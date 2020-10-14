Певица Алена Ланская: Мой голос на выборах не украли

Алена Ланская говорит, что в ответ на хейт в интернете готова работать еще больше. Фото: Анна ГЕРТ

- Алена, мы все сейчас в эпицентре политических событий. Есть ли у тебя друзья, близкие, которых разбросало по разные стороны баррикад?

- Мой самый близкий круг людей практически не изменился. Мы просто не поднимаем тему политики в общении и уважительно относимся друг к другу за человеческие качества. В то же время отношения с некоторыми людьми, в том числе и коллегами пришлось поставить на паузу. Думаю, рано или поздно эта неопределенность рассеется, все станет на свои места. Всему нужно дать время. Я считаю, что дружба, которая переживет эти события, будет самой искренней.

Но есть, конечно, и такие, кто изображал вселенскую любовь, а сейчас проклинает самыми последними словами. И это те, кого я раньше уважала, ставила на пьедестал. И подумать даже не могла бы, что из их уст могут вылетать такие черные проклятия. Не хочу называть имена – кто захочет, узнает себя сам. Нечто подобное я уже проходила в 2012 году, когда был скандал с «Евровидением». Я столкнулась с организованной компанией хейта против меня. А через год эта команда пришла, и предлагала свои услуги уже против моих конкурентов, которые заявлялись на «Евровидение-2013».

На «Евровидении-2013» Алена Ланская прошла в финал и заняла итоговое 16 место. Фото: Albin Olsson, Wikipedia.org

«СМСка от МВД об участии в митингах мне не приходила»

- Считаешь ли ты, что президентские выборы были честными?

- Мне сложно оценивать ситуацию, потому что за эти два месяца было очень много фейка. Многому я не особо верю. Положа руку на сердце, могу сказать: мой голос не украли. А дальше ситуацию пусть оценивают структуры, которые в этом разбираются.

- На твой взгляд, насилие, которое применяется к участникам протестов, чрезмерное?

- Я прекрасно понимаю, что могут сделать разъяренные пьяные мужчины. Однажды я столкнулась с такой ситуацией и знаю, что самоконтроль у них напрочь отсутствует. В то же время я знаю, что есть люди на службе - их нельзя провоцировать. Я видела огромное количество разных роликов в интернете, видела неадекватность массовых драк во время протеста. Сложно разобраться, кто кого спровоцировал. Поэтому призываю от таких мероприятий держаться подальше.

- Наверняка среди твоих знакомых есть те, кто побывал на сутках на Окрестина или в Жодино.

- Я знаю, что некоторые сначала отпирались, но, когда показывали видео, где они получали деньги - им уже нечего было сказать. Считаю, что за каждым подобным шоу стоит организатор, который платит и даже боюсь представить общие масштабы финансового спонсорства этих мероприятий.

- Провластные митинги разве не оплачиваются?

- Нет, никто ни за что не платит. Позвонил композитор Женя Олейник, сказал, что написал с Юлей Быковой песню «Любимую не отдают». Спросил: ты с нами? Я ответила: да, однозначно. О деньгах речи не шло даже. Я знаю, что Женя вложил свои средства в создание видео для этой песни. Точно так же и автопробеги – люди принимают в них участие исключительно по воле души. Даже флаги мы покупаем самостоятельно.

- А я слышал, что бензин вам компенсировали…

- Нет, это не так. Даже такой факт - многие с автопробега до Бреста ночью возвращались домой, потому что у них не было денег на номер в гостинице.

- Тебе не приходила смска МВД о том, что ты участвуешь в митингах?

- Нет.

- Интересно, ты тоже думаешь, что протесты затухают?

- Я знаю, что мы являемся свидетелями событий, которые готовились не один год. Еще накануне Нового 2020 года знала, что он принесет немало трансформаций, но не подозревала и не понимала, что эта турбулентность начнется с нашей страны. Дело в том, что я немного изучала астрологию. Так вот, похожий период уже был в 1985-1990 годах, во времена развала СССР. Он сопровождался эмоциональным спадом у людей, и как следствие, они необъективно оценивали ситуацию.

- Выходит, звезды виноваты?

- Я уже давно никого ни в чем не обвиняю. Предпочитаю заглядывать внутрь себя. Если есть недопонимание, значит, это я не услышала человека, когда он пытался донести свою точку зрения.

- Ты говоришь хорошие слова – но и с той стороны говорят то же самое.

- Я им не верю.

«Многие хотят перемен исключительно для себя»

- Как ты относишься к тому, что многие умные творческие белорусы стали неугодны стране из-за своих взглядов. Они вынуждены уезжать, хотя могли бы приносить пользу здесь.

- В 2012 году, когда в отношении меня развернулся хейт, тоже хотела уехать. А потом подумала – а почему я должна уезжать? Я решила, что буду еще больше работать, чтобы доказать в первую очередь самой себе, что меня это не сломает. Я люблю свою страну, в песнях всегда говорю о ее красоте, о уникальности Беларуси. Эта вера и любовь с самого детства. У меня обычная семья, я много работала на земле, я на практике знаю всю технологию выращивания картошки, я ходила в лес за грибами и ягодами. И всегда уважала людей, которые работали на земле. Им нет необходимости выпячивать свое «я» на каждом углу. Вот ты говоришь о протестах – но они только в Минске. Люди в глубинке живут своими проблемами. Если отключить интернет, большая часть горожан останется без работы. Многие сейчас даже готовить не умеют. А какое количество городских жителей сможет построить дом своими руками, как это делали наши дедушки и прадедушки? Городской человек очень зависим от тех благ, которые он получает.

