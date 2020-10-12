Умер бывший директор Брестской крепости генерал-майор Валерий Губаренко

Генерал-майор в отставке Владимир Губенко умер 12 октября. Фото: Ирина Шатило, b-g.by

Утром 12 октября умер Валерий Губаренко – генерал-майор, который 16 лет руководил мемориальным комплексом «Брестская крепость - герой». Информацию об этом «Комсомолке» подтвердил нынешний директор мемориала Григорий Бысюк.

– Да, Валерий Владимирович ушел из жизни. Мы с глубокой печалью восприняли эту новость. Когда мне сообщили, я был очень расстроен. Он всегда на наши мероприятия приходил – конференции, торжественные мероприятия... Последний раз, по-моему, летом мы его приглашали на открытие Восточного форта. Он почти 17 лет работал директором крепости, он немало сделал. Про современную крепость говорил, что дело продолжается, мы все правильно делаем. В последнее время он немного сдал... Что ж, возраст. Да и служба в армии – это просто так не прошло, – говорит Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость - герой».

Известно, что Валерий Владимирович накануне был в Каменце. Ему стало плохо, его завезли в районную больницу. Утром 12 октября Валерий Губаренко умер.

– Похороны будут в среду (14 октября - Ред.). Сейчас решаются организационные вопросы, дополнительная информация появится позже, - сообщили «Комсомолке» в Брестском областном военном комиссариате.

Валерий Губаренко родился в 1947 году в Пермской области. В Бресте в 1986-1990 годах командовал 50-й гвардейской дивизией. После ухода в отставку с 1996 по 2012 занимал должность директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Сам себя генерал-майор в отставке часто называл комендантом крепости. Во время съемок фильма Игоря Угольникова «Брестская крепость», который вышел в 2010 году, Валерий Губаренко был главным консультантом. По его словам, его задачей было «обеспечить достоверность».

Также он возглавлял областную организацию ветеранов.

У Валерия Губаренко есть два государственных ордена, 17 медалей, в том числе «За боевые заслуги».