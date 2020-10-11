Омоновец - протестующим 11 октября в Гомеле: «С чего вы взяли, что вас большинство?»

Омоновцы спорили со сторонниками перемен в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Местом акции сторонников перемен 11 октября в Гомеле была объявлена площадь Ленина. К предполагаемому времени сбора прямо на площади поставили автозак - видимо, в качестве устрашающего элемента. Рядом дежурили патрули, курсировали микроавтобусы с омоновцами.

Несколько десятков человек решились прийти к площади и сели на скамейках, некоторые стояли небольшими компаниями. Ко многим собравшимся подходили милиционеры и просили показать документы и рюкзаки, а затем появился ОМОН. «Люди в черном» тоже подходили к компаниями, спрашивали, что они здесь делают.

- Ждем друзей, - ответили двое парней.

- Ага, друзей ждешь. А чего в телефоне сидишь, переписки листаешь - ждешь указаний координатора? - ехидно заметил омоновец.

- Что за чушь! И чего вы в мой телефон лезете? Что, сидеть уже нельзя?

- Сиди. Пока что, - бросил силовик.

На месте сбора акциисобрались несколько десятков человек, которые группировались компаниями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тем временем другие омоновцы спорили с группой женщин. Они заявили силовикам, что те «борются против своего народа».

- Это вы от народа отсоединились! С чего вы взяли, что вас большинство? - усмешка силовика была видна даже через маску. Спор закончился ничем.

Одними из первых задержали журналистов. Сначала милиционеры проверили удостоверения, убедились, что представляемые ими СМИ зарегистрированы, и отошли. Затем другая группа милиционеров настойчиво попросила всех проследовать в РОВД, чтобы «проверить аккредитацию».

Одними из первых задержали журналистов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Так называемая проверка затянулась на более чем три часа. По несколько раз переписывали данные, фотографировали удостоверения и самих журналистов - в анфас и в профиль, вызывали на «беседу». Люди в штатском просили дать им смартфоны, чтобы посмотреть переписку в Telegram - на всякий случай, «убедиться, что не являетесь координаторами». При этом никто из сотрудников не представлялся и все были в масках.

Большую часть времени журналисты провели в актовом зале РОВД вместе с задержанными. Телефонами пользоваться не разрешали.

А задержанных в Гомеле оказалось немного. Среди них - пенсионер, который шел возле площади Ленина с фотоаппаратом: он снимал пейзажи в парке. А еще - парень, которого забрали из бара. Оказалось, что молодой человек неподалеку запускал дрон. Кстати, квадрокоптер у него изъяли, пообещав вернуть в течение десяти дней.

Двоих женщин ОМОН забрал с остановки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Также задержали нескольких женщин, среди которых - преподаватель университета, кандидат наук Наталья Суслова. Недавно она уже отсидела 8 суток за участие в акции протеста. Преподавателя забрали вместе с двумя молодыми семейными парами - они были в машине с белыми и красными шариками.

Всех задержанных тоже водили на «беседы» с неизвестными. Одного из парней, по его словам, прессовали особенно агрессивно, требуя дать доступ к смартфону.

В итоге отпустили всех, кроме Натальи Сусловой. На нее составили протокол за участие в шествии трехнедельной давности. Преподавателя отвезли в изолятор, в понедельник (но это не точно) ее ждет суд.