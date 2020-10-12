Во время воскресного марша 11 октября задержали более 700 человек

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Воскресный марш протеста был заявлен как «Марш гордости». Накануне Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами, и сам этот факт многие расценили позитивно, предположив, что в воскресенье заявленный марш пройдет мирно, без стычек с силовиками.

- Столько я давно не бегала и таких жестких действий ОМОНа и их пособников в одежде оливкового цвета не видела с августа. Задерживали и били дубинками даже тех, кто просто ехал мимо на велосипеде. Людей избивали и задерживали и на улицах, и во дворах, - рассказывает участница марша Надежда.

Около двух часов дня люди начали концентрироваться на проспекте Победителей в районе стелы «Минск - город герой». Они стекались к стеле с разных сторон, но там их уже поджидали силовики, которые старались не дать протестующим объединиться в колонну.

В первые же минуты марша силовики задержали практически всех журналистов, которые работали на акции. Их увезли в РУВД для проверки документов. Этот процесс затянулся далеко за полночь.

Уже традиционно «по требованиям госорганов» все операторы отключили мобильный интернет. Закрыли четыре станции столичной подземки - «Октябрьскую», «Купаловскую», «Немигу» и «Площадь Победы». Позже поезда в метро перестали останавливаться на «Фрунзенской», «Молодежной» и «Пушкинской».

Используя технику, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, силовики разогнали тех, кто успел собраться в районе стелы, и сделали все возможное, чтобы не дать объединиться другим колоннам, которые двигались к стеле по разным улицам - по Тимирязева, Романовской Слободе, проспекту Машерова, проспекту Победителей. Еще одна колонна сформировалась около Театра оперы и балеты, но дойти до стелы ей не удалось - людей разогнали недалеко от российского посольства в районе Нововиленской. Несколько тысяч человек, которые двигались по Кальварийской в сторону проспекта Пушкина, вынуждены были отступить в районе Кальварийского кладбища. А тех, кто дошел до «Пушкинской», ожидали жесткие столкновения с силовиками.

По информации МВД, в толпе протестующих были представители радикальных группировок, некоторые из них были вооружены битами и камнями.

В воскресенье акции протеста прошли во всех областных центрах, а также в Жодино, Кобрине, Лиде. Везде силовики действовали брутально.

Метро возобновило работу в штатном режиме в 18.00, а спустя час в центре Минска стало спокойно. Однако массовые локальные акции переместились в районы. Как минимум трижды люди, собравшиеся на перекрестке Чюрлениса и Дзержинского около «Зубра», перекрывали проспект. По некоторым данным, там во время стычек были слышны звуки, похожие на выстрелы. На Грушевке протестующие выстроились в цепь солидарности. В Сухарево, Каменной Горке, Серебрянке, Зеленом Луге, на Ангарской и в других районах вышли с локальными маршами.

Ближе к полуночи выяснилось, что силовиками был задержан родной брат олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, известный архитектор Никита Домрачев (интервью с ним читайте на с. 5). Также в РУВД оказались основатель студии LEVEL80 архитектор Кирилл Скорынин, директор сети медицинских центров «Новое Зрение» Вадим Мурашко, актер РТБД Илья Ясинский, известный челюстно-лицевой хирург и отец четверых детей Андрей Любецкий. Днем 12 октября Домрачев, Мурашко и Скорынин были отпущены. Любецкий на момент подписания номера в печать ждал суда в изоляторе в Жодино.

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