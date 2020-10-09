«Вещи сыну привезла! Даже если с ним в камере поделятся – не налезет»: что происходит на Окрестина без лагеря волонтеров и с передачами раз в неделю

Очередь движется медленно - за несколько часов передачу отдали четыре человека Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 5 октября на дверях ЦИП и ИВС появились объявления: из-за коронавируса передачи теперь принимают только один раз в неделю, по четвергам. Раньше это можно было делать ежедневно.

Газон у ИВС огорожен красной лентой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот же понедельник свернулся и лагерь волонтеров на Окрестина – они дежурили там круглосуточно с начала августа. Но и сейчас без помощи стараются никого не оставить: на Окрестина все равно приходят волонтеры, они составляют списки задержанных, подсказывают, что можно и нельзя класть в передачу, успокаивают тех, кому это нужно. Помощи у волонтеров можно попросить и в группе в телеграме.

Передачи принимают до 18 часов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В середине дня 8 августа, в четверг (единственный теперь день, когда можно отдать передачу) в скверике возле Центра изоляции правонарушителей – около 40 человек. Раньше очереди регулировали волонтеры - составляли списки и контролировали процесс, сейчас здесь живая очередь.

Кто-то сидит на ступеньках, мужчина в черной куртке меряет шагами расстояние от тропинки в сквере до дверей ЦИП. Периодически оттуда выглядывает человек в черной балаклаве, что-то говорит людям, которые ждут своей очереди, заслоняется дверью от фотоаппарата.

Теперь вещи для задержанных принимают только раз в неделю Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очередь движется медленно – говорят, за несколько часов передачи приняли у четверых. На часах 13.45, сумки и пакеты с вещами и продуктами принимают до 18. Родственники надеются, что успеют. Еще раз пересматривают пакеты: нужно, чтобы вся еда была упакована в прозрачные пакеты, одежда и обувь – без шнурков, шампуни перелиты в прозрачные бутылочки.

Кто-то отвлекается на местную достопримечательность - кота, который ходит внутри мотков колючей проволоки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хлеб, булочки не берут – можете даже не класть, - подсказывает парень.

Еще одна неофициальная рекомендация от тех, кто приносит передачи не в первый раз – книги передавать именно в мягких обложках. Кто-то принес с собой «Дзікае паляванне караля Стаха», в другой передаче - «Точка обмана» Дэна Брауна, «Поселок» Кира Булычева и «Львиная доля» Арнольда Беннета.

Люди у ИВС делятся друг с другом ценными советами: например, книги лучше передавать в мягких обложках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Выбирал, чтобы легко было читать, чтобы хоть какие-то надежды книга давала, - вздыхая, объясняет свой выбор молодой человек. У него в пакете – Дэн Браун. – Сканворды еще передаем. Остальное – первой необходимости.

- Ребята, а салфетки влажные можно передавать? В душ их там водят? – перебивает кто-то из родственников.

- Те, кто из Жодино вышел, говорят, что водят, - пожимает плечами девушка в кожаной куртке. – Мы просто положили побольше влажных салфеток, только в маленькой упаковке – большие не берут!

Пакеты с передачами подписывают, заранее заполняют и акт с описью вещей, которые находятся в передаче Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Дома вообще не могу находиться, здесь люди хоть что-то подскажут»

Женщину в голубой куртке больше беспокоит другое: во время задержания ее сын был легко одет, и сейчас ее главная цель – передать ему теплые вещи.

- Не знавши, всего набрала понемногу – что-то пришлось выложить, когда с волонтерами посоветовалась, - кивает на большой пакет. - Сына забрали во вторник, вот пытаюсь передать ему байку, сменное белье. Еды немного взяла, но по еде бог с ним - поест то, что здесь дадут. Мне нужно вещи передать – человек в одних носках со вторника. Сын у меня крупный, поэтому даже если в камере кто-то с ним поделится – оно не налезет.

Люди терпеливо ждут несколько часов - кто-то говорит, что дома находиться невыносимо, здесь легче Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина не знает, где именно находится ее сын, арестованный на 20 суток – в списках она его не нашла. Надеется, что он в ЦИП – если окажется, что мужчина в Жодино, получить передачу он сможет только в следующую среду.

Передачи принимают весом до 5 кг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все это очень тяжело. Мы это так просто не оставим, пойдем в прокуратуру, - говорит женщина, не отрывая взгляд от дверей ЦИП – оттуда никто не выходит. – Я здесь уже несколько часов. Уже стояла – простою еще. Дома вообще не могу находиться, на работу только в воскресенье. Здесь люди что-то подскажут, посоветуют. Таблеток напилась, приехала. Люди здесь поддерживают, волонтеры сразу подошли, спросили, нужна ли помощь.

Время от времени к зданиям подъезжают машины Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В это время из ЦИП выходит парень, у которого только что приняли передачу. Его сразу обступают полукругом люди из очереди, вопросы у них короткие:

- Приправы разрешили? А чеснок?

- Чай, кофе, можно передавать? Лена, выкладывай, - нельзя! - услышав ответ, говорит жене мужчина.

- Газеты оставили?

Девушка, которая стоит рядом, переживает, примут ли у нее розовые резиновые сланцы. Они лежат сверху и выглядывают из подписанного пакета.

Родственники рассказывают, по какому принципу выбирают книги: чтобы легко читалась и давала надежду Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я ни одной передачи еще не передавала. Должна была в воскресенье: волонтеры помогли мне, все разложили. Я здесь просидела целый день, передать ничего не получилось. Эта передача со мной проездила в воскресенье, понедельник, потом я уже выбросила продукты.

Есть здесь и те, кто четко знает, что примут, а что нет, как правильно заполнить форму со списком того, что находится в передаче. Екатерина здесь уже в третий раз. В руках у нее пустые конверты – девушка говорит, что письма в изолятор не доходят, но, возможно, оттуда отправить разрешат.

Родственники в первую очередь стараются передать теплые вещи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я уже как волонтер здесь, всем помогаю – улыбается девушка. Своего родственника она искала по разным спискам три дня – в конце концов выяснилось что он здесь, на Окрестина. – Передачи принимают до 5 кг, у меня сейчас ровно столько. Старалась положить побольше мяса – те, кто выходят, говорят, что на этой неделе кормит стали хуже. Я думаю, это связано с воскресным маршем, когда люди пришли сюда толпой.

Девушка переживает, примут ли резиновые сланцы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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