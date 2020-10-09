Умер депутат Леонид Писаник: «Скончался скоропостижно. Это не коронавирус»

Депутат Леонид Писаник. Фото: house.gov.by

В понедельник, 5 октября, умер 63-летний депутат Леонид Писаник, который работал в Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

- Похороны прошли в среду. Похоронили его в Мозыре. Здесь у него семья живет, - рассказали "Комсомолке" в Мозырском райисполкоме.

- Скончался скоропостижно. Он еще на позапрошлой неделе был в строю, а потом он заболел. Но это точно не коронавирус, - рассказали нам в пресс-службе Палаты представителей. - Болеет коронавирусом из депутатов Андрей Савиных. Информации, чтобы кто-то ушел на самоизоляцию, пока нет. Меры, которые предпринимаются (в Доме правительства - Ред.), достаточные, чтобы не допустить массовых проявлений. У нас стоят антисептики, и температуру при входе в здание измеряют всем входящим.

- Маски депутаты носят?

- У нас масочный режим в здании. Большинство носят маски.

Хотя, когда показывают фото из паралмента, например, во время голосования, большинство людей на фото - без масок. Напомним, депутат Андрей Савиных заболел коронавирусом. Сейчас он лечится дома. К счастью, пневмонию ему не диагностировали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зампредседателя Совета Республики на самоизоляции из-за коронавируса

Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко написал у себя на страничке в «Фэйсбуке», что находится на самоизоляции.

- К сожалению, вторая волна COVID-19 не заставила себя ждать. Наша главная задача - обезопасить себя, родных и близких. Это личная ответственность и дисциплина каждого из нас! Наше добросовестное отношение к себе не только спасет нам здоровье, но будет хорошей поддержкой и помощью для врачей. Ничего нового! Соблюдайте дистанцию, мойте руки, маски и ещё раз маски. Будьте здоровы!

СПРАВКА "КП"

Леонид Писаник родился в Мозыре, окончил Рижское высшее военно-политическое Краснознаменное училище, Военно-политическую академию, Академию управления при президенте. Работал заведующим общим отделом управления делами, первым заместителем председателя Мозырского горисполкома; председателем Мозырского городского Совета депутатов; председателем Мозырского районного Совета депутатов; председателем Ельского райисполкома. Женат, имеет дочь.

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