«С пустой карты сняли 5000 рублей в долг у банка»: в Беларуси резко выросло количество махинаций с банковскими картами

Мошенники активизировались: они могут снять деньги с вашей карточки, даже если у вас их там нет! Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Белорусов атакуют кибермошенники. Проблема настолько серьезна, что недавно в МВД провели рабочую встречу руководства подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Обсуждали, как защитить законопослушных граждан, которые хотят что-либо купить или продать в сети. В частности, на торговой интернет-площадке «Куфар».

Еще два года назад таких преступлений было зарегистрировано около полусотни, мошенники в общей сложности обманули пользователей на 15 тысяч рублей. С начала 2020 года жертв уже более 850, злоумышленники выманили у них уже почти 370 тысяч рублей.

«У вас продается славянский шкаф»?

- Основная преступная схема связана с фишинговой рассылкой. К примеру, вы разместили объявление, потенциальный покупатель откликнулся быстро. Он предлагает внести задаток за товар и присылает ссылку на фальшивую страницу якобы интернет-банкинга (от оригинальной может отличаться одним или двумя символами), где пользователю необходимо ввести номер своей карты и тем самым передать доступ преступнику к карт-счету. Вариаций этой схемы множество, но в центре всех их - ссылка на поддельную интернет-страницу, - рассказали в пресс-службе МВД.

Историю о том, как мошенники едва не обманули случчанку, рассказал kurjer.info. Женщина хотела продать пианино. Покупатель, который откликнулся на объявление, сказал, что боится коронавируса и поэтому сам ни смотреть, ни покупать пианино не приедет, пришлет за ним грузчиков. А расплатиться предложил, переведя деньги на карту женщины. Тут и началось самое интересное: он предложил даме сообщить ему номер карточки, трехзначный CVV код с обратной стороны и выдвинул условие, что на карте у нее должно лежать не менее ста рублей. Женщина поняла, что ее пытается обмануть мошенник.

Хотела снять квартиру - попала на 500 рублей

В Минске мошенники обманули девушку, которая хотела снять квартиру.

- 22-летняя девушка увидела на одной из популярных торговых интернет-площадок объявление о сдаче квартиры в аренду и написала ее автору. Ей ответили, что желающих снять жилье очень много, и если она хочет снять его, должна как можно быстрее внести предоплату. «Арендодатель» предложил ей перейти по ссылке и перевести деньги, - рассказали в Следственном комитете.

Девушка перешла по ссылке и ввела реквизиты своей карты, чтобы внести предоплату за аренду. С ее счета тут же исчезли 500 рублей - это была фишинговая страница.

- Гарантированно защититься от фишинга (именно так называется описанный выше механизм хищения путем использования компьютерной техники) может каждый. Достаточно просто не переходить по ссылкам, которые вам присылают неизвестные в мессенджерах, по электронной почте или в смс. И уж в особенности если речь идет о производстве финансовых операций: вы должны быть уверены, что вводите персональные данные исключительно на оригинальных сайтах, - советуют в МВД.

Карточка в зоне риска

По-прежнему много людей попадаются на уловки фальшивых банковских работников. Мошенники пугают: мол, с вашего счета кто-то пытается снять деньги, если это не вы, возможно, это мошенники! Просят сообщить данные карточки или паспорта, присланные в смс коды. Вот только несколько фактов за последние дни. Двум пенсионеркам из Орши позвонили якобы из банка, все с той же легендой. Женщины поверили мошенникам и передали им данные, которые те просили. Тут же с их карточек исчезли сбережения. 70-летняя пенсионерка лишилась 9 тысяч рублей, у 68-летний женщины украли более 10 тысяч.

Мошенники - хорошие психологи, умеют убалтывать. В Мозыре 62-летнему мужчине позвонили от имени работника Беларусбанка. У мужчины в этом банке не было счета. Тем не менее мошенник выведал у него реквизиты четырех банковских карт и еще одной карты, которая принадлежала супруге пенсионера. Всего со счетов супругов пропало более 41 тысячи рублей, рассказали в Следственном комитете.

Более 5300 рублей увели мошенники у жителя Столинского района, который приехал в Витебскую область в командировку. Мошенники звонили мужчине несколько раз, но он был занят и не поднимал трубку. Когда немного разобрался с делами, ответил на очередной звонок. Лжесотрудники банка обнулили зарплатную карточку мужчины, а со второй сняли 5000 рублей в виде овердрафта, то есть суммы, которую можно взять у банка в долг в счет будущих поступлений.

То есть, если у вас нет денег на карточке, это еще не значит, что вы в безопасности и мошенникам с вас нечего взять. Если у вас включена функция овердрафт, злоумышленники просто берут в долг у вашего банка по максимуму.

Атакуют «интернет-брокеры»

Часто мошенники предлагают жертве участие в каком-либо интернет-проекте, на котором можно заработать деньги. Это могут быть виртуальные торги, игра на бирже, другие проекты с выводом денег. Так произошло с 36-летней женщиной из Чашников. Дама согласилась вступить в команду интернет-брокеров. За это она должна была сделать взнос - 300 рублей. После того как женщина, которая, кстати, работает бухгалтером, назвала «брокерам» реквизиты своей карты, оттуда моментально исчезли все деньги. Мошенникам удалось уверить женщину, что все нормально и списанные деньги скоро вернутся, и выведать у нее реквизиты второй карты. С нее тоже списали все, что было.

- Более того, на оба счета злоумышленники оформили онлайн-кредиты по 5000 рублей. Всего они завладели суммой в 13 066 белорусских рублей, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

БДИ!

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ?

Правила, которые нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, знают все, и правила эти не меняются. Напомним их еще раз:

1. В социальных сетях и на других площадках используйте сложные пароли, чтобы ваш аккаунт было нелегко взломать.

2. Если знакомый в сети просит у вас денег, убедитесь в личности собеседника - перезвоните ему, свяжитесь через другой мессенджер, задайте вопрос, ответ на который знает только он.

3. Не записывайте пин-код на самой карте, не оставляйте его в кошельке вместе с картой, никому не сообщайте данные карты и свои личные данные. Если вы потеряли карту, сразу свяжитесь с банком и блокируйте ее.

4. Настройте технологию обеспечения дополнительной безопасности платежей: 3D Secure, «Интернет-пароль» и др.

5. Заведите для покупок отдельную карту, которую периодически пополняйте небольшими суммами. Если злоумышленники завладеют ее данными, ваши потери будут минимальны.

6. Проверяйте подлинность сайтов, при помощи которых вы собираетесь оплатить товар или услугу. Мошенники часто используют фишинговые сайты, копирующие настоящие. Отличие может быть в одном-двух символах в адресе сайта.