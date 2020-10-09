Превышение радиации в грибах в некоторых регионах Беларуси - в 6 раз! Вот какие грибы - аккумуляторы

Уверены. что грибы съедобные? А если на радиацию проверить? Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Даже если вы собрали исключительно съедобные грибы, это не всегда это значит, что их можно без опаски варить, сушить, жарить, мариновать. Для начала проверьте их на радиацию.

В некоторых регионах Беларуси, в частности в Могилевской области, в грибах в этом году обнаружили превышение допустимого уровня содержания цезия-137 в несколько раз. Так, при допустимом содержании радионуклидов в 370 Бк/кг в грибах, которые привезли на исследование из деревни Мельник Белыничского района, их было 1610 Бк/кг. Проверив грибы из Быховского района, в двух пробах нашли 1820 и 1890 Бк/кг. «Отличились» польские грибы. А в кольчатых колпаках (курочках), собранных около деревни Жиличи Кировского района, было аж 2250 Бк/кг!

В каких случаях надо проверять грибы на радиацию? Прежде всего, если вы собрали их в загрязненных лесах. О том, что лес грязный, лесничества предупреждают знаками на съездах с дорог. Надписи могут быть трех видов: «Сбор грибов и ягод разрешен с обязательным радиометрическим контролем», «Выпас скота, сенокошение, сбор грибов и ягод запрещены» и «Вход и въезд запрещены».

Если подобных знаков вокруг леса не нашли, он считается чистым. Можно воспользоваться и специальными картами, которые тоже составляют лесхозы. Ссылки на картосхемы загрязнений лесов цезием-137 собрало МЧС. На официальном сайте можно найти ссылки на картосхемы 21 района, которые наиболее пострадали от последствий чернобыльской катастрофы.

Проверяют грибы на радиацию бесплатно в радиологических лабораториях, у которых есть специальная аккредитация. Такие есть в центрах гигиены и эпидемиологии, в лесхозах, центрах стандартизации и метрологии, ветеринарных лабораториях.

- Если нет очереди, исследование занимает около получаса, - рассказали в отделении радиационной гигиены Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии. - На исследование нужно принести около килограмма грибов. После получения результата человеку дают рекомендации, что делать дальше с грибами - можно их употреблять или лучше выбросить. Последовал ли грибник этим рекомендациям, никто не проверяет. У вас даже паспорт не спросят, можете назваться вымышленным именем.

КСТАТИ

Ходить по лесу с дозиметром и подносить его к грибам бесполезно - карманный дозиметр показывает уровень содержания радионуклидов в окружающей среде. А чтобы узнать, сколько радиации накопил гриб, нужно его измельчить и проверить на специальном оборудовании. Грибы могут насобирать радионуклидов намного больше, чем содержится в листьях, почве, воздухе, деревьях вокруг них.

Какие грибы сильнее накапливают радионуклиды? Смотрите на картинку! Фото: Могилевский ЦГиЭ.

ОПАСНОСТЬ!

Какие грибы накапливают радиацию

Больше других любят накапливать радиацию польские грибы, маслята, моховики, горькушки и колпаки. Это грибы-аккумуляторы. Не сильно отстают от них волнушки, грузди, зеленушки, сыроежки. Лисички, белые грибы, подосиновики, подберезовики и рядовки в этом списке «середнячки». А вот опята, зонтики и дождевики радионуклиды накапливают слабо.

Если уровень радиации в грибах превышен незначительно, его можно снизить, если несколько раз отварить их, сливая воду, или вымочить. Те же польские грибы и моховики, которые с «удовольствием» накапливают радиацию, с таким же «удовольствием» и избавляются от нее, если проварить их минут 10. Содержание радионуклидов в грибах снизится вдвое. Белые грибы, подосиновики и подберезовики для этого надо варить полчаса. А вот сушить желательно только проверенные грибы, предупреждают в центре гигиены и эпидемиологии. Иначе вы рискуете превратить вашу духовку в домашний ядерный реактор.