«Свободу детям и внукам!»: фоторепортаж с Маршей пенсионеров 12 октября в Минске и Гомеле

В Минске и Гомеле пенсионеры снова вышли на марш Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле и Минске в понедельник, 12 октября, на марш вышли недовольные пенсионеры. Они прошли по центральным улицам городов.

В Минске пенсионеры начали свое шествие от Красного костела и пошли в сторону проспекта Независимости. Конечная точка - площадь Якуба Колоса.

В Минске собралось несколько тысяч пенсионеров, Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пенсионеры идут по центру города. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В колонне по Минску шло несколько тысяч человек.

В Минске пенсионеры начали свое шествие от Красного костела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колонна пошла в сторону проспекта Независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске пенсионеры забрасывали силовиков цветами, когда те пытались кого-либо задержать.

Одна из женщин напекла булочек и несла их, чтобы угостить студентов.

В понедельник, 12 октября, уже во второй раз прошел так называемый «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В колонне несколько тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ГАИ в Минске перекрыли проспект Независимости от площади Победы в сторону площади Якуба Колоса.

Автомобили сигналили колонне.

Пенсионеры несли цветы, флаги и плакаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Колонна двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В руках протестующих плакаты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пенсионеры забрасывали силовиков цветами, когда те пытались кого-либо задержать. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минском метрополитене сначала была закрыта станция «площадь Якуба Коласа», но позже ее открыли. На данный момент закрыта «Академия наук».

Пенсионеры вышли на марш. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В районе БНТУ силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать пенсионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Наша нiва».

Сообщают, что несколько машин скорой помощи поехали в сторону Академии наук.

О задержаниях пока не сообщается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прошел «Марш пенсионеров». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле собралось около 30 человек на марш. Сотрудники милиции сразу предупредили пожилых людей о том, что собираться нельзя. Но несмотря на это, пенсионеры пошли маршем по Советской площади города. У пенсионеров сотрудники милиции проверяли документы.

Марш пенсионеров в Гомеле. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле собралось около 30 человек. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сотрудники милиции сразу предупредили пожилых людей о том, что собираться нельзя. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У пенсионеров сотрудники милиции проверяли документы. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