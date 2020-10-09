В Минске жители протестующего «Каскада» получили 97 200 рублей штрафов от МЧС

Фото: телеграм / КАСКАД Live

Жилищный комплекс «Каскад» на улице Скрыганова, что в районе станции метро «Молодежная», уже можно считать одним из главных минских ньюсмейкеров последних месяцев. Жителей домов объединила борьба с фальсификациями на выборах (именно здесь находились печально известные участки для голосования 103 и 104) и насилием после них. С тех пор полторы тысячи соседей перезнакомились, завели общий чат и страницы в соцсетях и решили, что нельзя сдаваться. По вечерам они встречаются на чаепития во дворе, почти на каждом окне (и между ними) висят бело-красно-белые флаги, и даже на заборах с фонарными столбами - раздражающая администрацию района «незарегистрированная символика». В итоге каждый день во дворе проходят соревнования по скоростному перекрашиваю забора, которым позавидовал бы сам Том Сойер.

Ночные трансформации забора

Жильцы рассказывают, что около недели назад кто-то покрасил один пролет забора между паркингами в белый и красный цвета, через пару дней - еще один. А еще через день на нем черной краской нарисовали свастику. Жильцы закрасили свастику, но ночью все появилось снова. Тогда активисты двора установили дежурства, чтобы поймать «вредителей».

- Мы пытались понять, кто и зачем это делает. Вдруг человек психически болен. И тут выяснилось, что это хорошо спланированная операция: люди приехали на нескольких машинах, двое стояли на карауле, еще двое перепрыгнули через балкон с баллончиками краски и стали рисовать свастику. Мы вмешались. На этом партизанская война против нас закончилась и началась открытая, - рассказывает Дмитрий, один из жильцов. - Приехал бусик, из него вышли четыре человека в черной форме и балаклавах с резиновыми дубинками и помповым ружьем. За ними вышли еще человек 15 с краской, которые дорисовали зеленые полоски и надпись трафаретом «За Беларусь» на заборе, а потом стали закрашивать красные полоски на фонарных столбах. МВД просило сообщать им, если кто-то занимается вандализмом и рисует что-то на стенах. Поэтому несколько жильцов «Каскада» пошли снимать это на видео, а их в итоге задержали. Несмотря на два принятых звонка в «102» с жалобой на вандализм, к нам так никто и не приехал. После этого люди стали бросать в приехавших с балконов яйца и помидоры.

В последний месяц частый гость жилищного комплекса - работники МЧС, которые с помощью подъемника и специальных ножниц срезают натянутую между домами ткань. Фото: телеграм / КАСКАД Live

В итоге двум каскадовцам, которые пошли снимать «маляров», предъявили обвинение по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство», но дело несколько раз возвращали на доработку в РУВД из-за нестыковок по времени и месту, а также из-за отсутствия подписей.

«Большинство жителей «Каскада» - обычный средний класс»

Впрочем, покраска забора - не единственное «развлечение» в «Каскаде». Здесь практически каждый вечер жильцы соревнуются с работниками МЧС, кто быстрее снимет флаг или срежет (повесит) ленточки. Бело-красно-белые флаги здесь висят не только в окнах, но и между ними на леске, а самый большой - между домами на металлическом тросе. Флаги люди покупают за свои деньги, и большинство жильцов в чате согласны на такое украшение двора. Хотя есть и исключения.

- Большинство жителей «Каскада» - обычный средний класс, который сейчас является катализатором протестного движения. Но во дворе есть несколько человек, которые свою позицию никак не выражают. Например, у нас живет сотрудница гостелеканала, которую мы в последнее время не видим, она даже машину во дворе боится парковать. В нашем доме живет также Алена Ланская, которая ругается со всеми в общедомовом чате и в случае чего сразу вызывает милицию. В шутку мы даже назвали в ее честь арку во дворе, где периодически спят люди без определенного места жительства.

Большинство жителей «Каскада» - обычный средний класс. Фото: телеграм / КАСКАД Live

В последний месяц частый гость жилищного комплекса на Скрыганова - работники МЧС, которые с помощью подъемника и специальных ножниц срезают натянутую между домами ткань.

- Наши флаги не запрещены даже действующим законодательством, значит, и предъявить нам нечего, - считают жильцы. - Поэтому нам решили отомстить проверками пожарной безопасности. Товариществу предъявили претензии, что у нас не были раскатаны пожарные рукава, не было некоторых замков и были другие мелкие нарушения, которые предписали исправить. Некоторые нарушения предъявили не товариществу, а самим жильцам, которые пролеты оборудовали тамбурами, а кое-где в подъезде стояли коляски, велосипеды и даже шкаф, которые могли помешать эвакуации.

Почти на каждом окне висят бело-красно-белые флаги, и даже на заборах. Фото: телеграм / КАСКАД Live

«С такими штрафами мы категорически не согласны»

Жители «Каскада» уверяют, что рады исправить найденные нарушения, но такого шанса им не дают, а сразу выкатывают огромные штрафы. По подсчетам жильцов, шесть товариществ «Каскада» получили в общей сложности 18 штрафов по 200 базовых - это 97 200 рублей в общей сложности.

- Мы подняли всю возможную статистику и выяснили, что за такими нарушениями всегда следовало предписание, а если оно не исполнялось - давали штраф 10 - 20 базовых, а тут - сразу 200 базовых. Если разделить все наши штрафы на количество квартир и нежилых помещений в доме, получится примерно по 60 рублей на квартиру. С такими штрафами мы категорически не согласны, - возмущаются жильцы.

Покраска забора - не единственное «развлечение» в «Каскаде». Фото: телеграм / КАСКАД Live

Председатель правления одного из товариществ собственников Андрей Евсеенко говорит, что такого количества проверок в домах еще не было, тем более с такими штрафами.

- Проверки у нас начались вместе с появлением флагов. Последний мониторинг МЧС по пожарной безопасности был у нас 26 сентября, по нему дали штраф в 200 базовых. По двум предыдущим дали еще и рекомендации по устранению нарушений. Некоторые из них были по делу - у нас не были проведены испытания пожарных лестниц, мы и их провели и все нарушения устранили. Но такими штрафами государственные учреждения вгоняют товарищества в долговые ямы, и с большой вероятностью это приведет к ликвидации ТС или назначению уполномоченного лица (ЖРЭО). Так как домов много, то сил для поддержания нынешнего уровня обслуживания наших домов у организаций ЖКХ не будет. Это приведет к ухудшению жизни граждан в этих домах, огромной нагрузкой на систему ЖКХ и краху всей системы товариществ в целом, ведь каждый будет понимать, что завтра это может произойти и с их домом.

Колонна отважных беларусов проходила возле Каскада. Фото: телеграм / КАСКАД Live

Жители двора также подписали требование «сократить размер штрафов и прекратить произвол контролирующих организаций», которую отправили в МЧС, Палату представителей и администрацию района.

К слову, жительница «Каскада» Алена Ланская тоже не согласна с таким решением МЧС и платить штрафы не намерена.

- Я знаю, что товарищество собственников решает вопрос, кто и как будет его оплачивать. Но лично я не имею к этому штрафу никакого отношения. И готова отстаивать эту позицию до конца, - сказала певица.