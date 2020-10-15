Ремонт в квартире для сдачи в аренду: персиковая кухня и портрет Лагерфельда из 3 км ниток

Сидя за столом, можно любоваться видами города. Фото: Егор Пясковский.
Сегодня мы в двухкомнатной квартире площадью 74 квадратных метра в жилом комплексе «Чайковский» в центре Минска. Молодая семейная пара купила ее для сдачи в аренду и решила обустроить так, чтобы здесь было по-домашнему уютно. Для этого они обратились к дизайнеру Татьяне Дзюбиной.
- Изначально в квартире была свободная планировка, и я предложила сделать минимум внутренних перегородок, чтобы сохранить ощущение простора, - говорит Татьяна. - Мы выделили комнату для спальни, а гостиную совместили с кухней и прихожей.
Кухня цвета персика, диван цвета лосося
Поскольку в нашем климате часто не хватает солнца, дизайнер решила создать ощущение тепла с помощью цвета: она использовала персиковые, розовые и лососевые тона. Например, на фоне нейтральных белых стен она разместила кухню с фасадами цвета персика, а в центре гостиной поставила яркий лососевый диван.
Для кухни выбрали фасады цвета персика. Фото: Егор Пясковский.
Серьезных трат на ремонт предусмотрено не было, поэтому большинство мебели заказали в IKEA. Например, круглый обеденный стол обошелся примерно в $140. Его разместили так, чтобы за завтраком, обедом или ужином можно было еще и смотреть в окно, любуясь видами города. Стулья купили по $75, а настенное зеркало - за $30.
Украшением гостиной стал необычный портрет знаменитого модельера Карла Лагерфельда.
Украшением кухни-гостиной стал необычный портрет знаменитого немецкого модельера Карла Лагерфельда. Он выполнен в редкой сложной технике, при которой используется деревянное полотно, две сотни гвоздиков и три-четыре километра непрерывной нити. Автор работы – Екатерина Бурачевская.
Для создания портрета потребовалось три километра непрерывной нити.
- Карл Лагерфельд умер в 2019 году - как раз в тот год, когда мы делали ремонт. И хозяйка квартиры, его большая поклонница, решила таким образом отдать дань его творчеству, - говорит Татьяна.
Спальня с романтичным настроением
Спальня получилась романтичной: стены здесь оклеены обоями с цветочным принтом, мягкое изголовье кровати цвета мокко сочетается с розовыми оттенками штор и текстиля.
Стены в спальне оклеены обоями с цветочным принтом. Фото: Егор Пясковский.
В интерьере много теплых оттенков. Фото: Егор Пясковский.
Возле окна дизайнер предусмотрела небольшой рабочий столик, который крепится к стене и не занимает много места. Его купили в IKEA, как и прикроватные тумбы. На полу - ковер с геометрическим узором.
В спальне есть небольшой рабочий стол, который крепится к стене и не занимает много места. Фото: Егор Пясковский.
Для ванной комнаты дизайнер выбрала керамогранит под светлый мрамор. Это позволило добавить объема небольшому помещению.
Чтобы добавить объема небольшой ванной комнате, ее отделали керамогранитом под светлый мрамор. Фото: Егор Пясковский.
ЧТО ПОЧЕМ
Весь ремонт обошелся в $30 тысяч, в том числе:
Обеденный стол - около $140
Стулья - по $75
Рабочее место - $120
Ковер в спальне - $40
Зеркало в ванной - $25
Сервировочный стол - $20
Шторы - $40
Подвесная тумба в ванной - 300 руб.
Дизайном квартиры занималась Татьяна Дзюбина.
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