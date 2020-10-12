Интерпол нашел 7-летнюю девочку, которую год назад отец увез из Беларуси от мамы

Бывший муж увез дочь за границу. Фото: МВД

– О том, что Интерпол нашел мою дочь, мне было известно уже в июне. На данный момент моя дочь не со мной, так как, во-первых, на территории той страны, где она находится, наши решения судов не исполняются, и, во-вторых, закрыты границы. А добровольно на контакт отец моей дочери не идет! – комментирует «Комсомолке» Надежда Барсук, мама 7-летней Ульяны.

Страну, где сейчас находятся дочь и бывший муж, Надежда не называет.

Ульяна и ее папа Руслан Барсук из Солигорского района находятся в розыске с июля 2019. «КП» писала об этой истории. Конфликт в семье возник на фоне бракоразводного процесса. Суд постановил, что девочка будет жить с мамой, но отец с этим не согласился. Спустя пару дней Руслан забрал Ульяну из детского сада – и пропал. Мать девочки заявила в милицию о пропаже ребенка.

Поисками семьи занимались милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел». Девочку и ее отца объявили в международный розыск, ориентировки появились в базе Интерпола. С помощью международной организации уголовной полиции семью и нашли.

– Теперь это гражданско-правовые отношения - родители между собой должны будут прийти к единому выводу. Если у них будут разногласия, женщина может обратиться в суд, и уже суд будет решать, как родители будут видеться с ребенком. Дело милиции – установить местонахождение, оно установлено, - комментируют эту историю в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Известно, что отец не лишен родительских прав и после развода имеет такие же права на общение с дочерью, как и мать.

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