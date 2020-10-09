Все очень плохо, но только у 3%. Узнали настроения и ожидания белорусских предпринимателей

Исследователи придумали новый термин - "ковидономика" Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Центр экономических исследований BEROC опубликовал результаты исследования текущей ситуации, настроений и ожиданий белорусского бизнеса. Опрос проводился в два этапа - в конце июля и в конце сентября, а участие в нем приняло 100 случайным образом отобранных владельцев малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям предложили назвать три основные проблемы, с которыми сталкивается их бизнес сегодня.

Самая большая проблема состоит в сокращении спроса на внутреннем рынке. Многие обеспокоены нестабильностью рубля и нарастающей дебиторской задолженностью, которая означает, что долги предприятий друг перед другом растут.

Инфографика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Интересно, что в сентябре 10% респондентов назвали проблему, которой не было летом: каждый десятый предприниматель столкнулся со снижением производительности труда своих работников из-за общественно-политической ситуации в стране.

В СЕНТЯБРЕ ВЫРУЧКА УПАЛА У 58% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Снижение спроса соответствующим образом отразилось на выручке предпринимателей: 58% из них отмечают снижение выручки. Причем у каждого десятого выручка снизилась более чем на 40%. Но есть и 13% счастливчиков, у которых выручка увеличилась. Тяжелее других, что предсказуемо, предпринимателям, оказывающим услуги по временному проживанию и питанию: 100% опрошенных в этом секторе констатировали, что выручка у них упала как минимум на 20%.

БЕРЕГУТ СОТРУДНИКОВ И ОПТИМИЗИРУЮТ РАСХОДЫ

В непростых условиях «ковидономики» предприниматели по-разному решают свои проблемы. Большинство из них сокращают второстепенные расходы. Треть предпринимателей ведут переговоры с поставщиками, подрядчиками и арендодателями или ищут новых. А вот такой способ оптимизации расходов, как увольнение работников, стал менее популярным. Если весной, чтобы пережить кризис, к увольнению сотрудников прибегало15,8% бизнесменов, то в сентябре - в три раза меньше. Реже стали отправлять работников в отпуска за свой счет: в мае такая практика была практически на каждом третьем малом и среднем предприятии, в сентябре - уже только на каждом двадцатом. Часть владельцев бизнесов были вынуждены перевести сотрудников на

В целом «ни хорошим, ни плохим» назвали положение своего предприятия 58% респондентов, очень плохим - всего 3%, кстати, это почти в шесть раз меньше, чем в мае.

В СЕНТЯБРЕ ЧАЩЕ ВСЕГО УВОЛЬНЯЛИ КУРЬЕРОВ

Без увольнений, увы, в текущей ситуации бизнесу не обойтись. Если в июне-июле 37% предпринимателей, занятых в секторе «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», говорили о том, что вынуждены сокращать штат работников, то в сентябре их число увеличилось до 45,9%. Зато в два раза меньше стали увольнять торговых работников: летом показатель составлял 19%, в сентябре - всего 9,1%.

САМОЕ БОЛЬШОЕ БРЕМЯ - ВЫПЛАТЫ В ФСЗН

Организаторы опроса поинтересовались у предпринимателей: какие меры поддержки для них самые желанные? Оказалось, что самое большое бремя - выплаты в ФСЗН. Отмена или субсидирование этих обязательных платежей оказали бы самое значительное влияние на способность бизнеса выжить в ближайшие три месяца (34% предприятий продержались бы больше трех месяцев). Следующие по важности меры - отсрочка выплат по кредитам (24%) и сокращение или отсрочка расходов на аренду (23%).

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