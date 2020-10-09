Пошли на рыбалку и выловили зуб мамонта! В Шкловском музее новинка в экспозиции

В Шкловском районе двое мужчин пошли на рыбалку и нашли зуб мамонта! Фото: архив Шкловского районного музея.

Зуб нашли Максим Севцов и Виктор Сакович из ОАО «Александрийское». Мужчины в свободное время пошли по грибы, по пути решили завернуть на речку Ульянку, немного порыбачить. Рыбу ловили с насыпи-переправы через Ульянку. Заметили на мелководье необычную штуковину.

Максим и Виктор вытащили странный камень, тут же скачали на мобильник приложение, позволяющее идентифицировать подобные находки. Оказалось, что нашли мужчины зуб мамонта! Не бивень, а именно зуб. Кроме длинных мощных бивней, у мамонтов было еще и по четыре зуба. Ими гигантские животные пережевывали тонны травы. Зубы истирались, поэтому за всю мамонтячью жизнь они три раза менялись. Молодые зубы выталкивали старые, истершиеся.

Дальше все пошло, как в сказке про репку: Севцов и Сакович позвали посмотреть на свою находку местных телевизионщиков, те позвали музейщиков. В итоге зуб оказался в экспозиции Шкловского районного историко-краеведческого музея. Посмотреть на него пока можно только виртуально в 3D вот здесь. Посетителям зуб покажут после того, как его исследуют специалисты.

Зуб в идеальном состоянии. Фото: архив Шкловского районного музея.

-Зуб сохранился идеально! Ни сколов, ни обломов, жевательная поверхность не стерта. Пока мы можем предположить только, что это зуб либо молодой особи, либо уже позднего, «измельчавшего» мамонта, - рассказывает директор музея Лариса Силивестрова. – Он весит 2,6 кг. В нашей экспозиции уже есть один зуб мамонта, тот намного крупнее – 3,5 кг.

Первый зуб нашли в 2006 году. Происходить от одного и того же мамонта они не могут – первый на много тысячелетий старше.