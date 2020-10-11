«Никто не прогнозировал настолько массовые акции и такое потрясение»: что будет с протестом и поможет ли реформа Конституции

Акции протеста в Беларуси длятся уже два месяца Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Протесты в Беларуси длятся уже больше 50 дней. Можно ли было это спрогнозировать в начале августа?

- Ни одна революция в мире никогда никем не была предсказана. В этом смысле Беларусь - не исключение, - говорит политолог Валерий Карбалевич. - О том, что протесты будут, говорили все. Но большинство не предполагало и не прогнозировало, что они станут столь массовыми и вызовут подобное потрясение в политической жизни. Мы находимся в середине процесса, и сейчас трудно оценивать, чем он закончится. Если протесты не завершатся победой протестующих, все равно эти события окажут большое влияние на белорусское общество, уже оказали. В Беларуси сформировалось гражданское общество, чего не было прежде, завершается процесс формирования нации. Протесты повлияли на госинституты, внешнюю политику.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, масштаб протеста вызвал колебания среди силовиков, смену ключевых фигур силового блока Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Есть мнение, что мирный протест эффективнее любых других действий для глобальных перемен во власти.

- Обычно судят по итогам. На сегодня я скажу, что любые попытки силового воздействия со стороны протестующих вызвали бы очень жесткий силовой ответ. А это вылилось бы в гражданскую войну. Поэтому в белорусских условиях у протестующего общества просто не было альтернативы - все другие варианты закончились бы трагически. При этом, на мой взгляд, многие столкновения протестующих с милицией были вызваны именно агрессивным поведением силовиков. Если протестующих не трогают - они очень организованны, переходят на зеленый свет, убирают за собой мусор. Многое зависит от того, как будут действовать сотрудники МВД, какой они получат приказ.

- Предположим, в воскресенье на марш в Минске выходит 200 тысяч человек - грубо говоря, 2% от населения страны. Так все-таки это много или мало для Беларуси?

- Это много. Любые изменения делает меньшинство. Эти 2% опираются на большинство населения, которое настроено благожелательно и позитивно по отношению к протестам. При этом акции в поддержку власти были организованы самой властью. Когда по городу с красно-зеленым флагом ездят автомобили без номеров - это иллюстрация того, кто проводит эти акции.

- По мнению сторонников действующей власти, оппозиционные протесты тоже организовываются извне и координируются телеграм-каналами.

- Что касается логистики, где собираться и куда идти, - да, тут телеграм-каналы помогают. Но люди не реагируют на другие указания в них, например, когда там призывают создавать отряды самообороны для отпора милиции. Общество самоорганизуется по-своему. Гражданское общество - это и есть самоорганизация людей снизу, а не по команде сверху.

- На что влияет количество протестующих?

- Когда масштаб протестов был большим, были и колебания среди силовиков, смены ключевых фигур силового блока. Какая-то часть властной номенклатуры откололась, увольнения были и в дипкорпусе. Это и есть влияние массового протеста. Безусловно, масштаб его оказывает большую роль и на внешние субъекты. В реакции Европы есть отражение того, что они увидели: протестующие - это уже не традиционная оппозиция, что выходила раньше, а большинство общества.

- Как будет дальше развиваться протест?

- Я сказал бы, что он будет идти волнами. Наверняка его ждет спад, потом может случиться подъем из-за какого-то триггера. Многое зависит от масштабов репрессий. Безусловно, у протестующих есть усталость от того, что их участие в маршах не приносит видимых перемен. Это фактор, который, возможно, повлияет на масштаб протестов.

- Может ли анонсированная конституционная реформа стать компромиссом, устраивающим и власть и протестующих?

- На мой взгляд, это попытка увести внимание в сторону от вопроса, вокруг которого идет дискуссия. Тем более она запланирована на будущее и никак не влияет на нынешнюю повестку дня. Если бы Лукашенко сказал, что в течение трех месяцев мы примем Конституцию и проведем досрочные президентские выборы - думаю, это был бы компромисс, который, вполне возможно, удовлетворил бы протестующих.

