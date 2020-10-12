УКС «Запад»: в Соколе строим усадебные дома, а возле метро «Петровщина» - «Петровские верфи»

Так будут выглядеть усадебные дома на две многодетные семьи. У каждой - отдельный вход, участок, двор с машиноместом.

«Управление капитального строительства Запад» - это крупный государственный застройщик, который уже более 15 лет занимается строительством жилья и социальных объектов в Минске. Рассказываем, что сейчас строит УКС «Запад» и для кого могут быть полезны его проекты.

Вместо квартиры - дом с лужайкой

В микрорайоне Сокол появится необычная застройка усадебного типа - 82 дома для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в Минске. Если вы мечтаете жить не в квартире панельной многоэтажки, а в своем доме с лужайкой, то, возможно, это ваш шанс.

Напомним, Сокол - это бывший городской поселок в 20 километрах от кольцевой, который с 2000 года включен в состав Минска и считается его микрорайоном. Изначально его строили специально для летчиков, стюардесс и работников аэропорта, а сейчас в Соколе живет больше 7 тысяч человек, многие из них никак не связаны с авиацией. Здесь отличная экология, чистый воздух, вокруг лес, рядом Петровичское водохранилище и река Волма. И при этом жители Сокола могут по праву называть себя минчанами.

- Сейчас мы строим квартал для многодетных семей в Соколе, который будет состоять из двухквартирных и одноквартирных жилых домов, - рассказали «Комсомолке» в УКС «Запад». - Общая площадь жилых блокированных домов на две квартиры - от 99 до 137 кв. метров каждая, одноквартирных жилых домов - по 137 кв. метров. Дома строятся из керамзитобетонных блоков, в каждой квартире - по четыре или пять комнат. У каждой будет отдельный вход, участок, двор с машино-местом.

Строительство нового квартала будет вестись в три очереди. Сейчас возводятся первые 26 домов, которые планируется ввести в эксплуатацию в январе 2021 года.

Многоквартирные дома в Соколе

Кроме того, в микрорайоне Сокол также будут построены 9 многоквартирных жилых домов на 853 квартиры и двухуровневые открытые гаражи-стоянки. Сейчас в завершающей стадии находится разработка проекта строительства жилого квартала на 56 000 кв. м для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. К возведению квартала планируют приступить в 2021 году.

В Соколе скоро начнется строительство многоквартирных домов для нуждающихся.

По словам застройщика, в микрорайоне Сокол планируется не только построить новые жилые кварталы, но и развивать инфраструктуру. Несмотря на то, что в микрорайоне уже есть детские сады, школы и поликлиники, здесь будет построен детский сад на 230 мест, а в более далекой перспективе - общеобразовательная школа на 790 мест.

Жилой комплекс «Петровские верфи»

Еще один амбициозный проект УКС «Запад» - строительство нового жилого комплекса «Петровские верфи», которое уже начато в сентябре этого года недалеко от станции метро «Петровщина» в Минске. Это девять жилых домов в стиле питерской набережной, где здания будут напоминать корабли с высоко поднятыми парусами, а одно из них будет символизировать маяк. Концепцию застройки разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».

«Петровские верфи» - это девять жилых домов в стиле питерской набережной, где здания будут напоминать корабли с высоко поднятыми парусами, а одно из них будет символизировать маяк.

- В сентябре мы начали строительство первого жилого дома «Маяк» и паркинга. В ближайшее время планируем приступить к реализации и жилого дома «Парус». При этом идет параллельное строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к комплексу. Вступить в долевое строительство могут те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, независимо от района города и даты постановки на учет, - рассказали в УКС «Запад». - В новом жилом комплексе будут продаваться как квартиры-студии, так и пентхаусы площадью от 120 до 140 метров с собственными террасами и панорамным остеклением. Разнообразие вариантов квартир позволит каждому покупателю подобрать вариант жилья на свой вкус.

Среди преимуществ комплекса «Петровские верфи» - вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты.

Дома будут построены из красного кирпича, который отличается своей экологичностью и долговечностью. Среди других преимуществ комплекса - вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты. Для размещения автомобилей запланированы гостевые парковки, а также три отдельно стоящих паркинга более чем на 800 мест.

В квартале появятся павильоны для хранения велосипедов, а по периметру будут сделаны велодорожки. На территории комплекса построят детские площадки и зону для отдыха с фонтаном. В стилобатной части комплекса разместятся магазины, аптеки и кафе. И, конечно, важным преимуществом жилого комплекса можно назвать его расположение: он будет находиться всего в десяти минутах ходьбы от станции метро «Петровщина». Близость к проспекту Дзержинского и МКАД позволит автовладельцам быстро добраться в любую точку города.

На территории комплекса появится фонтан.

Подробности - на сайте verfi.by.

Строительство и реконструкция социальных объектов

Помимо строительства жилья, УКС «Запад» занимается и социальными проектами: капитальным ремонтом и реконструкцией гимназий, школ и стадионов, благоустройством территорий, строительством инфраструктуры к районам жилой застройки. Так, в новом учебном году в обновленном здании встретила своих учеников гимназия №75 им. П. В. Масленикова.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак поздравил первоклассников с Днем знаний в гимназии № 75 им. П. В. Масленикова.

В октябре откроется детский сад с бассейном по ул. Каролинской.

В октябре, в преддверии Дня матери, откроют двери детский сад с бассейном по ул. Каролинской и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков №474 по ул. Воронянского.

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков №474.

К 7 ноября распахнет двери и новый детский сад с бассейном по ул. Михаловской.

К 7 ноября откроет двери новый детский сад с бассейном по ул. Михаловской.

Кроме того, УКС «Запад» уделяет внимание проектам по охране окружающей среды и проектам по развитию спорта. Предприятием разработан проект благоустройства озелененной территории и создания экологической тропы в границах ул. Кижеватова - Южная магистраль. В 2021 году пройдут строительные работы, и в Минске появится еще одно отличное место для отдыха. На завершающей стадии находится и разработка проектной документации по реконструкции четырех стадионов школ в Московском и Октябрьском районах столицы.

БУДЬ В КУРСЕ!

УКС «Запад» был образован в результате слияния двух государственных застройщиков - УКС Московского и УКС Октябрьского районов. В столице построено 42 жилых дома общей площадью более 320 тыс. кв. м, более 30 торговых и офисных помещений, а также проведена реконструкция более 80 социальных объектов.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Подробности - на сайте ukszapad.by и по телефонам +375 17 234-16-98, +375 44 795-44-44.

Проголосовать за УКС «Запад» можно ЗДЕСЬ.