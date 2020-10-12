«Мы не услышали ответов». В гомельском Доме культуры прошел первый суд по делу об отзыве депутата

В Гомеле прошел первый суд по делу об отзыве депутата Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первый суд по жалобе на отказ в проведении собрания по отзыву депутата прошел в Гомеле. Наверное, никогда еще на заседание не приходило так много людей. Процесс пришлось проводить в Доме культуры на улице Юбилейной. В зале собралось около ста человек, из них них больше сорока - участники процесса. Вообще, заявителей было больше сотни, но заседание проводили днем в понедельник, поэтому прийти смогли далеко не все.

На входе несколько милиционеров проверяли карманы и сумки, работницы суда измеряли температуру лазерным термометром. Без масок в ДК не пропускали, рассаживаться просили на расстоянии - на всякий случай, чтобы не заразиться. В зале дежурили около десяти милиционеров.

Всех входящих проверяли милиционеры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, кампании по отзыву депутатов Палаты представителей Национального собрания проводят по всей Беларуси. В Гомеле из парламента захотели отозвать нескольких депутатов, среди которых - бывшая главный идеолог области Ирина Довгало. Избиратели собрали подписи под заявлением о проведении собрания по отзыву депутата и направили письмо в горсовет. Там в проведении собрании отказали. Поэтому заявители составили коллективную жалобу на решение горсовета и подали ее в суд. Эту жалобу сейчас и рассматривали.

Пришедших на суд осматривали с помощью металлоискателей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сама депутат - Ирина Довгало - на процесс не приехала. Сначала всех присутствующих заявителей судья опросила по поводу ведения фото- и видеосъемки процесса. Никто из них не возражал, и только прокурор высказался против - в итоге снимать в зале не разрешили.

После этого несколько участников процесса высказались за отвод судье. Но это ходатайство осталось без удовлетворения.

Работники суда измеряли температуру Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Наконец, суд начал разбираться по сути жалобы, составители которой посчитали, что решение президиума горсовета - незаконное и нарушает права избирателей. А сам госорган превысил свои полномочия, отказав в проведении собрания - посчитали избиратели. Однако представитель президиума горсовета зачитала свои выводы: доводы заявителей о невыполнении депутатом своих обязанностей - несостоятельные.

Несколько участников процесса выступили в суде. Главная претензия избирателей сводилась к тому, что им отказали в организации встречи с депутатом, которому хотели задать много вопросов.

Чтобы все участники процесса смогли попасть на заседание и не заразились коронавирусом, выделили зал Дома культуры Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Есть масса вопросов о ситуации в стране, о том, что наш депутат в этой связи предпринимает. Но мы так и не смогли встретиться со своим депутатом, - выступила женщина.

Ее поддержал мужчина:

- Довгало не приехала, представитель горсовета ответить на наши вопросы не в состоянии, какой можно дальше вести диалог? Отказ горсовета просто назван мотивированным, а на самом деле он формальный, ситуацию даже не рассматривали!

Политик Василий Поляков, который помогал составлять заявление, подытожил:

- Мы не услышали ответов на свои вопросы и делаем вывод, что Довгало - не избранный, а «назначенный» депутат, и она не будет отстаивать интересы избирателей. Президиум горсовета не дал возможности избирателям получить ответы на свои вопросы. Это решение тупиковое, которое будет способствовать не разрешению, а углублению кризиса.

Поляков назвал ответ горсовета формальной отпиской, с ним не согласился представитель прокуратуры: он посчитал, что в удовлетворении жалобы надо отказать. Заявители попросили еще вызвать в суд председателя горсовета или члена президиума, но в этом суд тоже отказал.

Решение судья сразу не огласила и назначила перерыв до 17.00 понедельника.