оборвали, - удивился певец. – В понедельник у меня было выступление в одном из санаториев. Я почувствовал недомогание, попросил подготовить градусник. Померяли – все было хорошо. Пять песен спел, вернулся домой и снова измерил температуру. Было уже 37,2. Ночью ломило кости и суставы, а во вторник температура поднялась до 38,9. Я вспомнил, что Стас Михайлов советовал в видеообращении после того, как сам переболел коронавирусом, тут же бежать и делать КТ. А я и не знал толком, что это – думал, может, анализ какой-то. Но собрался и поехал в одну из клиник, где мне сделали все анализы и КТ в том числе – коронавирус ничего не показало. Сказали, правда, что мазок из полости рта и носа будет готов через два дня, к четвергу. Прописали сильный антибиотик. Ночь со вторника на среду была ужасной. И только в четверг утром температура вернулась к норме - 36,6. А днем главврач позвонила и огорчила: результат положительный. Теперь придется провести 2-3 недели дома на карантине. Возьмут анализы на дому у жены Наташи и дочки Варечки. Правда, у них никаких симптомов нет.

Александр Солодуха будет вынужден провести ближайшие 2-3 недели на карантине в своей резиденции. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Придется повременить с концертами…

- А всего один концерт был запланирован, так что все нормально. Сейчас немножко слабость – но состояние гораздо лучше, чем в начале недели. Слава Богу! Как сказал мой товарищ, нужно сходить в церковь и поставить свечку.

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