- Наблюдаете ли вы раскол в обществе, связанный с политическими предпочтениями людей? И если да, что нас ждет дальше?

- Раскол есть, он глубокий и вряд ли исчезнет, даже если люди перестанут выходить. Протесты - это публичное выражение раскола, а он может быть глубоко задавленным в сознание людей.

«Требования новых выборов мне представляются фантастическими»

- То, что происходит сейчас в стране, можно охарактеризовать как политический кризис, - говорит политолог Александр Шпаковский. - Национальная валюта девальвировалась на 10%, упали в цене государственные ценные бумаги, ущерб от последствий протестов составил более $500 млн. Против Беларуси введены санкции ЕС, Великобритании и Канады, существует перспектива расширения иностранного давления на официальный Минск. Легитимность Александра Лукашенко подвергается сомнению со стороны Запада и Украины. МИД Беларуси предложил части сотрудников посольств Литвы и Польши покинуть нашу страну по причине несоответствия их реальной деятельности заявленным целям дипприсутствия... И это далеко не полное описание текущей обстановки.

Политологи считают, что протест будет идти волнами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Протестующие хотят проведения новых выборов. Может ли эта цель быть достигнута путем мирных протестов?

- Во-первых, мирные протесты - это миф. 9 - 12 августа по всей стране отмечались массовые столкновения протестующих с милицией, сейчас эти стычки имеют место, однако приобрели в большей степени локальный характер. В результате пострадали более 130 правоохранителей, около 30 человек поступили в больницы с тяжелыми травмами. Также отмечаются факты осквернения символики, повреждения госимущества и собственности граждан, которых сторонники перемен объявили своими противниками. Сообщения с угрозами применения физического насилия получили сотни людей по всей стране - от сотрудников правоохранительных органов и госслужащих до журналистов и рядовых граждан, которые активно поддерживают Лукашенко. По данным фактам заведена масса уголовных дел. (Также в Следственный комитет направлены сотни заявлений людей, пострадавших от действий силовиков, - возбуждено ли хоть одно дело, пока неизвестно. - Ред.)

При этом власть исходит из того, что выборы проведены, эта страница считается перевернутой. Правоохранительные органы проявляют решимость в пресечении любых несанкционированных акций протеста, а сил протестующих явно недостаточно, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Поэтому требования новых выборов мне представляются фантастическими.

- Какое влияние протесты оказывают на белорусское общество и на внешнюю политику нашей страны?

- Белорусская внешняя политика в связи с протестами, где, на мой взгляд, усматриваются признаки сценария подогреваемой извне цветной революции, вероятно, претерпит существенные изменения. В нынешних условиях для меня очевидно несоответствие мирной многовекторной политики Беларуси, предлагавшей геополитическим полюсам себя в качестве моста, агрессивному духу времени. Не исключено, что новая внешняя политика Беларуси будет более выражена в отношении союза с Россией.

- Как ситуация будет развиваться дальше? Как долго могут продолжаться протесты?

- Количество участников протестов постепенно уменьшается, но это не значит, что исчезает протестный потенциал, который, скорее, канализируется в других формах: локальные дворовые акции, флешмобы и пр. В этой связи перед властью стоит сложная задача поиска политического решения, удовлетворяющего инакомыслящих и одновременно снимающего их требование об отставке президента.

- Станет ли реформа Конституции компромиссом между властью и протестующим обществом, который удовлетворил бы обе стороны?

- Реформа Конституции осуществляется не столько в целях компромисса с протестующими, сколько под задачи обеспечения транзита власти и стабильного развития государства в период, когда первый президент Беларуси покинет пост. Эта реформа анонсировалась задолго до выборов и начала протестных акций. Но текущую ситуацию, безусловно, надо учитывать и попытаться услышать голос улицы, предложить тем, кто недоволен, легальные инструменты выражения своей политической позиции. Это может быть связано с развитием партийной системы, изменением роли парламента и организацией будущих выборов по новым правилам.