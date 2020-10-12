МВД о количестве силовиков 11 октября: «К несению службы привлекались курсанты Академии МВД»

Силовые структуры несут службу в усиленном режиме во время массовых мероприятий каждое воскресенье. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По информации МВД, в минувшее воскресенье, 11 октября, в стране прошло 25 протестных акций, в которых, по подсчетам министерства, приняли участие около 11 тысяч человек. Задержали в этот день 713 человек, 570 из них оказались под стражей до рассмотрения дел в суде. «Комсомолка» обратилась за комментарием в МВД.

- Сложилось впечатление, что на акции протеста в Минске 11 октября было как никогда много силовиков, были даже курсанты Академии МВД.

- Силовые структуры несут службу в усиленном режиме во время массовых мероприятий каждое воскресенье. И 11 октября не стало исключением. К несению службы в том числе привлекались и курсанты Академии МВД. Но это никак не связано с событиями конкретно вчерашнего дня, они периодически задействуются на массовые мероприятия, - объяснила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

- Не чрезмерно ли применялась физическая сила правоохранителями? Использовались дубинки, газ, светошумовые гранаты, водометы…

- Для пресечения противоправных действий со стороны агрессивно настроенных протестующих правоохранителями применялась физическая сила, а при необходимости и спецсредства, спецтехника. В минувшее воскресенье толпа протестующих вела себя агрессивнее, чем в другие выходные. Свидетельством тому является ряд видео в интернете.

- Не оказываются ли без внимания милиции мелкие правонарушения, учитывая, что они несут службу в усиленном режиме? Например, распитие спиртных напитков на улице, хулиганство?

- Сотрудники милиции ежедневно обеспечивают общественный порядок, вне зависимости от складывающейся остановки, реагируют на заявления и сообщения граждан.

В телеграм-канале МВД Ольга Чемоданова добавила, что в толпе протестующих были представители различных радикальных группировок (анархисты, ультрас и другие). Были зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранителями. По словам Чемодановой, «протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск - город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин».

КОНКРЕТНО

Замглавы МВД Казакевич: В случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие

Замглавы МВД Геннадий Казакевич сделал заявление по поводу акции протеста 11 октября в Минске. Его видеообращение опубликовано на Yotube-канале МВД:

- Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. (…) От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В воскресенье в стране задержали более 40 журналистов.

Всего в стране, по информации Белорусской ассоциации журналистов, 11 октября было задержано 43 журналиста. Среди задержанных было трое журналистов нашего издания – фотограф Святослав Зоркий, корреспондент Алеся Добыш и собкор из Гомеля Павел Мицкевич.

Алеся Добыш и Святослав Зоркий были задержаны в начале воскресной акции протеста возле «Макдональдса» на проспекте Независимости в 14.25. Задерживали их сотрудники ОМОН, доставив в Октябрьское РУВД для проверки аккредитации. Спустя три часа их отпустили.

- Пять раз переписывали наши фамилии. С ошибками переписывали, ничего не происходило, - рассказала на выходе из РУВД Алеся Добыш о том, что происходило в здании милиции.

После полуночи из Октябрьского РУВД стали выпускать журналистов других изданий, при этом на них состав на них административный протокол по статье 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». У кого-то забрали телефоны и камеры.

- В итоге неповиновение, арест имущества, у меня забрали телефон, - рассказал журналист портала Онлайнера Александр Владыко.

- На его требования покинуть определенное место, необходимое для обеспечения общественного порядка, а также для личной и общественной безопасности граждан, ответил категорически отказом, чем оказал неповиновение законному требованию должностного лица, - зачитал врученную ему официальную бумагу фотограф Онлайнера Александр Ружечка. - Естественно всего этого не было.

В понедельник, 12 октября, задержания журналистов продолжились. Фотографа «Комсомолки» Святослава Зоркого задержали на марше пенсионеров в Минске на проспекте Независимости. Он, как и всегда, был в жилетке с надписью «Пресса» и с бейджем. В Гомеле был задержан и журналист Павел Мицкевич, который освещал Марш пенсионеров. На 15.41 12 октября у него проверяли документы. Также в Гродно задержали двух журналистов информационного агентства БелаПАН, которые освещали акцию пенсионеров.

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