Ремонт в квартире для сдачи в аренду: персиковая кухня и портрет Лагерфельда из 3 км ниток

Сидя за столом, можно любоваться видами города. Фото: Егор Пясковский.

Сегодня мы в двухкомнатной квартире площадью 74 квадратных метра в жилом комплексе «Чайковский» в центре Минска. Молодая семейная пара купила ее для сдачи в аренду и решила обустроить так, чтобы здесь было по-домашнему уютно. Для этого они обратились к дизайнеру Татьяне Дзюбиной.

- Изначально в квартире была свободная планировка, и я предложила сделать минимум внутренних перегородок, чтобы сохранить ощущение простора, - говорит Татьяна. - Мы выделили комнату для спальни, а гостиную совместили с кухней и прихожей.

Кухня цвета персика, диван цвета лосося

Поскольку в нашем климате часто не хватает солнца, дизайнер решила создать ощущение тепла с помощью цвета: она использовала персиковые, розовые и лососевые тона. Например, на фоне нейтральных белых стен она разместила кухню с фасадами цвета персика, а в центре гостиной поставила яркий лососевый диван.

Для кухни выбрали фасады цвета персика. Фото: Егор Пясковский.

Серьезных трат на ремонт предусмотрено не было, поэтому большинство мебели заказали в IKEA. Например, круглый обеденный стол обошелся примерно в $140. Его разместили так, чтобы за завтраком, обедом или ужином можно было еще и смотреть в окно, любуясь видами города. Стулья купили по $75, а настенное зеркало - за $30.

Украшением гостиной стал необычный портрет знаменитого модельера Карла Лагерфельда.

Украшением кухни-гостиной стал необычный портрет знаменитого немецкого модельера Карла Лагерфельда. Он выполнен в редкой сложной технике, при которой используется деревянное полотно, две сотни гвоздиков и три-четыре километра непрерывной нити. Автор работы – Екатерина Бурачевская.

Для создания портрета потребовалось три километра непрерывной нити.

- Карл Лагерфельд умер в 2019 году - как раз в тот год, когда мы делали ремонт. И хозяйка квартиры, его большая поклонница, решила таким образом отдать дань его творчеству, - говорит Татьяна.

Спальня с романтичным настроением

Спальня получилась романтичной: стены здесь оклеены обоями с цветочным принтом, мягкое изголовье кровати цвета мокко сочетается с розовыми оттенками штор и текстиля.

Стены в спальне оклеены обоями с цветочным принтом. Фото: Егор Пясковский.

В интерьере много теплых оттенков. Фото: Егор Пясковский.

Возле окна дизайнер предусмотрела небольшой рабочий столик, который крепится к стене и не занимает много места. Его купили в IKEA, как и прикроватные тумбы. На полу - ковер с геометрическим узором.

В спальне есть небольшой рабочий стол, который крепится к стене и не занимает много места. Фото: Егор Пясковский.

Для ванной комнаты дизайнер выбрала керамогранит под светлый мрамор. Это позволило добавить объема небольшому помещению.

Чтобы добавить объема небольшой ванной комнате, ее отделали керамогранитом под светлый мрамор. Фото: Егор Пясковский.

ЧТО ПОЧЕМ

Весь ремонт обошелся в $30 тысяч, в том числе:

Обеденный стол - около $140

Стулья - по $75

Рабочее место - $120

Ковер в спальне - $40

Зеркало в ванной - $25

Сервировочный стол - $20

Шторы - $40

Подвесная тумба в ванной - 300 руб.

Дизайном квартиры занималась Татьяна Дзюбина.

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