- И даже те, кто умеет строить дома, тем не менее, недовольны отсутствием свобод в нашей стране…

- Хорошо, вам хочется перемен. Давайте менять! Я открыта к диалогу. Уверена, что мы найдем общий язык с людьми, которые принимают решения, и они услышат. Все зависит от того, как ты заходишь со своим предложением - если открываешь дверь ногой, получаешь такой же ответ. К сожалению, когда все на эмоциях и не подпитывается доказательствами, тебя не будут слушать и слышать.

- Мы один народ и у нас нет причин для раскола, кроме одной. Ты согласна?

- Мы один народ. 26 лет назад я, мои родители, бабушки-дедушки, приняли решение и проголосовали, после чего начался отсчет нашей суверенной страны. Я пять раз выходила под красно-зеленым белорусским флагом защищать честь страны. Несла его с гордостью, в том числе на «Евровидении». И если даже ориентироваться на цвета чакр – то это вполне себе правильный цвет флага. Может, кому-то он не нравится, а мне - нравится, и я не считаю, что его нужно менять. Я не хочу поднимать сейчас вопросы, откуда пошел БЧБ-флаг, углубляться до ВКЛ. Я хочу жить будущим. Мы за 26 лет достигли серьезных успехов. Есть такая поговорка: коней на переправе не меняют. Да, идеального ничего нет. Я жила в Лондоне, у меня была возможность поездить по странам, сравнить. Осознаю, чем отличается вседозволенность от свободы. Вседозволенность ущемляет права других людей. А свобода у каждого из нас внутри. Мне никто не запрещает сажать цветы возле дома – хотя никто из соседей и не помогает. Мне никто не запрещает заботиться о животных и пристраивать их. Я стараюсь помогать всем, насколько это возможно. Сейчас много говорят о переменах – так давайте менять! Возьмем сферу культуры. Давайте подсказывать людям, которые за нее отвечают, куда следует развиваться. У них тоже небольшие зарплаты, они тоже горят своей работой, это своего рода жертвенность. Надо их слышать, и тебя тогда тоже услышат. Я предлагала некоторым коллегам собраться, обсудить проблемы нашей артистической сферы – думаешь, кто-то меня поддержал? Давайте смотреть правде в глаза: многие хотят перемен исключительно для себя. Хочу очередную новую машину, дом и чтобы меня освободили от налогов. А ведь это самое сложное – тратить свое время, жертвовать собой и служить людям.

Алена Ланская на автопробеге "За Беларусь!". Фото: личный архив

«У меня нет привилегий»

- Многие артисты жалуются сейчас, что у них полный провал с концертами. Сфера шоу-бизнеса за этот год практически разрушена. Как ты справляешься с этим сложным периодом, что приносит доход?

- Концертов нет, а клипы снимают - на какие деньги, спрашивается? (Смеётся) У меня концерты есть. Я не богатый человек, но мне на комфортную жизнь хватает. Я пою для самых разных людей, и всегда это от души. Я получаю колоссальное удовольствие, особенно сейчас, когда такая сложная непонятная обстановка, а люди в зале мне улыбаются. После событий, которые произошли, каждое приглашение на мероприятие выступить для меня особенно дорого. И встречи за кулисами с коллегами, и их объятия стали еще крепче, чем были раньше.

- Ты живешь с концертов?

- Да, концертная деятельность всегда была основным моим доходом.

- Ситуация с массовым увольнением артистов Купаловского театра тебя огорчает?

- Никогда нельзя принимать важные решения в своей жизни на импульсе. Нужно переждать, взвесить и разобраться. Я надеюсь, что все разрешится. Но, с другой стороны, не приемлю лицемерие и несправедливость. Я знаю артистов, которые получали от государства все, а сейчас они в оппозиции. Если вы себя считаете такими уж правильными, верните квартиры, вознаграждения, деньги…

- Они получали их не за любовь к конкретному человеку, а за талант.

- Есть те, кто выставлял требования, их удовлетворяли, и только после этого они служили людям. Вот что неприятно! Я так устроена, что никогда в своей жизни ни у кого не просила. Если у меня были проблемы, я их решала самостоятельно. Если мне давали награды, то это люди оценивали мое творчество со стороны - не я. Или если останавливает ГАИ за превышение скорости, я точно так же, как и все водители плачу штрафы. У меня нет привилегий.

«Когда увидели, что не отвечаю на грубость, стали звать на вечерние чаепития»

- Я знаю, у тебя конфликт с соседями по жилому комплексу, в котором ты живешь…

- Давай честно: 15-20% человек там активно высказывают свою позицию, остальным все равно. Эти люди писали мне гадости в интернете под фейковыми аккаунтами. Чего там только не было – оскорбления, проклятия, они сливали мой адрес, с фото. При современных технологиях никакого труда не составляет узнать, с какого IP это пишут. А вообще, травля началась еще со времени «Славянского базара», меня обвиняли в том, что я провоцирую всех на распространение коронавируса… В августе начались угрозы и моему отцу, и сестре, и несовершеннолетней племяннице – хотя, казалось бы, при чем тут ребенок. Так нельзя, нельзя опускаться до уровня ниже плинтуса. И, тем не менее, я горжусь, что за это время хаоса я не оскорбила ни одного человека.

- Говорили еще, кучу у тебя под дверью наложили…

- Это неправда (смеется – авт.).

- Если бы тебя пригласили спеть на дворовом концерте, пошла бы?

- Ну вот, когда эти люди увидели, что я не отвечаю на грубость, начали приглашать меня вечером на чаепитие.

- Стала ли ты осторожней ходить по улицам? У тебя есть охрана?

- Нет. Меня оберегают ангелы-хранители. Если со мной что-то случится – ну, наверное, должна быть такая сакральная жертва. Я не боюсь. Хотя очень ценю и люблю жизнь и считаю, что это награда каждому из нас. Просто каждый сам выбирает, как ею воспользоваться.

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