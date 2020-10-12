Денису Дудинскому дали штраф за пикет у Белтелерадиокомпании, Кохно ждет нового суда

Денис Дудинский говорит, что пришел поддержать коллег в обеденный перерыв.

Суд должен был состояться еще в четверг, 8 октября. Дениса Дудинского обвиняли по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), а Дмитрий Кохно - по статье 23.4 КоАП («Неповиновение требованию должностного лица»). Но оба ведущих на суд не явились. Денис Дудинский не заглядывал в почтовый ящик, поскольку находился вдали от дома и не видел повестки. А Дмитрий Кохно не помнит, получал ли ее вообще.

На этот раз сообщение о предстоящем суде пришло и в вайбер, и через смс, и на почту. Суд над Денисом Дудинским состоялся в понедельник, 12 октября, в Заводском суде. По словам судьи, 13 августа у здания Белтелерадиокомпании Денис Дудинский «в составе группы граждан» принимал активное участие в «несанкционированном пикетировании». Пел песню «Ветер перемен» и выкрикивал лозунги «Выходите к нам».

Денис Дудинский заметил, что все происходило в обеденный перерыв, таким образом он просто пытался поддержать коллег:

- Мы несли доброе, светлое и хорошее настроение. Политических лозунгов мы не выкрикивали, революционных песен не исполняли. Так получилось, что композиция «Ветер перемен» имеет определенный подтекст, который, разумеется, все собравшиеся не пытались вложить в свое исполнение.

В итоге Дудинскому дали штраф в 25 базовых (675 рублей).

- Я предполагал, что штрафа не будет, а зачтутся бонусом двое суток, которые мы с Димой «пересидели» на Окрестина, - сказал Денис. - Напомню, нас осудили на 10 суток ареста, а держали на двое суток больше. Но суд решил иначе. Интересно, что пикет у Белтелерадиокомпании был 12 августа, то есть два месяца назад. Если бы суда не было сегодня, истек бы срок давности. Поэтому они со мной так и спешили.

Дмитрий Кохно не комментирует ситуацию, но надеется, что свое уже отсидел. Жена Дмитрия Надежда беременна и очень скоро должна родить, супруги в ожидании дочки.

КСТАТИ

Оба телеведущих Дмитрий Кохно и Денис Дудинский были задержаны 2 сентября. Денис и Дмитрий еще в июне высказывали возмущение брутальными задержаниями у магазина Symbal.by, после чего их фактически отстранили от эфира. А также Денис Дудинский и его жена Катерина Раецкая за считанные дни до «Славянского базара» были отстранены от ведения конкурса молодых исполнителей и финала фестиваля.

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