«Свободу детям и внукам!»: фоторепортаж с Маршей пенсионеров 12 октября в Минске и Гомеле

В Минске и Гомеле пенсионеры снова вышли на марш
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Гомеле и Минске в понедельник, 12 октября, на марш вышли недовольные пенсионеры. Они прошли по центральным улицам городов.
В Минске пенсионеры начали свое шествие от Красного костела и пошли в сторону проспекта Независимости. Конечная точка - площадь Якуба Колоса.
В Минске собралось несколько тысяч пенсионеров,
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пенсионеры идут по центру города.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В колонне по Минску шло несколько тысяч человек.
В Минске пенсионеры начали свое шествие от Красного костела.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Колонна пошла в сторону проспекта Независимости.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске пенсионеры забрасывали силовиков цветами, когда те пытались кого-либо задержать.
Одна из женщин напекла булочек и несла их, чтобы угостить студентов.
В понедельник, 12 октября, уже во второй раз прошел так называемый «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В колонне несколько тысяч человек.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
ГАИ в Минске перекрыли проспект Независимости от площади Победы в сторону площади Якуба Колоса.
Автомобили сигналили колонне.
Пенсионеры несли цветы, флаги и плакаты.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В руках протестующих плакаты.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пенсионеры забрасывали силовиков цветами, когда те пытались кого-либо задержать.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В минском метрополитене сначала была закрыта станция «площадь Якуба Коласа», но позже ее открыли. На данный момент закрыта «Академия наук».
Пенсионеры вышли на марш.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В районе БНТУ силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать пенсионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Наша нiва».
Сообщают, что несколько машин скорой помощи поехали в сторону Академии наук.
О задержаниях пока не сообщается.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Гомеле собралось около 30 человек на марш. Сотрудники милиции сразу предупредили пожилых людей о том, что собираться нельзя. Но несмотря на это, пенсионеры пошли маршем по Советской площади города. У пенсионеров сотрудники милиции проверяли документы.
Марш пенсионеров в Гомеле.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Гомеле собралось около 30 человек.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Сотрудники милиции сразу предупредили пожилых людей о том, что собираться нельзя.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
У пенсионеров сотрудники милиции проверяли документы.
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
В Гомеле прошел «Марш пенсионеров».
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